高雄復華中學發起「寒冬送暖」歲末關懷活動，日前聯合高雄翰品酒店並透過苓雅區林富里里長林進安、英明里里長黃秀靜的協助分享愛心暖食給社區老大人盼有個溫暖的年節。

農曆年節將至，惟疫情「不休」不僅衝擊傳產百業商家，也影響企業捐助社福團體。為協助社福關懷老大人，高雄復華中學發起「寒冬送暖」歲末關懷活動，日前聯合高雄翰品酒店並透過苓雅區林富里里長林進安、英明里里長黃秀靜的協助分享愛心暖食給社區老大人盼有個溫暖的年節。

關懷長者從生活中開始！復華觀光科常協助社區出任務，備受肯定。如去年10月底在英明里活動中心，由觀光科傑出校友擔任講師和校內學弟妹搭檔舉行陪伴高齡長者們做養生料理的活動，觀光科學子們身體力行，強調「做中學比書本教的更受用」。

尤值一提的是，辦學績優卓著的復華中學觀光科，不僅眾多學子去年在升學榜單錄取國立大學，此外在眾多競賽也是獲獎無數，如年底在競爭激烈的110年度全國商業技藝競賽學生獲優勝，其他如觀光精英盃全國遊程設計競賽、2021 Monin Cup台灣區全國創意調酒大賽、2021屏東可可遊程規劃設計競賽、2021帕莎蒂娜正修盃全國創意烘焙大賽…等等各項成績都名列前茅。

「不一樣的觀光科 給你不一樣的未來」！復華觀光科FB：選擇復華觀光，要文的、要文的通通有。

鄰近高市府四維中心的復華中學設有高級中學普通科、專業類科以及國中部、幼兒園。國中部以實施全英語教學及主題課程資優教育為特色。復華為教育部高中職學校校務評鑑為一等特優學校。復華中學校長詹耀宗、副校長楊順惠、觀光科主任林楚羚。