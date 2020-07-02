歷史將記下2020年7月1日這個國殤日。中國政府這一天公佈，並立即實施人大常委全票通過的「港區國安法」。

西方綏靖政策姑息養奸

中共政權的決絕和陰毒雖然不是秘密，但是它往往還罩著一層虛幻的面紗，這層面紗不僅是自己的遮羞布，也是給西方國家打造的一個下台階。近三十年來，拜西方一廂情願的綏靖政策和錯覺誤判，按照經驗主義的邏輯，他們認為中國的民生改善，人民生活水準提高，中產階級出現，那麼也自然會逐步轉向成為自由開放的社會。然而隨著時間的推演，一個龐然怪獸正在成長，暮然回首，它張牙舞爪已在燈火闌珊處。如今中國在經濟發展、科技躍進、地緣政治擴張、市場資源佔領各方面，都迎頭趕上了歐美等先進工業國家，但是在政治上卻更形專橫倒退，在經濟上它侵權霸凌，在法治人權上，就是和尚打傘，無法無天，大興文字獄，實行全民監控的獨裁政治。

明珠蒙塵 請君入甕

23年前香港回歸中國之際，北京方面已經及早籌劃，要把這顆東方之珠納入囊中，它的商貿地位將由內陸的其他城市，如上海、深圳，甚至海南等取代。這個自由貿易城市的可愛之處，在於它的任性、多元、不羈，這種國際社會最為欣賞讚譽的開放性和自由度，卻恰恰是北京政府的眼中釘、肉中刺。最近幾年港人的群眾運動以多彩豐富的形式出現，特別是去年以來的「反送中」百萬人的街頭抗議運動，更增加了掌權者的緊迫感。忍耐了近一年的時間，現在終於出手了，一舉推出的「國安法」是一個緊箍咒， 「分裂國家、颠覆國家政權、恐怖活動、勾结外國或境外勢力危害國家安全」，這些罪行寫入了《基本法》附件三，港府能對所有的民主人士、青年學子、知識界的積極份子，如探囊取物一般，進行拘捕、秘密審判，甚至送回大陸去接受裁決。沒有香港人參與，僅由中國的人大代表來決定香港人的命運，運用比中國的刑法還要嚴厲的法律來管理港人，這能不引起反彈嗎？

作為國際城市的香港，有許多外籍居民，社會上也有眾多的國際合作項目，所以港版國安法把香港境內和境外的外國人也一併管理。今後「分裂國家、顛覆政權、恐怖活動」這些罪名都可能落在外籍人士身上。國安法裡面那些用詞如「煽動」、「教唆」、「顛覆」、「勾結外國」、「危害國家安全」都是麵團一般的橡皮圖章，定義不清，任性隨意，「執法者」可以輕易地加諸當局認為礙眼的人的頭上。

港版國安法一經公佈，大量勇敢的香港市民們依然走上街頭，警方以防疫的「限聚令」為由，沒有批准香港民陣提前的遊行申請，因此7月1日的遊行，是「違規」的集會，然而許多民主黨的議員和民運人士都呼籲民眾上街，這些真正的勇士們，他們打著「反抗國安惡法，堅持五大訴求」的旗號，為了自由和民主，不惜跟強權對陣爭抗，據聞已經有三百多人被捕。北京的強硬手段，別以為一定能奏效，當心物極必反，港人不同大陸民眾，沒有長年被洗腦，年輕人尤其受到自由民主氛圍的薰陶，他們不會輕易放棄，我們不願看到純潔的青年一代被投入監獄，不能容忍流血場景。



7月1日香港街頭。圖／蔡詠梅

紙上談兵的國際高音指責

香港的淪陷引起國際強烈的輿論反應，美國、歐盟、英國、澳洲、日本都嚴詞譴責， 然而都只限於詞彙上的表達，並沒有實際的制裁行動，即便是美國說要採取限制對香港的特殊待遇，也並不具體，何況川普這位言而無信的總統，根本無法取信於人。德國於7月1日成為歐盟的輪值主席，然而看梅克爾總理一向對中國的「溫良恭儉」態度，最多在歐盟內部形成較為同步的對華政策，想來不會有大幅的改變，穩重 、不激怒中共是歐盟的底線。

唯有俄國，剛剛為自己保住了等同終身任期的普京，可以在位至2036年，他躊躇滿志跟習近平唱著雙簧（雙皇），老大哥跟北京一鼻孔出氣，說這是「中國內政」，別國不應當指手畫腳。這就如同俄國佔領克里米亞，中國也為俄國撐腰一樣，難兄難弟穿同一條開襠褲，不怕丟人。

不要「強國夢」只要「平安夜」

這萬馬齊暗的庚子之年，年初由武漢傳出冠狀病毒，席捲五大洲，造成千萬人感染，50多萬人死亡，全球經濟停滯滑坡，失業人口暴增。新疆維吾爾「集中營」的人數超過百萬，有增無減；北京對台灣的武力威脅日益強硬；跟美國的貿易戰已經擴展到外交和國防領域的較勁；中印邊界的軍事衝突沒有降溫跡象。現在對香港又使出殺手鐧，置7百多萬港民的基本公民權利於剃刀邊緣。習近平的「強國夢」建築在千萬人的苦難和恐懼之上，夢有夢醒、夢碎之時，那麼別等喪鐘敲響，才告別黃粱一夢，還是自己主動清醒過來，否則眾怒難犯，世事難料，誰都不知道贏家是誰，下一個病毒何時再現，別拿老百姓來陪葬，中國不須「強」，不須「大」，只要人民衣食足，知榮辱，公民權利尊嚴不受侵犯，夜半敲門心不驚，日日能過「平安夜」，做到這一點，就足夠了。



7月1日香港街頭。圖／蔡詠梅