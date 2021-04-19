好市多（Costco）的熱狗套餐：麵包夾四分之一磅的純牛肉熱狗，二十盎司可免費續杯的飲料，加上佐料黃芥茉，酸菜，白洋蔥，番茄醬，價格$1.50美元加稅，自1985年來就是如此，三十六年來，沒有漲過價，如果考慮通貨膨脹，目前的市場價格應該是$3.65美元。據說在2018年時，好市多總裁向好市多創辦人報告，「$1.50的熱狗，讓我們賠了一屁股，不能再賣了」，創辦人冷冷地回答 「你若調高熱狗的價格，我就宰了你，想辦法去！」好市多總裁後來說明，他為何決定維持熱狗原價，「很簡單，自身生命和熱狗，只能二選一時，當然選擇生命」 。 除了有趣的熱狗對話外，網路上還流傳另段佳話，「一個身價十億的富翁（好市多創辦人），為了一個$1.50的熱狗，威脅要殺身價一億的富翁（好市多總裁）」。不能調高價格，只有降低成本，如何著手呢？好市多自創了熱狗生產線，獨立自主，沒有中間剝削，不再受外人控制，一切順利。

身價十億老富翁

為了熱狗心衝動

一億總裁一點通

保住老命誰不懂

經營手法獨特帶來商機

一般餐廳的菜單，每過數年，價格就要微調一下，如果沒有漲價，數量或質量也要降一些，來跟上通貨膨脹。但是，連續三十六年不漲價的熱狗，品質重量又都不變，莫非是商場怪胎，否則怎麼可能？美國好市多的熱狗套餐，本來是考慮到顧客的福祉，提供全方位的服務，讓大家滿足購物慾後，能帶著溫飽的腹肚，高高興興地回家。但是因為價格超低，品質一流，純牛肉的原料，又沒有其他填加物：玉米糖漿，磷酸鹽，人工色素，人工味道，通通沒有；聽說有不少美國人，常常為了想吃熱狗，專程去好市多。靜下心來想，可能開個車去吃熱狗，而不順便進去逛一下，隨手買些東西嗎？除非意志力特高，滿腦專注熱狗，否則很難啊。根據報導，好市多在2019年，賣了一億五千一百萬個熱狗套餐！好市多的經營，就是獨特，熱狗賣得好，還引來商機，真是絕妙高招。對了，上述的高品質熱狗，只有美國國內好市多才有，日本和台灣的好市多熱狗，不太一樣，可惜。

菜單價格要微調

或是盤子突變小

通貨膨脹很難喬

賠本生意吃不消

沒有生命的熱狗，經過精心的維護，三十六年後，品質不變，可能，但是，價格不變，不簡單，很意外。而有生命的，動物或植物，不論如何用心，總會有大改變，尤其是人，更明顯突出，包括你（妳）我他（她）。正常的狀況下，三十六年前的嬰兒，如今應該是個壯年，為生活在打拼；而三十六年前的壯年，如今則是青春老年，不但外形丕變，頭髮漸少漸白，視力微弱，體能衰退，連腦袋的運作，也隨著遲緩。萬般皆下垂？也不盡然。至少人生知識經驗，應該有些成長，待人處事，會圓滑些，不再衝動莽撞，對社會萬象，比較看得開，較易寬恕愛人，親朋好友的情誼，更懂得珍惜。年輕時，因緣際會，遠走高飛到異鄉，勇往直前，無心回顧，落地生根，成家立業後，遙遠的故鄉，日夜常浮現，成為思念對象，不必懷疑自己，年歲增高後的心靈提昇！1985年的博士論文，自我介紹那頁，寫了我來自中華民國，奇怪，怎麼沒有寫來自台灣？會問這個問題的原因，答案簡單，論文和熱狗一樣，三十六年來沒有變，那時候，朦朧未開竅，心中只有中華民國；現在，豁然開朗，認清中華民國的曖昧，鍾情台灣的獨特魅力，該是另類的長進吧。用些台灣話來做結尾——

少年衝動若活龍

老來全身攏變形

論文中華民國情

現在台灣阮的心





2019年國慶花車遊行隊伍—台灣棒球。圖／總統府