世界知名的醫學期刊《柳葉刀》(The Lancet)在10月19日最新的一篇評論〈在2020年美國大選中,我們可以選擇一個公正的未來〉(In the 2020 US election, we can choose a just future) 表示:「當美國選民參加2020年大選時,美國人不僅僅是在兩黨之間進行選擇,也不是在談論黨派政治。我們正在對未來做出選擇(We are making a choice about the future)。一方面是白人至上,專制主義和民族主義的危險,我們的生活和地球的生存能力的致命威脅。另一方面,這是對種族主義,專制政治的譴責,是建立更平等,公正,健康和宜居的國家和世界的使命。」評論指出,選擇是鮮明的,賭注很高。這篇評論是由美國加利福尼亞州舊金山的帕洛阿爾托醫學基金會(Palo Alto Medical Foundation)教授麗亞·W·博伊德(Rhea W Boyd)以及哈佛大學公共衛生學院社會與行為科學系教授南希·克里格(Nancy Krieger)共同執筆的。

這篇評論是《柳葉刀》繼 7月3日以〈柳葉刀集團對反種族主義的承諾〉(The Lancet Group’s commitments to anti-racism)為題,提出集團反種族主義的鮮明立場後,又一篇充滿人道主義關懷的論述。稍前,我們已陸續看到許多篇類似觀點的文章刊登在這個世界知名的醫學期刊上。

總統選舉的前夕,《柳葉刀》再提人道精神反省

美國總統選舉的前夕,《柳葉刀》推出的這一篇〈我們可以選擇一個公正的未來〉評論,沒有遠離做為醫學期刊的角色,文章一開始就針對健康議題進言:「在衛生方面,現任美國政府故意掩蓋了新冠疫情的嚴重風險,未能實施一致的國家防治大流行策略,公共衛生機構資金不足,將美國從世界衛生組織撤出,被扭曲和削弱了健康法規,墮胎和避孕手段遭到打擊,變性者的健康保護受到侵犯以及種族主義再被撩起;對反亞洲、反科學的觀點不斷地宣揚。」

評論接著對川普的種族主義大加抨擊:「川普總統領導下的美國政府削減了食品券,否認了氣候變化,推翻了2020年十年一次的人口普查,破壞了原住民的主權,實施了歧視性的反穆斯林旅行禁令,向和平抗議者釋放了聯邦力量,公開呼籲白人至上主義者和分散移民家庭並關押了他們的孩子。而黑人和土著社區,以及更普遍的有色人種,現任美國政府下最脆弱的階層,沒有一個是完全不受其危害。最終,不受限制的種族主義,權利被剝奪,貧乏的保護以及這些暴露所造成的資源不平等,縮短了壽命。」

疫情中種族資本主義、政府的致命政策造成美國災難

美國僅佔全球人口4%,竟佔全球新冠死亡人數的五分之一。自2020年2月以來,美國已經掩埋了超過215,500名「我們心愛的鄰居、同事、家庭成員和朋友」。在美國,黑人和土著社區和有色人種以年齡分布重新估算後的新冠死亡率是非西班牙裔白人人口的三倍。在美國,拉丁裔和黑人兒童佔新冠死亡人數的驚人比例達到74%。截至2020年10月3日,美國超過102,200非西班牙裔白人也死於新冠。今年,在這個國家,所有不正常的死亡都發生了,而美國在醫療保健上的支出卻超過了世界上任何其他國家。比別的國家更多的接觸和更少的保護(例如免受種族主義,資源不平等,住房不足以及職業和環境危害),非遺傳差異,導致新冠和心臟病和癌症等慢性病的過早死亡。更糟糕的是,面對美國社群及族裔嚴重的不平等現象,廣泛的經濟困境達到大蕭條以來的最高失業率,美國政府雖已向有限的家庭一次性發放了1200美元的付款,同時給了減稅優惠。但現在,美國多達八分之一的家庭糧食不安全。2020年7月,美國國內生產總值降幅創歷史新高。然而一個月後,股市達到頂峰。所有這些都不是巧合。這是種族資本主義,不平等的獲利能力以及現任政府的致命政策造成的結果。

當傾盆大雨淹沒路易斯安那州的部分地區時,狂風使猶他州的部分地區生產減少,並且美國西部沿海地區度過了數週的大火燃燒,重要的是要政府還將化石燃料作為氣候災難的促進劑。當副總統邁克·彭斯(Mike Pence)斷言「我們將擁有法律和秩序」作為川普擔任第二任期總統的條件時,至關重要的是我們也看到仇恨犯罪,白人警惕恐怖和侵犯人權行為的增加。也看到黑人社區的暴民暴動如何變成「雙方都是好人」的「種族騷亂」。

原住民及奴隸制度下的黑人婦女貢獻不在「開國元勳」之下

評論指出,2020年,美國選民將面對過去的惡行,來選擇一個公正的未來。美國最初是一個奴隸制,建立在被沒收的土地和種族滅絕上。它的第一個統治階級是白人殖民者。它的第一批企業以奴隸制為動力,並以白人至上,環境剝削,治理制度,壓制選民和維持社會公正的意識形態為前提,這些制度保護白人,男性,擁有財產的階級的單方面社會,經濟和社會權利。政治控制。這是「開國元勳」建立民主努力的基石。這是多產階級的根基。現任政府只會使這一點更加明顯。

但是,儘管「開國元勳」將他們剛起步的民主制度置於不平等之中,但美國民主制度的發展得益於許多前輩的脆弱進步,其中主要是原住民,前奴隸制和婦女。從對我們作為一個民族以及我們如何來到這裡的更全面,更包容的理解開始,我們成為誰以及我們去哪裡的可能性是深遠的。

美國如果有一天還能「再度偉大起來」正是因為…….

這篇評論提醒大家:「種族主義削弱了整個社會的力量。18歲以後,我們每個人都生活在我們為彼此建立的世界的限制內。但是另一個世界是可能的。在這一信念的基礎上,自2020年5月起,由黑人領導的種族正義起義,由黑人領導的多種族起義運動「Black Lives Matter」已成為美國歷史上規模最大的運動之一。全國各地的示威者在一起宣稱,我們的集體損失並非不可避免,我們國家的深切悲痛不該一再重演。」

《柳葉刀》最後提出深沉的告誡:「有投票權的美國公民必須深知以下不言而喻的事實:白人民族主義和威權主義危害民主;民主與平等是共同構成;平等對健康至關重要;促進平等的必要社會,經濟和政治條件保護了地球;繁榮的社會需要可持續的環境和公平的經濟。所有這些問題都在2020年的投票中。我們希望美國選民選擇一個公正的未來。」

雖然我們活在台灣,不是美國人,但是讀了這篇評論也深深地被感動,並且知道,美國如果有一天還能「再度偉大起來」正是因為在極端的資本至上的國家,還有像本文作者麗亞·W·博伊德(Rhea W Boyd)以及南希·克里格(Nancy Krieger)兩教授,以及《柳葉刀》這樣具有高度歷史縱深,以及專業醫學人道主義的期刊。



「Black Lives Matter」已成為美國歷史上規模最大的運動之一。。示意圖/Pixabay,BBC中文網,民報合成