年輕時聽到『病即是罪』的說教。那時實在無法理解這句話。只能以基督教的教誨加以理解。那就是要人們不要只知道『病』的痛苦，而看不見『罪』的危害。耶穌生前所為，除了當『醫者』之外，就是當『牧者』。如果耶穌今天復活，應該在中國復活。中國這個國家，除了傳播『武漢肺炎』為害全世界，也以中國特色的『民族主義』，給世界大戰埋下一顆不定時炸彈。維持優良傳統和尊嚴的民族主義，沒甚麼不好。但是如果以專制獨裁的體制，宣傳仇恨的民族主義，那就是散播思想病毒，而其根源就是人性的惡，也就是『原罪』。對中國人來說，這就是有中國特色的『原罪』。今天中國的所作所為，讓我們看清楚了『病即是罪』的道理。那一切可說是由人性的惡產生出來的。

台灣一年多來，因為防疫頗為成功，為世界各國所稱讚。不分藍綠，大家共享我們這個國家的幸福和光榮。但不幸的是最近本土確診病例在三天內突然增加。大有失控的趨勢。網路傳出中國人幸災樂禍的大有人在，甚至有「趁此機會武統台灣」的呼聲。不知大家看出這個比『武漢肺炎』更可怕的『中國病毒』了嗎？中國人性本惡嗎？他們自己知不知道自己的『惡』呢？他們知不知道自己思想有病呢？他們會反省『病即是罪』的道理嗎？

這次的疫情，或許可以當作是一次演習。在碰到中國武力犯台的時候，台灣人是不是可以更加團結，不分藍綠一致對外？人民的『自律』和『團結』，從這次疫情爆發之後的反應來看，除了少數『三八』的刁民之外，讓我們對台灣人民的素質非常有信心。

藍營藉疫情進行政治鬥爭

以疫情最嚴重的台北和新北來看，非執政黨的市長，剛開始有點要和中央別苗頭的味道。但是『樹頭哪企乎在，著免驚樹尾做風颱』。對中央防疫指揮中心尤其是陳時中的任勞任怨，創造了讓世界稱羨的防疫模範，民眾的眼睛是雪亮的。所以市長發言漸漸懂得收斂。因為他們知道無理取鬧，反而會受到民意的反彈。對少數國民黨立委，懷著惡意的攻擊，要陳時中下台，要槍斃陳時中，還拱賴清德接手。這不但顯示他們見不得台灣好的仇恨心態，也有分化台灣人的算計。不知道他們看到自己的『病』和『罪』了嗎？

是福不是禍，是禍躲不過。『武漢肺炎』是個災難。但是讓世界看清中共的邪惡，讓台灣『多難興邦』。對台灣人來說，有中國的壓力，反而促使台灣人不敢懈怠，不敢放蕩，養成堅忍不拔的韌性和團結。至於台灣人受到國民黨洗腦而染上的『中國病毒』，相信在台灣社會日趨成熟的普世價值，和越來越健全的民主法治發展之下，這個『中國病毒』也會隨著『宿主』的死亡而消滅。讓我們一起為世界和台灣的和平健康祈禱。也為中國人的健康，不管是身體的或思想的健康祈禱。

但是，如果『武漢肺炎』被證明是中國製造出來，而且是以細菌戰為目的而製造出來的，那這個『罪』恐怕就不只是道德上的罪，而是犯下了國際公法的重罪，難逃世界各國的追究和索賠了。