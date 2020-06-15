作者總會對學生們強調，病人能夠以他自己的病痛與學生分享，肯讓醫學生做病史探問、身體診察，是學生在課堂上、書本上所學不到的最珍貴的教材。示意圖／擷自台東基督教醫院臉書

我在2002年曾以「醫學教育需要大家的參與」為題在《自由時報》發表我的呼籲。當時是有感於回國後常聽人說「不要到大學醫院看病，因為會被學生把你當實驗品」，這種「先在別人身上學夠了經驗，再來看我」的心理，讓我深深感受到長年在美國行醫教學所接觸到熱心參與的病人對照國內病人與家屬的落差，而擔心如果大家都不願參與醫學教育的話，台灣醫學生臨床醫學的訓練水準恐怕會受到影響。

當時我引述了《紐約時報》正好有一篇以〈醫院裡的醫學生：病人需要參與教學〉為題的社論。文中指出就社會大眾的立場而言，民眾應該有權知道他們所面對的，是已經完成學業擁有醫師資格的醫師，或者是還在學習的學生。同時就法律的立場而言，病人也應該有權決定他們是否願意參加教學。然而就醫學教育來看，如果我們在醫學生的養成教育中，不讓他們有直接接觸到病人的機會，他們將永遠無法學到臨床醫學的精髓。作者引述兩位美國資深的醫學院教授如何說服病人與家屬參與教學的故事：一位教授誠懇地對病人與家屬解釋「由於學生參與這病人的照顧，所以我會更細心，因為我絕對不能讓學生學錯」而使病人家屬放了心，更重要的是，學生聽了這席話，更戰戰兢兢如履薄冰地好好照顧他的病人；另外一位教授說，他常對病人解釋，醫學教育就像是種樹一樣，如果我們病人都只要給經驗老到的醫生看，而拒絕任何醫學生的參與，那就像是我們只要砍伐高大的老樹，卻不願意參與造林一樣。常此以往，總有一天，老樹都砍完了，但整個林場卻再也找不到可以建屋造橋的好木頭。同樣的，如果我們社會大眾都不願意讓醫學生參與他們的照顧，等到這些有經驗的醫生都老謝凋零，我們的兒女生病時，就找不到好醫生了。他認為醫學界應該努力教育社會大眾，讓他們能夠接受「大家都有義務參與醫學生的教育」的觀念。

回國這二十幾年來，每當我帶著醫學生做病房教學迴診時，就會對學生們強調，一個合作的病人能夠以他自己的病痛與學生分享，肯讓醫學生做病史探問、身體診察，是學生在課堂上、書本上所學不到的最珍貴的教材。而另一方面，我也絕對不忘提醒學生們，病人並沒有一定要參與醫學教育的義務，因此學生們對於病人願意合作參與教學應該心懷感激。每次我到病房迴診時，一定要先徵求病人的同意後才與學生們一起進去病房，透過如此的動作，也讓醫學生感受到我們對病人及家屬應有的尊重，並促成醫學生更多的反思，從而領會醫生應有的謙沖。

兩年前我在大學醫院的例行床邊教學，碰到一位讓我十分感動的病人。這位23歲的女病人，罹患一種罕見的「肢端紅痛症」已超過十年。這是我行醫超過半世紀的老醫師連聽都沒聽過的罕見疾病，但這種病在臨床神經學檢查卻無法看出有任何運動、感覺、反射的不正常。突然間，使我想起當我們在看病時，如果例行的神經學檢查都看不出有不正常的「徵兆」時，我們有時會不自覺地懷疑病人是否裝病，但透過用心聆聽病人的描述，才學到問診的重要，而眼前這病人正是這種最好的機會。同時我也想到，醫學生絕大部分都是健康的年輕人，往往無法對這種長年為病痛所苦的病人感同身受。如果今天這位病人願意現身說法與學生分享她的感受，而激發「憐憫」與「同理心」，應當可以喚醒今日醫學教育偏重科技而忽略的人文關懷。

於是我帶著兩位照顧這病人的學生，一起去邀請她來與醫學生們談談她的「病痛」。我到病房先自我介紹，並告訴她我們的來意，沒想到這位病人二話不說就答應了。她談話間不時調整她用以紓解腿部紅腫灼痛的強力電風扇的方向，而且不只一次地問我：「這冷風會讓你不舒服嗎？」這種來自病人對醫師的同理心，更是我行醫這麼多年所未曾享受過的「福氣」。

到了教室以後，她大方地自我介紹，接著侃侃而談自己的病情，並且知無不言、言無不盡地回答學生的發問。她也不諱言自己因為這種怪病使她無法享受其他同齡朋友的正常生活。說到傷心處，她忍不住流下淚來，有一位醫學生即時從背包裡掏出衛生紙給她，讓我看了非常感動。

在送走病人後，我由同學們的感受，看得出這病人的參與教學，使醫學生對病人的「受苦」有更深的體會。有位女同學說，這位病人的年齡與她非常相近，而不覺自問，如果換為自己，將會如何反應，而深深佩服病人的堅忍。其他同學們也都紛紛提出看法，讓我看到他們透過聆聽病人的機會，更能體會他人的痛苦。這次的經驗使我看到，病人的參與教學成功地激發了醫學生的同理心。

最後同學們都同意：「我們不可能治癒所有的疾病，但我們永遠可以關心病人。」他們也將不會忘記在學生時代，曾有這麼一位病人現身說法，給他們上了一堂非常有意義的行醫之道：「唯有跨過醫病之間的籓籬，將心比心地瞭解病人，醫生才能領會病人的苦痛與需要。」

離開醫院前，我對她表達我們師生的謝意，並邀請她將她的感受寫出，以便登載於我們這幾年來為了改善醫病雙方的互相了解而開創的「醫病平台」，讓更多的醫療人員可以更瞭解「籬笆另一邊」的感受。這專欄的下一篇文章就是她幾天後寫出的文章。

我誠懇的希望，台灣大眾都能體會《紐約時報》採訪的那位醫師「伐木與造林」的比喻，而積極參與醫學教育，而醫學生對病人的參與，心存感激與尊重，這樣我們才能培養出更理想的醫病關係。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台