12月26日，《亞洲週刊》在2020年最後一期封面，竟然替蔡英文總統加冠，以「民選獨裁」故事，汙衊蔡總統是獨裁者，引起正反兩極看法，馬來西亞老闆辦的媒體，替中共出手教訓小英，看似風光，正好反映真正獨裁的習近平，變成一場笑話。

馬來華人態度搖擺

這份親共雜誌的作風，其實可以預料，香港「反送中」運動，《亞洲週刊》所刊文章，幾乎站在學生對立面，歌頌香港暴力警察，卻不敢批判中共獨裁，撕毀合約，破壞人權，2018年台灣地方選舉，該周刊替韓國瑜拉抬聲勢，親共立場相當鮮明，可惜，這篇文章立場既定，文字充滿歧見，簡單說，為了謀殺台灣的民主成就，大搞烏賊戰術，就是替中共從事大外宣而已，會拍拍手笑納的人，大概只有中南海高官和一堆小粉紅而已。

《亞洲週刊》本來屬於美國華納時代雜誌，發行英文版，總部設在新加坡，後來被馬來華文媒體集團買下之後，搬到香港發行，而華文媒體集團老闆趙曉卿一向與中共高層關係密切，會刊出這樣的文章，打擊台灣民主，一點不意外，趙曉卿另外還擁有《星洲日報》，這份報紙最早創辦人是虎標萬金油老闆胡文虎兩兄弟，1929年在新加坡發行，但是，也賣到馬來西亞。1965年，新加坡脫離大馬獨立，《星洲日報》分家。到了1986年，新加坡通過立法，禁止外國人辦報紙，《星洲日報》終於停止在新加坡發行。2008年，華文媒體集團在趙曉卿整合之下，集團旗下包含《香港明報》和馬來西亞《南洋商報》以及柬埔寨《星洲日報》，和香港《亞洲週刊》，趙曉卿等於亞洲媒體大亨，掌握亞洲地區華人言論市場，至於資金來源，被人懷疑和中共統戰部有關。

早年，胡文虎創立《星洲日報》，還請蔣介石替報頭題字，反共立場鮮明，1942年日軍勒令停刊，1945年戰爭結束又恢復，但是，隨著國共內戰日漸激烈，許多左派馬共也進入馬來西亞搞地下活動，《星洲日報》一度引用來自中國的文人擔任要職，被馬來政府懷疑左傾，從戰後到70年代，亞洲國家很擔心紅色擴張，因此多數政府強烈反共，馬來西亞自然也被列入反共陣營一份子。

1969年，馬來西亞第三次大選，爆發嚴重的種族衝突，這就是所謂513行動事件，有人把這個事件視為馬來排華事件，根據調查，這次種族衝突起因於選舉，但是幕後和馬共從中煽動有關，於是，大選後，馬來政府對馬共進行大掃蕩，一小撮馬共武裝隊伍，則跑到泰馬邊境藏匿，馬共勢力不若以前，可以想見，在馬來西亞反共年代，多數馬來華人認同台灣的中華民國，很多馬來華人子弟也到台灣留學。但是，這種情勢到了中共改革開放之後，情勢逐漸改變，最大原因，還是中共靠著經濟力量，逐漸侵蝕滲透馬來社會，也影響馬來政府的對中政策，因此居領導的馬華商會領袖也慢慢左轉，支持中共。

馬來經歷反共歲月

馬來西亞有三千萬人口，華裔占了25%，許多聯邦州都設立華商總會，並且派人參加選舉，維護華人權利，但是，政治上始終是馬來人簡稱的「巫統」天下，很多國家政策對馬來本地人禮遇，給予馬來人各種福利，馬來華裔長期以來，自認自己是第二等公民，只有納稅責任，沒有享受福利。過去，英國殖民時代，這種感覺比較不深刻，但是，馬來獨立之後，華裔族群感到被壓迫，這也是造成新加坡脫離馬來聯邦獨立的主要原因。

自認被壓迫的馬來華人在中國崛起之後，開始產生幻想，認為，只有強大的祖國保護下，華人在馬來西亞社會才不會被欺負，這種情緒造成華人被中共掐住脖子，而媒體的統戰和滲透，對馬來華人加緊洗腦，整個馬來西亞終於從反共走向親共，本來支持台灣中華民國的華商，人數也越來越少，所以，「反送中運動」期間，根據馬來西亞民調，馬來華人支持香港學生者反而較少，支持港府較多，這種情況在一個民主國家簡直是矛盾，從這裡也可以看出，馬來華人的兩難，媒體從親台走到親中，也剛好反映出華裔的心情。



馬來西亞老闆辦《亞洲週刊》親共立場鮮明。圖／擷自《亞洲週刊》臉書