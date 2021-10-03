國立故宮博物院北部院區自今日起推出「文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展」，展出全能書畫家溥儒的書畫作品，作品內容豐富多樣，展示在第一展覽區202,204,206,210,212等陳列室，展期至12月21日（二）止，歡迎喜好書畫藝術的民眾把握時間前往故宮北院欣賞。

溥儒（1896〜1963），字心畬，出身清朝滿族皇室，甚至曾於光緒帝歿後參予皇帝遴選未中。溥心畬自恭親王府家中豐富的古書畫收藏自行揣摩，融會貫通，成為無論書法的行、草、篆、隸各體，繪畫的山水、樓閣、人物、花鳥、走獸等題材，無不擅長的全能書畫家。其詩、書、畫三絕的深厚學養，寄寓深遠的文人風格，讓他雖未成為末代皇帝，卻在藝術史上留下了文人畫的最後一筆。

溥心畬的師法對象，楷書以唐裴休〈圭峰禪師碑〉為基礎，繪畫則由南宋馬遠、夏珪及明代浙派名家入手，並能融會諸家特色，發展出秀逸淡雅、溫潤清麗的風格。除與張大千並稱為「南張北溥」，1949年渡臺後，對奠定台灣傳統書畫發展有深遠影響，與黃君璧、張大千合稱「渡海三家」。本次特展遴選故宮典藏及寒玉堂託管文物中的書畫精品，規劃為「古今連線」、「西山逸墨」、「丹青誌異」、「寶島采風」、「溥儒用印」五個單元，同時結合相關多媒體影片的播放，具體呈現溥心畬的藝術特色與創作理念。



溥儒 飛白書鳳翥。圖／國立故宮博物院提供

「古今連線」選展五件溥心畬畫作，四件古畫，其中〈松下賞月〉是仿自南宋馬遠〈松間吟月〉，〈雲山畫意〉源自元末方從義（14世紀）〈山陰雲雪〉。並列同觀，尤其能深刻感受溥心畬「臨古」與「出古」之間的巧妙鏈結。溥心畬早年曾隱居於西山戒臺寺，自號西山逸士，「西山逸墨」單元展現其無論猿戲、童趣或是山水樹木等清新不俗的精湛用筆，而其書法以帖學風尚與表現為主，然而點畫間挺拔雋秀，絲毫不顯靡弱氣息，為帖學開創新的生命。



溥儒 朱筆書大悲咒。圖／國立故宮博物院提供

在台灣度過後半生的溥心畬，繪作題材更為開展，「丹青誌異」展出以鬼怪、神祉為主角的作品，〈鬼趣圖〉、〈西遊記冊〉、〈太平廣記故事冊〉、〈神異圖冊〉等，不僅詼諧有趣，更寓意深刻，但筆墨格外清雅，讓人耳目俱新。「寶島采風」展出溥心畬遊覽台灣名勝留下的寫生作品，題材涵括風景、人物、蔬果、花卉和動物，諸如〈玉峰雪景〉、〈番人射鹿圖〉、〈魚蝦冊〉、〈菜蔬冊〉、〈變葉木賦〉、〈海石賦〉等，俱為箇中力作。



溥儒 番人射鹿圖。圖／國立故宮博物院提供

「溥儒用印」單元展出由陳巨來、王壯為、曾紹杰等知名篆刻家為溥心畬所刻製用印，反映出典雅傳統的審美風尚，與溥書畫中所展露的超俗氣質相得益彰。除姓名字號章之外，也有如「舊王孫」、「羲皇上人」、「無為小人儒」、「只可自怡悅」、「玉壺」等閒章，反映溥心畬在時代嬗遞、顛簸一生中隱逸無為、淡泊世事的處世精神。



溥儒 西山草堂古松並題 局部。圖／國立故宮博物院提供

「文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展」特展

時間：2021/10/03〜2021/12/21（每周一休館）

地點：故宮北部院區202,204,206,210,212陳列室