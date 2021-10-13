作者指出，『中華民國』國號、國旗、國歌在漫長的歲月裡，成為代表風雨飄搖的台灣國的象徵，卻也大大地混淆了台灣人的國家認同。示意圖／擷自總統府flickr 2021.10.10

經過七十幾年的奮鬥，台灣人雖然掙脫了國民黨獨裁統治的枷鎖，實現了人民可以直選總統的民主體制，但台灣作為次殖民地的命運，並沒有因為這樣而改變。一個借屍還魂的『中華民國』還是死死纏住台灣人，陰魂不散。國民黨雖然失去中央執政權，然而百足之蟲死而不僵，仍然四處搧風點火，完全不顧國家的安危和民生利益，並且附合中共土匪政權對台灣人宣戰。台灣人好像被欺負慣了，不知道要如何處理這些形同叛國的國民黨人。只能放任他們胡作非為。更嚴重的是因為這個不清不楚的『中華民國』體制，從事間諜活動被捕的匪諜，也被輕判，甚至被判無罪。

另一方面，即使毫無國際法根據，仍然蠻橫霸道地宣稱台灣是中國的領土，文攻武嚇之外，還死皮賴臉地在中華民國110年雙十國慶當天，習近平居然發表講話，搶奪中華民國的法統，以利用寄生在台灣的中華民國殭屍政權名號，做為國共兩黨陰陽合體的幽靈，繼續糾纏台灣人。『中華民國』的剩餘價值，台灣人到底應該怎麼評估？執政的民進黨應該好好思考。

『中華民國』國號、國旗、國歌在漫長的歲月裡，成為代表風雨飄搖的台灣國的象徵，卻也大大地混淆了台灣人的國家認同。本來應該加以推翻的『中華民國』，現在因民進黨全面執政，於是走現實主義路線，不但不想推翻，反而要因勢利導，跟中國國民黨搶這個『中華民國』法統。這樣做在台灣內部或許可以吸納自認為是『中華民國人』的選票，團結認為『中華民國』就是『台灣』的人，或一些所謂的『華獨』的人。這就是蔡英文口中所說的最大公約數。總而言之，這就是不計較國號、國旗、國歌，現實上獨立的『兩國論』。只要能夠獨立，不被中共統一，而且能夠被國際承認，本來很討厭『中華民國』的獨派，或許也還可以退一步，接受這樣的結果吧？況且依照民主國家的制度，國號、國旗、國歌都可以由人民投票決定，根本不成問題。可是現在麻煩了，連中共都要來利用『中華民國』的剩餘價值，藉以連結台灣，並試圖強化『台灣是中國不可分割的一部分』這樣的主張。怎麼辦？台灣人如何撇清這樣的連結？執政的蔡英文和民進黨有甚麼對策？

自從中共連續以軍機侵犯台灣航空識別區以來，明目張膽挑釁台海和國際和平。其實項莊舞劍，意在沛公。中共其實也不敢真正入侵台灣領空，不敢真正發動攻擊。這種虛張聲勢的恫嚇，台灣人並不害怕。台灣的幾千顆飛彈，早就瞄準這幾十架形同送死的匪機。台灣軍人只是等待一個按下按鈕的命令而已。共匪自己也心知肚明，萬一被打下幾架幾十架，那就太難看了。眼看他樹越爬越高，越來越著急，快要下不了台了，才終於因為逼岀真主兒美國要跟他談判，有了下台階，趕快和美國來個『台灣協議』。軍機繞台也就草草收場。如果美國不理他，他能橫行到甚麼地步？拜登是個懦弱無能的總統，早就被中共看不起。要不是美國民主體制和國家強大，中國才不跟你美國談甚麼協議。能搞到這一步，已經很幸運了，中國也趕快見好就收。這樣的無妄之災，也是『中華民國』惹來的禍。

台灣人應該了解，台灣是二戰後美國的託管地。美國才是真正有國際法依據的託管人。美國軍機要來台灣，就來台灣，不必台灣政府同意。美國軍人，要來台灣就來台灣，要住多久就住多久，不需台灣同意，當然更不需中國多嘴叫囂。這道理何在？大家想一想就可以明白。因為光這一點就否定了『中華民國』擁有台灣主權的神話，也打破中共『台灣是中國不可分割的一部分』的謊言。所以老實說，台灣是美國的託管地。講起來很難聽，聽起來很難過。是不是？為什麼台灣的命運，要操諸中國和美國之手，達成甚麼『台灣協議』。這還不夠明白嗎？這個所謂的協議，台灣有沒有參與，有沒有事先和台灣政府商議？看起來是沒有。

然而，台灣人沒有自暴自棄的權力。台灣人要明白自己的身世和命運，面對現實，堅忍不拔，改變這樣的命運，就像我們過去對抗國民黨一樣。『中華民國』憲法、國旗、國號、國徽、國歌、國父、身分證、護照，連甚麼『國父遺囑』等等，全部都是強加在台灣人身上的枷鎖。但危機就是轉機。『中華民國』、『中華人民共和國』乃至美國對台灣人的挾持，已經圖窮匕現，逼台灣人不得不認清殘酷的現實。能夠認清現實，才能打開一扇機會之窗。對『中華民國』應該怎麼處置？台灣人可得好好想一想。

國際關係不能只靠美國，不能養成依賴的慣性。這樣不但限縮台灣走向世界的機會，而且也會成為中美兩國的棋子，有時還會陷入他們的矛盾衝突中。現在很多國家認識到台灣的價值和重要性，開始採取對台友善支持的做法。台灣要抓住機會走出『中美』關係的唯一格局和框架。在這之前，台灣應該建立台灣精神文化，拉大和『中國文化』的差異。一部『斯卡羅』的花費，可以辦兩百個『台灣精神獎』。民進黨政府是不是該算一下帳。

至於做為『負責任』的台灣人，自己應該加強現代化的思想，成為一個現代化有尊嚴的台灣人。這就是『脫亞入歐』，去除中國落伍文化的根本之計。甚麼黨都不可靠。要靠自己。每天學習現代思想和知識，鍛練提昇自己的精神和體魄。不但你的那一票有最高的權質，連你自己都能因為接受挑戰而變得強大。機會之窗已經半開，你只需輕輕一推就可以看見整個世界。