前總統李登輝先生在7月底「蒙主寵召」、旋於10月7日安葬在五指山後，迄今掐指一算剛好滿「百日」！也恰巧與美國總統大選尚待塵埃落定同一天，不啻是冥冥中的造化，特別是李登輝「身後」的這百日間，台美關係臻於「歷史新高」的空前最佳境界，實應感謝老天有眼、庇佑台灣。

回顧過去蔣介石在1975年過世時，台美雖有正常的外交關係，但因尼克森總統與其心腹季辛吉對中共早已「馬首是瞻」！以致當年指派出席蔣介石喪禮者，竟只派出農業部長出席！此舉造成府方不滿之餘，台美輿情也聞訊反彈，導致華府被迫趕緊陣前換將，改派副總統洛可斐勒來台……算給台灣與蔣家扳回面子。故而以此來評比李登輝先生往生後，白宮指派斷交以來最高層級的副國務卿搭專機抵台弔唁，實令台灣朝野感懷不已。

實際上，華府並非僅派高官出席葬禮，當府方在台北賓館辦追思會時，便已指派衛生部長先行來台！雖然，有人認此舉是川普報復中共「潑髒水」，竟污衊是美方將肺炎病菌趁參加武漢舉辦「世界軍人運動會」時夾帶到湖北……導致美國在追思李登輝時便「石破天驚」先派部長弔唁。而在同一期間，中共各型戰機尋釁越過台海中線、或刻意在台灣東南方與西南方……等外海進行侵門踏戶似的演訓！五角大廈也毫不客氣就馬上派出神盾艦穿梭巡弋台海、甚且調動航母在東海演習！還指派戰機鬥機到第一島鏈「以牙還牙」，這是過去所罕見的。

川普挺台 中國反彈

撇開華府「打破」四十年來不准高官訪台外，川普更延續他曾與小英首開先例直接通過越洋電話外，他更還「大筆一揮」軍售台灣各型尖端武器新裝備……譬如F-16戰機六十六架、一百零八輛「艾布蘭」戰車、以及兩百五十枚「刺針」飛彈、另有白朗寧重機槍、及兩百一十支M240通用機槍！堪稱是台美斷交後「最大手筆」軍售台灣案；結果，北京外交部嚴厲批判後，白宮還「反將一軍」公佈中美在雷根時代所簽的《 上海公報》原版，透露內容並未明文規定「軍售台灣」設限等秘約！因此，川普遂策馬加鞭再軍售「海上衛士型無人機」，在短短一週內宣佈第八、九、十次的軍售，更決定追售台「魚叉飛彈」！即使此事引發中共嚴厲抗議，揚言要對武器承包商實施「制裁」，鬧得全球側目不已。

事實上，川普之前已簽署生效《台灣旅行法》與《台北法案》！這些擺明「補強」台美關係的法案，讓中共咬牙切齒不已；唯對川普卻莫可奈何！北京只能寄希望於親北京的民主黨人拜登能「取而代之」，透過政黨輪替將共和黨所作所為予以抵制、或撤消？不過，大選開票適逢李登輝「百日」，企盼已羽化為「千風」的「民主先生」在天之靈助川普一臂之力，助其順利蟬連成功⋯好加強台美今後更緊密的關係。

（本文轉載自綠色廣播電台）