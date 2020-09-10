國際大赦AI和中國海外民運及新成立的「歐洲之聲」（Sino Euro Voices e.V.）聯合在科隆大教堂旁的瓦那福廣場（Wallrafplatz）舉行科隆人權宣言誦讀活動。圖為參加本次活動的部分德中人士合影。圖／田牧提供

9月9日，世界各地許多城市或地區的學校、劇院、文學俱樂部、文化場所都舉行同樣一場「全球誦讀」的活動，由於新冠瘟疫未解，有些地方是在網上舉行，中心主題內容是一樣的：誦讀聯合國1948年12月10日在巴黎的大會會議上表決通過的《世界人權宣言》，此宣言已經被翻譯成500種語言了。

句句真理，條條箴言

國際大赦AI和中國海外民運及新成立的、以提倡言論和思想自由的非營利組織——「歐洲之聲」（Sino Euro Voices e.V.）聯合起來，在科隆大教堂旁的瓦那福廣場（Wallrafplatz）推出了這項活動。這是市中心的一塊風水寶地，步行街的入口，來往行人遊客多，是辦這類活動的最佳地點。

活動在黃昏時分開始，大約二十幾位中德人士圍成一個大圓圈，輪流每人誦讀宣言中的一條，有時是用中德雙語， 有時只有德語的朗誦。30個條款，句句是千金之重、發至人性靈魂深處的祈求和渴望：第一條，人人生而自由， 在尊嚴和權利上一律平等。第二條：人人有資格享有本宣言所載的一切權利和自由，不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其它身份等任何區別。第二十條：人人有權享有和平集會和結社的自由。



歐洲之聲的社長廖天琪和主編田牧。圖／田牧提供

香港和維吾爾是活動主題

科隆的這次活動是以香港和維吾爾族為主題，正如舉辦人Bernd Abele 所說，通過「港區國安法」的實施，港人被剝奪了集會結社、表達個人思想和意願的自由。維吾爾人在自己故鄉被囚禁在「集中營」內，超過一百萬人被強迫洗腦，這些都是違背《人權宣言》的，而中國卻是簽署了這個宣言的國家。他還說，在中國的基督徒、穆斯林 和法輪功學員都遭受到同維吾爾和西藏人一般命運的打壓迫害。我們今日在這裡朗讀這些人權條款，雖然起不到振聾發聵的作用，但是表達了我們對一切不能享受這些權利的族裔的同情和支持，也是對極權發出警示。

「歐洲之聲」的負責人廖天琪接過這個話題說：昨天德國和中國之間進行「人權對話」，聯邦德國的人權專員科芙勒女士（Bärbel Kofler）代外長馬斯主持了會議，她一定挫折感極深，因為她指出中國人權嚴重惡化，從香港問題到維吾爾集中營，從法治改革到打壓維權律師，她都嚴詞批評，但是中方代表完全無動於衷，拒不表態，不合作。

綏靖政策雙重道德

廖天琪拿兩週以來德國熱門的話題——俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）被投毒的事件來做比較，她說，普丁政府很可能需要對此事負責，德國朝野都火力批評俄國政府，甚至打算要採用經濟制裁的手段——終止德俄兩國的天然氣海底管道的 修建項目。看來德國政界是很重視政治倫理和基本價值（Grundwert）的，但是為何對中國的各種侵犯人權的惡行，卻總是採取綏靖政策，只是口頭批評一下，甚至不痛不癢地說，我們很擔憂等等，但是卻不採取任何實質性的制止或懲罰行動？諾貝爾和平獎得主劉曉波在刑期中被虐死，中共毀屍滅跡的處理方式，西方什麼強烈的反應都沒有。我當時要求科隆市長雷克夫人（Henriette Reker）追認劉曉波為科隆榮譽市民的建議，被她顧左右而言他地打發掉了。這種雙重道德不是民主國家應有的政治倫理。我們要求德國政府不要繼續姑息養奸，否則所有關於人權的對話，都不是對話，而是笑話。



多利坤 艾沙 （左），廖天琪和國際大赦科隆負責人Sebastian Barsch。圖／田牧提供

南德、荷蘭友人百里迢迢來赴會

這次的誦讀會有國際大赦的會員們熱心地參與，這些會員從年長到年輕的人都有，他們個人跟中國沒有任何直接的接觸，只是為了正義，為了理念，就花時間和精力甚至金錢來支持這項活動。在現場還擺出了一些國際大赦的出版物，包括德文、英文的《世界人權宣言》和人權刊物。許多人是提前下班趕來參加，有些則是活動完了，還要去上夜半的人，他們這種無私的精神難能可貴。

世界維吾爾代表大會主席多利坤•艾沙也特地從500公里以外的慕尼黑趕過來，參加了誦讀會，為了故鄉的族人，也為了他在集中營裡去世的母親，多利坤風塵僕僕，奔波於各地聲援維吾爾的活動。

民主中國陣線總召集人王國興和荷蘭的朋友們，不遠數百里的路途，長途開車趕來支持這項活動，實屬難能可貴。中共的各種違反人性、背離國際條約的行為，早已喪失一個國家的尊嚴和信用，它對付少數民族，甚至自己同胞的殘忍手段，更是分裂國家，離間人民的元兇。別說在國外人們以宣讀《世界人權宣言》來羞辱中共政權，如今在中國內部，也往往有老百姓熟讀憲法，然後拿著憲法去上訪維權，白紙黑字的箴言都在憲法裡有明文規定，這個執法犯法的政權有何顏面自稱「大國崛起」？



右2舉旗者為王國興，左5著黃背心者為主辦人Bernd Abele。圖／田牧提供