一、李筱峰教授的論法

美國官員康貝爾最近說：「美國不支持台灣獨立」。有學者李筱峰在自由時報的自由廣場認為這是高明的藝術。其實李筱峰教授的話，我個人認為應該是在替民進黨辯護。只是如果真正從台灣的立場來看，美國好久已沒有說出這樣的話，為何會突然說出這句話呢？這是值得我們深思的。

李筱峰教授說：對於康貝爾所謂「不支持台灣獨立」的發言，外交部回應：「中華民國台灣是一個主權獨立的國家。」在最大公約數的「中華民國」之後加上「台灣」，表明我們是一個獨立的國家，這是說給台灣內部及全世界聽的。全世界應該都聽懂。不過，我們台灣內部的部分台獨人士（我是說部分），則謾罵民進黨蔡政府是「假台獨」、是騙子。他們完全不考慮國內外環境及主客觀條件，只在乎「台灣共和國」名號，若無此名號，則一切都是「假台獨」，如此二分法，顯見其大腦果真「其介如石」。不過，話說回來，如果他們（作者註：指美國）是在演「苦肉計」，那就高明了。

但作者想提出一個疑問，那就是美國有必要為台灣演苦肉計嗎？

二、美國為何要刪除台灣的國旗呢？

此外，白宮COVID-19應變小組6日推文表示，美國總統拜登（Joe Biden）承諾美國會成為世界的「疫苗兵工廠」，迄今已運送4000萬劑疫苗至南韓、墨西哥、加拿大及台灣等12國。推文配圖也將台灣與他國並列，並秀出中華民國國旗。但白宮COVID-19應變小組隨後卻將推文刪除，引發不少熱議。外交部則表示，已請駐美代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。對此，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上指出，那僅是負責圖像和社群媒體團隊犯下的「無心之過」（honest mistake），不應被視為美國官方政策的改變。「當我們發現錯誤後，就將推文移除。」莎琪也重申，美國仍信守基於台灣關係法、三個公報和六項保證的「一中政策」。

可是大家也知道拜登在中國政策上是追隨川普總統的，所以有三名美國參議員特別搭著美國的軍機降落台北松山機場，宣告要捐贈疫苗給台灣，還與蔡英文總統見面晤談。而日本副首相麻生太郎更明白說：「中國如果犯台，日美會協防台灣。」防衛大臣岸信夫也明說：「依具體情況判斷，持續關注台灣。」6月時的G7高峰會時，七國也一致表示挺台。但何以白宮的態度好像突然改變呢？相信各位也會認為美國的講法會讓其他盟國感到驚訝。

三、美國為何要如此做呢？對台灣不滿嗎？

在美國圍堵中國之際，在美國聯合日本、澳洲、歐盟等國家共同對付中國之際，為何美國會突然會有這樣的行為呢？這是令匪夷所思的。如果根據作者的猜測，這有兩種可能性：一種是習近平對美國有某種程度的大讓步，或者習近平已無退路，準備大幹一場，為了緩解習近平的不滿，所以美國才這麽說。

但是有另外一個可能，那就是美國的媒體有報導説：台灣的智庫跟中共的官方有秘密管道。7月5日的自由亞洲電台報導說，台灣的民間智庫與對岸的政治、軍事相關單位始终保持聯繫，層级甚至達到中共中央辦公廳（中辦）以及中央軍事委員會聯合參謀部。而陸委會接受該台訪問時稱「不予評論」。

顯然地，這有另一種可能性，那就是美國對台灣當局的不滿。這個秘密管道有可能連美國人都不知道，而共產黨故意把這個消息透露出來，用以圍魏救趙。

其實，國民黨在中國兵敗如山倒，一個最大因素就是共產黨的滲透，另一個就是蔣介石的私心自用，蔣介石把非嫡系的軍隊送上前線與共軍搏鬥，就造成許多非嫡系的軍隊投降。就筆者所知，共產黨在台灣布點非常多，作者在開南大學時，差點就被共產黨在台的布點，與學校合作用性騷擾的設局要把作者趕出學校，讓作者連退休金都拿不倒，而據說學校的董事因此可在中國投資得到優惠。作者曾求助於國安會，但是國安會的人員跟我說，曾跟上層請求設置專案來調查共產黨在台灣的布點，但上層不同意。所以我在前幾天看到電子媒體的評論中，有評論員說：儘管「反滲透法」已透過，但沒抓到半個人。

康貝爾會講「美國不支持台灣獨立」，其實真真假假，我們無法得知，但是如果是美國不滿的話，那麼共產黨的滲透會是主因，我曾在其他專欄中說到：早期的情治單位與新潮流結合，這有沒有可能就是中共藉此滲透而很早就已佈局的破口呢？這都是值得我們注意的。



白宮發言人莎琪（Jen Psaki）重申，美國仍信守基於台灣關係法、三個公報和六項保證的「一中政策」。圖／擷自白宮flickr，網路，民報合成