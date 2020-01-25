盜取茶種

前面說過，15世紀，從歐洲來到英國的中國茶，使英國人發現咖啡以外的新飲品，但是，200年下來，從中國進口茶葉和陶瓷茶具，每年的英國國庫縮減大半，根據統計，16世紀，英國的關稅中美10英鎊有一英鎊是進口茶葉所得，可見英國人喜歡喝中國茶，已經到了沉迷地步，為了彌補貿易失衡，所製造的國庫損失，鴉片終於上場了，茶葉和鴉片同樣會成癮，但是，鴉片比茶業更厲害百倍，本來最早把鴉片帶到中國市場的是荷蘭人，現在，英國人發現這個事業有利可圖，更重要的是，可以平衡貿易失衡，於是，英國人也成立了東印度公司，充當鴉片貿易白手套，因為，英國國會仍然有道德人士認為，搞鴉片貿易，是不道德的行為，即使可以賺大錢，現在，政府隱藏背後，民間公司充當毒品販售者，政府自然可以洗白。

英國商人來到中國，發現中國政府相當排外，這一點很傷腦筋，事實上，英國境內也是禁止鴉片販賣，而大清皇帝在很多大臣的上疏中，知道鴉片不是好東西，1729年，大清政府頒布禁售鴉片命令，但是，民間癮君子，為了拿到鴉片，只好仰賴走私，英國東印度公司就是常業走私者，政府禁止鴉片，但是，鴉片需求卻持續攀高，從1822年到1837年，成長了五倍，大清皇帝發怒了，1939年，皇帝下令林則徐擔任禁菸大臣，南下廣東，一口氣把13洋行查封了，沒收價值600萬美金的鴉片，並且找了500個工人，把鴉片和石灰一起攪拌，倒進珠江，這下子問題鬧大了，英國維多利亞女王，為了保住以鴉片換茶葉的貿易，只好宣布開戰，這就是1842年，中英第一次鴉片戰爭的開幕式，後面結局很清楚，中國敗了，簽下屈辱的南京條約，同意打開通商口岸，並且割讓香港給英國人做貿易基地。

搞鴉片換茶葉生意，還弄到戰爭，並非英國本意，當時，擔任印度總督的威靈頓公爵，就認為戰爭不是辦法，於是，寫了一封信給女王，信裡說，「中國土壤其實和印度一樣，適合種植鴉片，我認為，不出幾年，北京政府一定會開放中國農民種植鴉片，但時候，必然威脅英國最大財政收入，所以，帝國應該更早未雨綢繆，在印度開發種植茶葉，以便取代從中國進口茶葉」，當時，英國賣到中國的鴉片，全部從印度出口，但是，印度原始的茶樹，產出的茶葉品質，卻不如中國，這才是英國政府傷腦筋的地方，這時候有一個人出現了，羅伯․福鈞。

羅伯․福鈞來自英國，一位沒有太大名氣的植物學家，1843年，鴉片戰爭後，曾經來到中國尋找亞洲植物花卉，他的贊助者是「倫敦皇家植物園」，福鈞在中國旅行三年多，到過很多地方，1847年回到英國後，出版了一本書，「中國北方旅行三年」，這本書很意外讓福鈞爆紅了，1848年，東印度公司找到福鈞，談好條件，希望福鈞再次進入中國，任務就是盜取中國茶樹種子，和製造茶業的商業機密，福鈞經過考慮後接下了這個任務，他可能是世界上第一位產業間諜。

福鈞不需要把茶樹種子帶到英國，而是帶到印度，因為阿薩姆和大吉嶺，早就有英國經營的茶業基地，很可惜，這兩地的紅茶沖泡起來，就是缺乏中國茶葉的茶香，英國人認為問題是出在茶樹的品種，後來，福鈞從福建武夷山，順利找到「大紅袍」，俗稱「武夷山紅茶」的樹種，成功改造印度紅茶，利用接枝方法，使印度紅茶增加芳香。

1848年夏天，福鈞出發了，秋天來到上海，開始他的冒險之旅，福鈞用馬尾巴綁在頭髮未端，把自己打扮成來自關外的滿州大官，一路騙過海關，和地方官員，他所盜取的綠茶是來自安徽松羅山，這裡的茶業，被稱為是給皇帝的御用茶，又稱為松羅茶或稱白毫，後來又到福建武夷山，找到武夷紅茶樹種，當時，東印度公司在上海提供一塊地給福鈞，先行把樹種和種子進行培育，然後再送到印度的茶廠基地，過程中最困難的就是時間和裝置保管，第一次從上海運往印度的種子，幾乎全部死亡，因為航行時間太久，最後依靠玻璃封裝，終於解決困難，這個箱子用發明人命名，華德箱。

福鈞發現，種子在玻璃中，即便沒有水分，也不會死亡，這個發現終於讓福鈞成功把樹種，運到印度基地，而且種出可以和中國茶業不相上下的產品，從此，英國慢慢擺脫中國茶葉的困境，但是，美中不足的是，好茶需要現採現煮，這一點卻在工業化以後，飛機登場才能實現。

福鈞除了盜取茶樹種子，還從上海引進專門製茶的中國工人，來到印度協助製造茶葉，烘焙和揉捏的製茶功夫，第一次在印度出現。

1851年，福鈞回到倫敦，接受東印度公司的大禮，仍然回到皇家植物園工作，他的產業間諜任務，很少人知道。

威靈頓所擔心，大清皇帝會批准農民種植鴉片，以斷絕進口，事實上，並未實現，太平天國作亂，改變一切，但是，長江上游山區真的出現鴉片，因為鴉片昂貴，走私困難，中國農民偷偷種植鴉片牟利，而英國最後也懲罰東印度公司，導致公司走向末路，這是後話。

結語

福鈞在晚年的回憶錄，為他在中國的行為感到懺悔，因為一路上陪他走山區，度過困難的中國農民，完全信任福鈞，對於這群善良的人，福鈞感到羞愧。

1845年，美國麻州地方法院有這樣的判決，一名法官在判決書中說，「如此一來，智慧財產權可以得到應有保護，腦袋中創造物和農民種在地上麥子和畜養畜生，同樣珍貴」。

美國法官的見解，要到100多年後，才被現代人重視，當時，福鈞進行任務時，內心的感觸恐怕也有一些不安，畢竟，偷取茶樹，和大航海時代，以暴力殖民方式，進行全球種子大交換，同樣涉及智慧財產權問題，英國為了喝茶，遠渡中國，福鈞一方面是英雄，一方面也是小偷，但是，茶葉和鴉片交換的貿易故事，已經是塵封往事了，只留給現代人幾聲長嘆。

（源雜誌138期，作者授權轉載）