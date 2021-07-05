作者指出，藍營黨國大老連、宋、洪三人，在老共百年大祭發出賀電。歷史上倒戈投共的國民黨員沒有一個好下場，現在的國民黨卻罹患健忘症，竟急著跳紅色火坑。示意圖／擷自維基百科、公視新聞、民報合成

三位過去式藍營黨國大老，終於在老共百年大祭，刷到存在感，卻羞辱了國民黨，恭喜啊。

連、宋、洪三人總加超過兩百歲，為了百年共產黨「僵屍黨慶」，不計毀譽，為老共發出賀電，現任主席保持沉默，曾經要競選黨主席的老趙媒體大亨，老韓神導，朱紳士以及諸多紅色名嘴們，個個也悶不吭聲，終於有名嘴蔡詩萍，實在看不下去了，他說：「可悲可恥」。

其實，先有高調跨海打祖國疫苗，後有黨慶送花添喜，面對紅朝喪事喜辦，藍營政客一再刷新人民耳目，說真的，也就是顯露國民黨的牆頭草本質而已，所謂上行下效，歷史有之，何況中華古文化，一向崇拜勝者為王，敗者為寇，那裡會顧及王道和霸權之分，以及士大夫知恥知辱的古訓。

蔡的「悲」字，是替失意政客而悲，民主社會，政客權力來自人民，幹了一輩子高官，還不知道台灣民心所在，是悲，恥字更是辛辣，分不清敵我也就算了，擁抱敵人，動作如此高調，這個恥，才令人無法接受。

但是，連、宋、洪吃國民黨奶水長大，也只是國共爭鬥歷史的後行者而已。

高調投共，還在投共時搭國家的飛機，因此名揚後世的就是張治中將軍，這位老兄從黃埔北伐時期，就跟在老蔣身邊發跡當官，被稱為蔣介石心腹重臣，最後卻演出一齣談判變成投降劇碼，國共內戰情勢也因此急轉直下，國民黨罵張無恥，其實張治中完全被老共設局而已。

張治中投共，可以說是國民黨兵敗主因，也是老共地下黨人最傑出的情報戰，也因為張治中投共，影響國民黨士氣，老共過江之戰，幾乎沒有遭到抵抗，只用兩天，就佔領南京，美國軍事顧問團預計：長江之險，可以守住半年以上，國民黨甚至幻想隔江而治，全面破滅。

1949年1月底，傅作義投共，老共進入北京，毛澤東開始策劃一個陷阱，這個陷阱的對象就是張治中，陷阱以國共合談形態出現，這個時候，主戰的蔣介石被逼下野，回到溪口，主和的李宗仁代總統躍上檯面，但是老蔣雖然下野，卻沒有放下軍權，國民黨後面的美國，忙著戰後復興，也充當和事佬，希望中國結束內戰，實施兩黨聯合政府，於是張治中銜命赴北京談判，老共、老蔣、李宗仁三方，都認為張治中是合適代表，在老毛眼中，張治中是開明派，人稱和平將軍，在新疆擔任省長時同情共產黨，手下很多官員都是共產黨員，1945年，國共展開重慶會談，張治中到延安邀請老毛到重慶，還讓出自己別墅桂園，保證老毛安全，會談後還親自送毛澤東，周恩來平安回到延安，黃埔時代，張治中與毛澤東，周恩來早已相當熟識。



左起：張治中、毛澤東、赫爾利和周恩來。圖／擷自維基百科，公有領域

張治中遭老毛算計被逼上梁山

北京和談，本來就是陷阱，因為毛澤東根本反對和談，在毛眼中，歷史沒有共享天下道理，利用談判留下張治中才是目的，行前，老蔣指示張治中會談要點是先停戰，禁止過江，然後談隔江分治，以當時國民黨軍力，不見得必敗，但是老毛卻故意談如何懲罰戰犯，內戰勝負未分，談這議題，擺明就是不想談，會談從4月1日拖到18日，最後宣告破局，張治中說：「既然沒法談，那我就回南京復命吧」，並且通知南京政府派軍機來接回代表團，這時候，周恩來就說：「還是留下吧，說不好，等共軍過江後，我們雙方還是可以談的」，張治中感到兩難，但是周恩來並沒閒著，暗中通知南京地下特務和上海地下特務行動，先把張治中分居這兩地家屬集中在上海，並且以北京機場跑道修復理由，阻擋南京政府來北京接代表的飛機降落，並放出張治中投共訊息，4月21日共軍渡江，守江駐軍倒戈，兩天不到，南京政府易幟，張治中在北京接到所有家人，只對周恩來說：「你很會留客啊」，說實在，張治中是被毛澤東算計，逼上梁山而已。

歷史上有件事較少人知，中共黨史記錄：中華人民共和國國號和五星國旗，毛澤東完全接受張治中的意見而拍板，毛澤東利用張治中，快速擊敗國民黨，其次，毛澤東也利用張治中曾經治理過新疆的人脈，快速讓新疆國民黨政府倒戈。

張治中投共，李宗仁政府成鳥獸散，將介石只說了一句話：「張治中喪權辱國」，老蔣想收拾殘局，已經太慢，投共後的張治中，努力想建設新中國，也把海外親人召喚回國，但是文革時，兵慌馬亂，紅衛兵先抄了張治中在北京的家，張治中被掃地出門，倖好周恩來緊急面見毛澤東，批准一份必需保護名單，包含宋慶齡、郭若沫、傅作義、李宗仁、章士釧、張治中也在名單內，因為周恩來搭救，張治中才能活到1969年，否則也是死無其所。

內戰時，倒戈投共的國民黨員沒有一個好下場，現在的國民黨卻罹患健忘症，急著跳紅色火坑，歷史殷鑑不遠，也給牆頭草們上一段歷史課。