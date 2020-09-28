第75屆聯合國大會，西方國家指責中共霸權的聲音砲聲隆隆，但是，非洲國家卻是一片靜默，說來相當諷刺，武漢瘟疫之前，中共是一隻到處撒錢的戰狼，現在，沒錢了，終於變成孤鳥。

這是今年聯合國大會的實情，倒是中共的黨媒寫法相反，把美國總統川普的反共宣言，描寫成孤鳥，歐洲國家的反中演說，變成支持中共，這種顛倒事實的作風，只有中國這樣的封閉國家會發生，沒想到台灣的紅色媒體，也順著中共黨媒大內宣，對台灣洗腦起來，證明紅色媒體網路滲透在台灣，真的很嚴重，也難怪NCC成了被指責的目標。

紅色殖民主義

過去，中共痛罵西方國家在非洲是邪惡的殖民主義，但是，西方勢力逐漸淡出非洲之後，中共挾其經濟實力，進入非洲，尤其是「一帶一路」工程，非洲既是最大受益者，也是最大受害者，受益者依舊是貪官，受害者仍然是百姓。現在，非洲國家陷入兩難，官員口袋裡藏著中共贈送的黑金，看著到處豆腐工程，老百姓卻痛罵中共是紅色殖民主義。瘟疫流行以來，民間反華聲浪高漲，連中共從中國引進的華工，也不堪中共國營或民營企業的虐待。

上週，有幾位中國工人，從西非的加彭共和國逃亡到鄰近國家，向國際媒體控訴，中共的國營企業以欺騙手法，把勞工騙到非洲後，就拋棄不管，主要的原因是財務發生困難。現在，中國國內經濟下滑，影響很多企業營運，其中有不少企業是海外工程標案公司。

這幾位華工說，他們來自湖南，看到國內報紙，應徵海外工程的華工，出發之前，公司說每一個月有1萬人民幣收入，這個價錢是國內三倍，但是，來到非洲工地後，才發現根本不是這樣一回事，公司以非洲的強盜很多，擔心華工外出帶現金會被搶劫，所以由公司保管薪資，但是，華工連日常的日用品也無力購買，這些工人不甘受騙，所以只好趁機逃亡，以徒步方法越界進入鄰國。



中共挾其經濟實力，進入非洲，尤其是「一帶一路」工程，非洲既是最大受益者，也是最大受害者，受益者依舊是貪官，受害者仍然是百姓。圖為非洲尼日利亞的鐵路工程報導，擷自CCTV網路影片

中國人欺負中國人

中國企業在海外欺負中國工人的故事，不勝枚舉，去年，尚比亞礦區就發生華工和當地工人一起抗議示威的事件，中國黨國高官在國際場合，把平等對待第三世界人民的口號，掛在嘴巴，喊得口沫橫飛，事實上，中共對非洲工人卻是不平等和壓迫。根據統計，非洲工人和華工薪資是六比一，就算工作內容和工作時間一樣，非洲工人的薪水卻只是華工的六分之一，有一家來自中國的礦物公司稱為「科藍礦物企業」，每月給予非洲採礦工人的薪水只有80美金，經過工人抗議才提高到200美金，但是，同樣的礦區由澳洲或加拿大經營，工人薪水是中國公司三倍，到底誰在非洲大搞殖民主義，壓迫非洲人，比較之下就知道了。

莫三比克情況更糟糕，工人每日工資在2美金之下，這個國家要養活一個人，每天至少要4塊美金，所以，中國紅色勢力進入非洲，很多建設以及工程越來越多，官員貪腐也越來越多，但是，非洲國家老百姓的生活，其實並未得到改善，多數的工地聘用了3分之1工人來自中國，很多重要工地工程，非洲人反而是少數，說白了，中共搞「一帶一路」向外擴張主義，目標不是給予非洲工作機會，提升非洲所得，而是替自己多餘的勞動力，尋找出口，尤其是國內景氣不振的情況下，徵求華工出國的廣告也越來越多。

早期的華工出國打工，為了找機會做生意，所以，非洲很多早期到達的華工，搖身一變成為跑單幫，賺到錢後，就落地生根在當地生活，但是，隨著海外華工人數增多，想要從工人轉變商人的機會，也越來越少了，目前一帶一路線上，海外華工一百多萬，如果加上華人經商的企業一百多萬人，總數來到300萬海外華人，這些人在海外賺錢，把錢放到海外帳戶，遠離中共的控制。

武漢瘟疫打亂中共海外布局，企圖籠絡弱小國家，圍堵西方國家，現在，非洲國家很顯然不太領情，所以，中國戰狼在聯大落難，非洲盟友反而沉默以對。