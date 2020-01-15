美中兩國即將於美國時間1月15日簽署雙方第一階段貿易協議，彭博社援引知情人士的話報導說，美國對已加徵的價值約3700億美元的中國商品關稅很可能會維持到11月美國總統大選之後，而未來任何降低關稅的舉措都將取決於北京履行第一階段貿易協議的情況。

有關這份協議內容的部分細節，正浮出檯面。中國承諾未來兩年裡在四大產業領域增加採購總價值約2000億美元的美國商品，其中包括兩年增購800億美元製成品、320億美元美國農產品、500億美元能源產品以及350億美元美國服務。

路透社報導說，中國對美國的新增採購將以2017年為基礎。在農業領域，2017年中國購買美國農產品規模為240億美元，兩年增加320億美元採購，意味總額接近美國總統川普宣稱的中國採購400-500億美元美國農產品的目標。

美國貿易代表辦公室（USTR）去年12月13日雙方宣布達成第一階段貿易協議後發布的情況介紹書「擴大貿易」的部分特別提到，中國未來兩年將在2017年的基礎上增購不少於2000億美元的美國商品和服務，涵蓋各類美國製成品、食品、農產品和海產品、能源產品和服務業。中國增加的美國商品和服務進口預計將在2021年之後的幾年內繼續保持在同樣的規模上，將有助於美中貿易關係的再平衡。

在製成品領域，分析認為增購的800億美元商品將包括汽車、汽車零部件、飛機、農機、醫療設備和半導體。預計飛機製造商波音將是美中第一階段貿易協議的獲益方之一。能源採購則包括原油、液化天然氣（LNG）以及乙烷和液化石油氣（LPG）等石化原料的進口。

在中國經濟增速持續放緩、需求疲軟的背景下，很多分析人士對北京能否兌現其巨額採購承諾持懷疑態度。美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽都曾表示，在星期三協議簽署後，協議的文本將對外公佈。但路透社的報導說，屆時只會公佈整體的採購目標，但具體商品的相關細節將保密，理由是避免擾亂市場。這加劇了外界對北京能否兌現承諾的擔憂。

曾為川普政府提供過諮詢的美國企業研究所（AEI）常駐學者史劍道（Derek Scissors）對美國之音表示，媒體報導的有關數字並不準確，相信除了製成品領域以外，其他領域的中國採購目標都可以實現。

除了擴大貿易以外，美中第一階段貿易協議還包括知識產權保護、技術轉讓、金融服務、匯率和爭端解決。