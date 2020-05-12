2019年10月17日賴前院長來美訪問，原本想送他一件我和法藍瓷合作的瓷品「天瓶—愛、和平、希望」，但他太客氣，不肯接受這樣厚禮，後來決定以他的名義，轉送給台灣某美術館典藏保存，供給民眾觀賞。左起：許肇祥、賴院長、施哲三。圖／施哲三提供

2019年10月聽到賴清德醫師要來芝加哥訪問，在此地的台美醫師團體非常喜悅這個消息，整個台灣同鄉們也歡欣鼓舞。很快我就接到他在台大醫學院院友在芝加哥開業的湯銘倫醫師的電話，要我開着勞斯萊斯去機場接他。我再高興不過，很興奮地等著他的到來。心中總是感覺到榮幸，他要坐上我的車子。我太太說開這部車子應該要有司機才對，我說我就是那位司機。賴前院長是我很敬愛的友人之一，有機會給他開車是我的福氣。

幾天後賴院長就快到了，湯醫師又來電話說很不好意思，頼院長婉拒坐勞斯萊斯。我了解他的意思也就尊重。他終於16日晚上來了，因為已有很多人去接風，我就沒有去。等到17日，同鄕們舉辦一個盛大歡迎晚會，見面時他對我解釋不敢坐我車子的原因。我很瞭解他的顧慮，他很在乎國人對他的觀感。我們敬愛他的情感本可超越一切，可是他的為人廉潔作風是很可貴的。



頼院長婉拒我用勞斯萊斯去接他。圖／施哲三提供

那時正當選舉進入沸沸揚揚之際，大家最關心的是小英總統第二任搭配人選還未落實。國人深知最具有資格人選之一就是頼清德，他是衆望所歸。北美中西部鄕親們也都有這個共識。我們要一起來鼓勵頼院長，推薦他出來當我們的副總統，如果時機一到要接受蔡英文總統的邀請，做她的副手，大家團結打拼為台彎的前途奮鬥。我個人認為她（他）們將會是理想的一對。



施哲三海嵐美術館。圖／施哲三提供

做為一位藝術家的我（本科也是醫生），要選擇一件最理想的作品為禮物來送他，鼓勵他。所以就精選了那件我和法藍瓷合作的瓷品「天瓶—愛、和平、希望」。我認為此禮物要以台灣同鄉會全體名義來贈送給頼院長才合適。這時小英後援會也已經成立，總召是許肇祥會長。他馬上接受我的意見，用團體的名義來傳達我們的心聲。我就帶着這件作品去到那天晚會現場，等頼院長講話之後，我就拿出這個瓷品「天瓶」到台上獻給賴院長。他實在太客氣了，不肯接受這樣厚禮。我很了解他的意思，就對他說那就以他的名義，轉送給台灣某美術館典藏保存，供給民眾觀賞。這樣做他表示樂觀其成。



天瓶—愛、和平、希望。圖／施哲三提供

他回國後不久就接受了蔡英文總統的副總統提名，成為一對歴史上最優秀的正副總統候選人馬。今年1月11日他們真不負眾望，我專程回台投下這神聖的一票後，發現其破紀錄高票817 萬票當選。



2019年10月17日晚會，右起：許肇祥、賴院長、施哲三 。圖／施哲三提供

蔡英文總統為人謙虛低調，但心壯如山，意志堅強，敢作敢為，擇善固執。她又有一大特點 ，敢於用好人，甚至能力比她更強的人，也極力排除衆議用之。例如在選舉期間，請蘇貞昌出任行政院長，主管內政。她便可以專心競選，結果大勝。蘇院長是政治老手，是一位不可多得的好政治家。有他在身邊，大可放心。就看這次突來疫情，他領導手下大將陳時中醫師部長組織團隊—抗疫中心，做得漂漂亮亮，享譽國際。把疫情控制到最低的狀況，確診與死亡低到全世界第一位。武漢肺炎的控制成功，天天上國際新聞。做為台灣人，身在國外的我們深以為榮為傲，現在到外面去常常碰到美國人對着我們翹起大拇指，使我們感到光榮。很多國家正在取經學習台灣的成功防疫防護策略。台灣的疫情外交，正在造福人類。

頼清德是一位醫生，過去醫人，現在要協助蔡英文總統醫國。

蔡總統、蘇院長及賴副總統形成的鐵三角，將是一個非常堅強的團隊，由蔡總統領導再合適不過的。在2015年5月31日，她以民進黨主席競選總統的身份來芝加哥訪問時，鄕親們聚集了千人來歡迎她。我及太太有機會跟她聊聊，令我感受到她將成為一位好總統，有智慧又有能力，親和力佳並善用人才，懂得下放權力的管理藝術。



2015年5月31日蔡總統(主席) 訪問芝加哥 。圖／施哲三提供

2016年5月20日就職典禮上，她的第一道命令就是謙虛、謙虛、再謙虛，此景很令人感動。做為一個藝術家的我，看到她那時候講這三句話的姿態及手勢就像耶稣基督在佈道一樣，舉起雙手臂要來拯救台灣。我是位基督徒受到感動，就立即以當時的印象把她塑造起比實際人還高點的雕塑像「智慧者」來紀念那有歷史性鏡頭，放在美國「施哲三海嵐美術館」的雕塑花園裡，讓世人來觀賞敬仰。



「智慧者」謙虛、謙虛、再謙虛 。圖／施哲三

總統、副總統、行政院長這鐵三角的主軸價值就是：護民、護台、護國。這正是他們核心的核心。我們把台灣交給她（他）們來管理，我認為我們可以放心、能安心、以合十心來祝福她（他）們成功。

老百姓對她（他）們的期待是亷政、清治、走正道、有正義，保衞自由、民主、人權，令人民生活更愉快更有幸福感，那就是成功的執政了。

5-11-2020於芝加哥 海嵐美術館