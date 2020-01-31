受居家隔離者，仍有日常生活需求。對隔離者可以活動的領域如何規範？所發放的手機雖都有衛星定位，但要以居家隔離者隨時配戴為前提，這就必然出現監控的間隙，有賴主管者隨時查核。（示意圖）圖／Pixabay

武漢肺炎疫情持續擴大，為有效防制疫情，中央流行疫情指揮中心公布追蹤管理機制，依對象分成居家隔離、健康關懷、健康追蹤、自主健康管理、自我健康觀察等五項措施為管制。其中對居家隔離者，將採取手機衛星定位為監控，以防隔離者四處遊走。惟如此的科技措施，除須注意執行面的問題外，更該在法制上有所強化。

武漢肺炎，經衛福部疾管署依據傳染病防治法第3條第1項第5款，公布為第五類的傳染病，若為此病症確診者，主管機關即可依傳染病防治法第44條第1項第3款的授權，進行強制隔離與治療。由於此等措施，明顯是對人身自由的拘束，是否要根據憲法第8條，由法官來為決定，似乎就會成為問題。在2003年發生的SARS疫情時，即有因此等問題而聲請釋憲，大法官並因此做出釋字第690號解釋。而根據此號解釋，對於傳染病的強制隔離，並非屬於懲罰性質的人身自由限制，故無用適用法官保留原則，只需要提供於強制隔離處分後，有向法院救濟的可能性，即屬合憲。至於目前對於強制隔離的處分，除可提起行政訴訟外，亦可依據提審法的規定，向法院聲請即時的審查。

除了對確診者的強制隔離與治療外，曾與確診者接觸者，於潛伏期的十四天內，則採取所謂居家隔離的方式為監測。而因目前接觸者恐已達兩千人以上，要靠地方衛生機關及警察為全天的人力監控，實屬不可能的事，故輔以電子監控就成為必然。

電子監控居家隔離仍有漏洞

而目前中央流行疫情指揮中心所採取的方式，就是發給居家隔離者手機，並藉由衛星定位以得知受監控者是否離開居家處所，又地方衛生機關也會要求隔離者回報所在地點與身體狀況。故居家隔離者若違反誡令，主管機關就可依據傳染病防治法第48條第1項的規定，進行強制管制或隔離。凡此措施，就在彌補人力監視的不足。

只是受居家隔離者，仍須有讓其為日常生活所需的活動空間，故對隔離者可以活動的領域與距離，是否要因人、因事、因地而異，馬上就面臨問題。而所發放的手機，雖都有衛星定位，但要能發揮作用，卻是以居家隔離者隨時配戴為前提，這就必然出現監控的間隙，故為彌補如此的漏洞，就得依賴主管者的隨時查核。又關於身體狀況，若僅是基於隔離者的回報，恐又回到人性的考驗，致凸顯現行監控措施的難題。

故為有效解決這些疑難，似就得強制要求配戴電子手環，除可隨時監控行蹤外，亦可得知受監控者的身體狀況，如體溫等，以來縮小與縮短監視的間隙。只是如此的強制手段，已涉及行動、甚至是人身自由的限制，則這類用於犯罪者或刑事被告的電子監控，能否適用於未觸法的居家隔離者，實就有很大的憲法爭議。尤其是現行以手機監控的依據，即傳染病防治法第36條，僅空泛的規定，人民必須配合政府為檢疫與防疫工作，但是否可涵蓋到強制配戴電子手環，也會有違反法律保留原則的疑問。

總之，基於防疫工作的複雜與變異性，傳染病防治法實賦予給主管機關相當大的裁量空間，雖然根據大法官釋字第690號解釋，對於此種立法型態的合憲性，採取較為寬鬆的審查基準，卻也因此碰觸到法律明確性原則的紅線。也因此，新國會開張的第一件事，雖未必要制訂特別法，但肯定得儘速檢討與修正傳染病防治法，以讓行政機關於彈性調度的同時，能有更明確的規範可依循。