筆者日昨輪由打武肺疫苗，由現場施打名冊，加以以往各種選舉通知單的發放，才發現公民個資取得之簡單，只要當過里長，手上要把握幾百甚至幾千人的人別資料，易如反掌。換句話說，公投連署或罷免連署，只要有一些基層里長或區長配合，連署名單要多少有多少，只要有心人存心利用，很容易造成公投或罷免的浮濫，尤其公投效力大於法律，目前漏洞百出的公投法，如不好好修正亡羊補牢，那台灣以後可能成為「公投統治」的假民主制度，但目前各界權責人士，對於公投種種荒謬缺失，猶視而不見，見而不論，實是民主危殆挑戰。

日前曾在自由廣場為一文，初淺探討目前公投及罷免連署的不合理性，以2018年十六項成案的全國性公投而言，包括大部分有數萬人「音容宛在」或戶籍已遷移或大量筆蹟相似抄襲者，經發現而剔除，但仍有未能揪出的「黑數」不知多少？凡此種種不合格經剔除後，餘數仍在連署門檻之上者，仍可成案，若有不足，則還有一次「補正」機會。對於大量超過經驗法則的「死人連署」或「作弊」，皆無罰則，移送偵查，當然不了了之，公投案還可以成立並付之投票，還全部通過，依法政府必須照案執行，效力超過立法院三讀的法律案，荒唐至極。這樣的公投，簡直比解嚴以前國民黨操弄的選舉作弊更簡單，危害更大，當初參與立法者，想以直接民權替代漸漸生銹失靈的間接民主，想不到，粗糙立法，未見其利，先見其弊，始料未及。

理論上公投是直接民主，當然比間接民主，更具民意代表性，位階高於立法院的間接民主沒錯。但我們的公投，尚在草創摸索階段，法制不週全，流弊一大堆，其中「連署制度」流於形式，給有心人上下其手機會，比以前普遍的選舉作弊更嚴重百倍千倍，從2016年的十六項公投可看出一斑，經此教訓，「大人們」猶然麻痺不覺，不思檢討拾遺補闕，以為控制立法院就可以安心執政，未料到簡陋粗鄙的公投，可能是民主制度的大破口，亂政之源。

公投連署空有其表弊端百出

舉例而言，目前已成案的四項公投，除了「珍愛藻礁」還有實際的連署活動外，「反萊豬進口」丶「核四運轉」⋯⋯，從沒看到公開的連署活動，名册照樣輕易的交了出來，而且沒有連署上限，多送個一倍，累死核對的選務工作人員，也保證可能錯誤百出的「連署」名單可以過關，何況如果實在抄太大，合格數不及門檻，還可以「補正」，猶如考試作弊被活逮，還可以「補考」，這樣子的連署，只規範依規章行事的君子們，勞師動眾氣喘吁吁，猶怕不能達到60分的及格門檻，但那些關在冷氣房「加工作業」的小人，動動筆，抄一抄，加倍送件，多到不怕作假被剔除，仍舊可以超過門檻，列入公投投票，再以花言巧語妖言惑眾，鼓動民粹風潮，要通過全部選票的四分之一，並非難事，政府只好依結果執行，至於後果，全民負擔。

由以上所述，目前的連署制，空有其表，完全沒有審核連署人代表性的真義，只規範誠實者勞師動眾，勞累不堪，對買空賣空作弊者，不但毫無防範及處罰之道，還有「補正」之鼓勵？防杜方法，光連署書須附身份證影本，就可阻擋不法於過半，有責任性及限額之連署「副署」制，可以大大保證連署的真確性，「不合格率」尤其死人連署要加權十數倍計算，總不合格率超過連署數的一定比例則銷案，不予成立，並追究刑責或沒收保證金。另外，設計查證制度，可供公民自己查詢，以明真偽，冒署者註銷並由副署者負責。甚或進一步採用有效週全的電子連署系統， 以進步科技保證正確性。

總之，現行公投制度及罷免制度的連署設計，完全不符制度對真實性的基本要求，是形式主義的扭曲表現，而公投取代立法院或議會，利弊得失也非絕對一成不變，大有斟酌討論餘地。目前四項公投已因疫情延至12月舉行投票，則「公投法」及「選罷法」的檢討修正，勢必是明年立法院討論修正的重點，牽一髪而動全身，不可不慎。



現行公投制度及罷免制度的連署設計，完全不符制度對真實性的基本要求，是形式主義的扭曲表現，而公投取代立法院或議會，利弊得失也非絕對一成不變，大有斟酌討論餘地。示意圖／民報資料照