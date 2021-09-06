為了獲得廣大民眾對「二次文革」的認同，習近平舉起「共同富裕」大旗，複製「殺土豪、分田地」的戲碼，來穩定政權。圖／擷自中國人民網

中國左派網路評論家李光滿最近發表了，以「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！」為題的文章，在《人民日報》、《新華社》、《解放軍報》、《央視》等中共重要黨媒刊出，可視為中共的公告。主要內容整理如下：

「這是一次以資本為中心，向以人民為中心的變革。這場深刻的變革也是一次回歸，向著中國共產黨的初心回歸，向著以人民為中心回歸，向著社會主義本質回歸。主要改革項目如下：

（1）打擊資本市場上大資本操縱，引導資金流向實體企業、流向高科技企業、流向製造業。

（2）共同富裕是要讓普通勞動者在社會財富分配中能夠獲得更多收入。切實解決富者愈富、貧者愈貧的收入差距越來越大的問題

（3）打擊當前社會上存在的各種追星、飯圈現象，徹底杜絕社會性格中的娘炮和小鮮肉現象，真正讓娛樂圈、文藝圈、影視圈風正、氣正。」

習近平啓動第二次中國文化大革命

很淸楚的，中共正在啓動另一場「文化革命」，建設以人民為本的文化，打擊大資本操縱，引導資金流向實體企業。並且也是一埸回歸的戲碼，由目前半調子的資本主義回歸社會主義，回歸共產黨的初心。

問題來了，為什麼現在需要一埸文化革命？從李光滿的文章找到的答案如下：「當前我們中國正在發生的這場深刻變革，正是為了應對美國已經開始對中國發動的野蠻而兇猛的攻擊。」

文中表示，在美國兇猛的攻擊下，大資本家靠不得。而我們的青年已經被美國娛樂文化麻醉，我們就像當年蘇聯一樣，自己就先倒下了，國家崩潰了。因此，這次文化大革命就是為了應對美國的攻擊。

變革已經造成的傷害 經濟成長急速下滑

事實上二次文革已經啓動了，去年11月叫停螞蟻金服上市後，中共政權利用行政措施、加強監管、或輿論批評連續打擊中國產業，如網約車平台、校外培訓行業、互聯網、房地產、外賣、電子遊戲、電子菸和醫藥等，可視為文革的開始。也就是如李光滿文章所說的：「我們需要打擊資本市場上大資本操縱、平臺壟斷通吃、劣幣驅逐良幣的亂象，引導資金流向實體企業、流向高科技企業、流向製造業」。結果造成中國經濟快速下滑與股市下跌。近幾個月來中國股市與國外上市的中概股激烈動盪，不斷發生股價大幅度下跌，造成股民遭受巨大損失。而經濟下滑，所引起的影響更加嚴峻。

中共統計公布數據顯示，8月的綜合PMI指數為48.9，比7月52.4回落3.5，而且落在50 以下代表景氣衰退。其中製造業PMI指數由7月的50.4下跌至50.1 。非製造業PMI指數為47.5，比7月53.3大幅下降5.8，這就是中共大力打擊非實體經濟的後果。

中國國家統計局公布的GDP數據，上半年升12.7%，第二季增長亦達到7.9%的水平，顯示過去增長還相當高。但是現在景氣正在衰退，而且隨著中共對非實體經濟打擊力道的增強，衰退得愈快。如此一來，到了第四季中國經濟可能面臨零成長，明年進入衰退期的機率非常高。

一路誤判挑戰美國霸權 中共已經輸了

美中之間從貿易戰開始至今，已經進入全面對抗包括經濟戰、外交戰、科技戰、政治戰、輿論戰等已經打得火熱，而且形成軍事對立。事實上已經從單純的貿易戰，轉變為國際霸權的爭奪戰。在這期間習近平一直對美國誤判，輕視美國的實力與決心。在貿易戰剛開始時，美國每年對中貿易有約3千億美元赤字，川普只要求每年減千億逆差。但是習近平非常強硬不肯答應，並表示不怕進入貿易戰，當時他用「以牙還牙」表達他的決心，讓人留下深刻印象。

10個月前，中國發佈2021〜2025年的第十四個五年規劃等的草案。中國國家主席習近平表示：「到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番，是完全有可能的」。假如在2035年前，中國經濟總體能夠翻倍，那一定會取代美國成為世界第一大經濟體。當時習主席還是信心十足，為什麼今日他會選擇「回歸」？

美國對抗中國的手段就是；聯合盟國對中國進行包圍及封鎖、阻止高科技產品（包括晶片）進入中國、把生產線從中國移轉到東南亞、拒用中國科技產品等。這些措施已經對中國經濟造成相當程度的傷害，尤其是失業率飆高的問題。原本還寄望拜登上台後，雙方關係能夠改善，但是拜登繼續川普的政策絲亳未放鬆。在面臨美國全方位出擊的壓力下，習近平選擇「撤退回歸」，等於承認「美中對抗」戰爭中國輸了。

為了穩定局勢 習回歸極左路線

1978年中共政權在鄧小平的領導下決定「對內改革對外開放」，所謂改革就是引進「資本主義制度」。當時美國大力支持下，2001年加入世貿組織WTO，引進大量製造業，中國經濟開始起飛，2010年成為世界第二大經濟體。習近平上台後把中國經濟迅速發展，完全歸功於「共產主義的優勢」，並開始挑戰美國主導的全球「資本主義秩序」，造成今日的「美中對抗」。因此，習近平主導的「回歸」就是從「改革開放」路線回歸到「共產制度、閉關自守」。

習近平擔心在撤退回歸的過程中，有既得利益者出來反抗造成混亂，危及他本身權力地位的穩固，並動搖中共政權的安定。因此他必須事先打擊對社會群眾有影響力者，從擁有巨额資本的商人，到擁有數以萬計粉絲的演藝名星，都必須想辦法鏟除。

再者，為了獲得廣大民眾對「二次文革」的認同與支持，習近平舉起「共同富裕」大旗，複製「殺土豪、分田地」的戲碼。沒收資本家的大量財富，分給眾多的貧民百姓，尋求民眾的支持，來穩定政權。

二次文革前途未卜

中共的領導階層都已經瞭解到回歸之後，過去從美國「賺大錢、偷技術」的好日子，已經一去不復返，緊接而來的是回歸到「吃草的日子」，大家都願意嗎？肯定有人會出來反抗。昨天新聞傳出，《環球時報》總編胡錫進突發文大唱反調，稱李光滿宣揚中國正在發生「深刻的革命」，是「嚴重的誤判和誤導」。胡錫進敢出面反對，表示後面有重量級人物撐腰，後續會怎麼發展，大家準備看好戲吧！

再者，民眾也可能揭竿而起，趁機打倒共產黨政權。百年的共產黨欺壓民眾壞事幹盡，引起民憤而造反，也不是不可能的事，我們拭目以待。



作者指出，在面臨美國全方位出擊的壓力下，習近平選擇「撤退回歸」，等於承認「美中對抗」戰爭中國輸了。示意圖／擷自網路，民報合成