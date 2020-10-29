福和會發起人李席舟長老追思禮拜，立法院長游錫堃出席，提到李席舟對他的鼓勵與支持。圖／福和會提供

福和會發起人，同時身兼行政院政務顧問、外貿協會前美國政府採購顧問、前僑務委員的美南台福教會李席舟長老，於今年9月14日安息主懷。福和會訂於今日（10月29日）上午，假台灣基督長老教會濟南教會大禮拜堂，為李席舟長老舉辦追思禮拜，追憶李席舟長老一生為台灣民主運動的奉獻，來自各界的親友百餘人出席緬懷。

李席舟長老追思禮拜由王武聰牧師主理，黃春生牧師司會，知名台灣獨立運動詞曲創作家王明哲現場演唱。禮拜中，遺族預備了李席舟長老故人遺影，並有其子從美國傳來懷念父親的影音，影片中談到李席舟長老的趣事，充分顯露父子情深；李席舟長老的大姊李芸榛女士也分享手足之情，並強調李席舟長老積極向她傳福音的往事，真情流露，讓人倍感哀戚。

李席舟長老長年的政界友人，立法院長游錫堃、前國防部長蔡明憲、前台南市長張燦鍙、商研院董事長許添財、僑委會政務副委員長徐佳青等均出席參加追思禮拜，而蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌......等也以花籃致意。

立法院長游錫堃親自出席追思禮拜，並於禮拜中上台懷念故人，特別提到李席舟長老對他的鼓勵與支持，並強調李席舟是一位創新、無限熱忱，有信仰全力衝刺的心繫台灣者。

福和會理事長林逸民醫師也在追思禮拜中分享福和會成立的過程，他指出李席舟長老認為台灣需要建立一個提倡基督精神的組織團體，就開始積極付諸實行並倡議發起成立福和會，熱情的李席舟說服他以及眾多好友，共同匯聚力量，終於在2018年12月成立了福和會，如今會務蒸蒸日上，是李席舟長老留給台灣的重要資產。



福和會理事長林逸民醫師分享李席舟長老發起成立福和會的經過。圖／福和會提供

福和會也說明，李席舟生前曾提出「兩國論」，並不是指台海一邊一國，兩國是指台灣的國，與上帝的國，希望台灣能成為懷抱基督精神的國家，加入先進國家的行列，在世界上發光發熱。雖然台灣人並非都信仰基督宗教，然而不分宗教信仰，都必然同意台灣需要以真摯、誠實、勤勉、實事求是的精神，加入西方科學文明的行列。

福和會表示，李席舟長老生前與李登輝前總統互動密切，兩人都為台灣做出相當大的貢獻，如今先後離世，讓人不捨，但兩人也均為台灣奠定了民主的基礎，兩人的成就，將由後人來繼續發揚光大。



李席舟長老的大姊李芸榛女士。圖／福和會提供



音樂創作家王明哲於追思禮拜中獻唱。圖／福和會提供