百般轉折，BNT疫苗終於進入台灣，但是這個事件也使中共利用資金，控制台灣醫院用藥的問題，躍上檯面，而BNT疫苗，是台灣藥品受制於中共的冰山一角。

立法院法制局曾經為此議題召開專家會議，前日，蘇怡寧醫師也在臉書上呼籲：中共控制台灣用藥，已經是國安問題，希望政府要拿出對策，因為在中共加強民企控制下，藥商最後也勢必受控制，藥品必然是重要武器，你無法相信老共會尊重病人人權，或者相信中共會尊崇人道主義。

美中貿易戰爭後，美國警覺到被中共控制的稀土、晶片、藥品、電池是四大國安破口，尤其是藥品和製藥原料，已經完全被中共掌握，中共也曾經用禁止稀土出口，抵制日本，美中一旦雙方翻臉，勢必危及美國人民生命安全，因此如何降低依賴中國，被稱為最優先課題。

老共用龐大資金在世界各藥廠獵捕新藥，這五年來特別嚴重，尤其是出重資買下中華區代理權，或入股生產商，進行合約控制，武漢病毒爆發後兩個月，中資復星製藥就入資德國BNT，拿到話語權，卡住台灣購買疫苗就是最明顯的例子，全球大多數開發新藥廠商，資金壓力非常龐大，因此都會尊崇自由市場，開放競標，這也給了中共可乘之機，過去，多數台灣新藥以美國代理居多，而現在中國代理大中華區包括台灣，已經來到第二位。

中國藥廠出高價爭奪代理權

根據統計：美國代理有40％，中國代理29％，日本代理25％，其他國家佔了6％，中國藥商代理的新藥以治療癌症居第一名，第二名是抗感染新藥，第三名是眼科新藥，第四名是心血管疾病用藥，例如在女性乳癌佔25％的三陰性乳腺癌的治療藥品，也是被中國拿到大中華區代理，這款藥是由PARETAK藥廠開發，2019年通過FDA審核，另外專門開發心血管用藥的AMARIN藥廠，大中華代理權，也被中國騰億製藥拿到，台灣藥商也知道情勢越來越不利與台灣，但是問題正在惡化，最主要因素還在於中台制度不同。

中國藥廠敢出高價爭奪代理權，不只是居於市場廣大，而是吃定台灣民主制度，意思就是中國藥商不怕藥品賣不進台灣，但是台灣藥商擔心藥品賣不進中國，最後會血本無歸，問題還是金錢。

中國藥商拿到代理權後，在台灣要申請藥證並不困難，只要設定台灣分公司，藥品檢驗證件齊全，這些代理藥品就可以賣給台灣，但是，台灣藥商如果用高價拿到大中華代理權，卻有很大風險，最大風險就是拿不到中共許可證，藥品賣不進中國，例如上海復星投資BNT，至今拿不到緊急授權，賣不進中國市場，畢竟中共不是法制國家，甚至走後門也不見得有效，所以台灣藥商對大中華代理權興趣不高，才造成今天的結局。

打破目前困局，還是只能由原廠商下手，因為大中華區定義只是私人合約，不是國際法認證，政府應該以公權力介入，與國際大藥廠談判，讓台灣從大中華區撤出，才能解決藥品受制中共的狀態。