作者指出，封城防疫是專制國家的產物，政府以國家暴力封鎖居住處，這是對人權和生命的傷害。示意圖／2020年武漢封城引發逃離人潮，擷自半島電視台影片，民報合成

台灣很小，萬一武漢瘟疫無法防止，擴散全台，那麼台灣就像美國或英國，法國，無人可以逃避，所以，同島一命，理所當然，可惜，就有藍營政客見不得台灣好，一年下來，處處唱衰台灣，卻歌頌「祖國」好棒棒，我只能說，同舟不同命，我真不相信，台灣此舟若被瘟疫淹沒，藍營政客可以存否？

藍營無法融入台灣

同舟不同命，因為國府早期的獨裁政權把少數台灣人洗腦為中國人，如同現在的習近平企圖把維吾爾人、蒙古人，藉由文化滅絕工程，把這些人變成中國人一樣。

武漢封城剛滿一年，但是，中國北、上、廣、深四大都會持續傳出封區、封院，搞方艙醫院的故事，網路監管更加嚴格，只要談到武漢封城事件，立即被刪文。一位武漢民眾家中6人枉死，企圖向世衛組織陳情，也被失蹤，中共利用大外宣，宣傳武漢封城成功防疫，有助世界，最後被揭發中共和世衛一起說謊，掩蓋疫情，才是瘟疫蔓延全球主因，至於病毒來自哪裡，更是一件「不能說的秘密」，中共是一個秘密犯罪集團，病毒哪裡來？多少人在這次封城中冤枉死亡，恐怕要等待阿共倒台，才可能有撥雲見日一天。

武漢瘟疫蔓延一年，全球確診來到一億人口，美國超過兩千萬，死亡四十萬，但是，中共確診還不到十萬，死亡四千人，按理說，中共衛生保健應該世界第一，但是，國際上卻不相信，反而讚嘆台灣，這件事讓阿共很抓狂。

國際上讚嘆台灣，卻防備「中共國」，對中共提供的普篩篩劑和疫苗打槍，理由很簡單，中共從來不是透明國家，中共對外宣傳數字，無人相信，包含篩檢，疫苗，過程完全不透明，結果也不透明，卻反過來指責台灣篩檢費用太貴，指責台灣不普篩，因為，台灣醫療團隊認為，普篩無助於防疫，這是台灣不普篩的主因。反觀中共，有老百姓已經篩檢超過十次，只要居住地，有一點風吹草動，上級就下令抓人普篩，一起發大財，冰天雪地，老百姓排隊數公里，蔚為世界奇景。

這樣的奇景卻是台灣的藍營所讚嘆的，桃園部立醫院發生院內感染之後，藍營開始找到槍，一下子痛罵政府防疫不力，一下子要求桃園要封城，藍色幾個地方首長還發布禁止桃園命令，有些人只顧撿槍卻忘了SARS期間，自己的演出也荒腔走板，成績不及格，害死不少人，現在還鼓吹學習阿共在武漢那一套，殊不知，台灣地理就是那樣小，無法讓桃園獨立，也無法不經過桃園卻能到南部，封鎖桃園，也無助於防疫，因為人有腳，自己會跑，況且台灣是自由國家，封城命令尚未宣布，就會被國會罵死，這一招就已經違法違憲了。

封城防疫下下策

封城防疫是專制國家的產物，卻是最下下策，歷史上封鎖防疫有成的英國小鎮伊姆村，村民為了不讓黑死病傳染出去，決議把自己封鎖在鎮內，等待死亡，阻擋黑死病蔓延，後來小鎮死亡300多人，被視為偉大的犧牲，但是，這種犧牲的前提是自願封鎖，如果沒有人民心甘情願，政府以國家暴力封鎖居住處，這是對人權和生命的傷害，在民主國家賠償不完。

藍營政客以及中國狂熱病態者，對中共防疫工作的讚嘆，從封城，普篩到疫苗，卻忘了這些病毒來自阿共，就好像買到白蛇精的排毒良藥，損失金錢，還要感謝，忘了這些毒本來就是白蛇精所施放，女版黃安還在臉書矯情說，「台灣沒有普篩太危險，不敢回家了」。

現在，三番兩次要把阿共那一套搬到台灣，這些人還主張鎖國，不久前，這些人還剛剛要求政府網開一面，對中國回來台商禮遇，展開旅行泡泡，縮短隔離時間，甚至假好心說，「被隔離者要如何去買菜」，簡直不知今夕何夕，有這樣的藍色立委，國民黨還有救嗎？

鎖國和開放兩種極端，藍營為什麼態度一下子轉變，簡直矛盾至極。

台灣防疫一年有成，有目共睹，相信專業，也相信自己，更要團結台灣，才能度過險境，也奉勸藍營政客，若不相信台灣醫療專業，那就回歸中國吧，學學黃智賢，中國疫苗庫存仍多，等你享用。



台灣防疫一年有成，有目共睹，相信專業，也相信自己，更要團結台灣，才能度過險境。武漢肺炎，陳時中，中央流行疫情指揮中心。圖／擷自衛福部疾管署記者會影片