「願聞其詳」這句文言文，譯為語體式語言即是「請說得詳細些」，或不很客氣的「有話請說」，也即不要吞吞吐吐吊人胃口。日前中國外長王毅的一句「沉重代價」，即應很能引來這一要求。

事緣捷克參議院韋德齊議長率團訪台，招致該外長不滿丟下狠話，要捷克付出沉重代價，而很想「願聞其詳」，說給大家聽聽。

中捷兩國領土不接壤，中國無法仿效1968年蘇聯鎮壓行動，揮軍進入布拉格綁架韋議長等人，應也不敢狠到宣佈斷交，切斷一切往來。然則中國究擬如何迫使捷克付沉重代價，外長能否做一具體說明？

昔年中國北方市井小角色，和人發生爭執又不敢真正動手，會丟出狠話「你等著瞧」，「有你好看的」以強撐顏面，過後自然也沒有任何具體行動，唬人而已。王外長的沉重代價說，應也作如是觀。

往昔1950年代中期，中國官方也曾多次指控美帝侵犯領空，而不斷提出所謂「嚴重抗議」。然而儘管嚴重抗議多達數百次，也未見有任何後續反制行動。當時香港媒體曾套用白居易長恨歌詩句譏諷，「天長地久有時盡，抗議綿綿無絕期」。

不論當年是否確曾侵犯領空，「美帝」並未被數百次所謂嚴重抗議唬倒。今天捷克朝野恐也無人被王外長嚇到失魂，認為韋議長即將為國家招來不測之禍。

言語恫嚇空有雷聲

依據常理，隆隆雷擊之後幾必有暴雨。但王外長的沉重代價，恐也將正如當年數百次嚴重抗議，空有雷聲而已。

關心國事廣大國人應能注意到，自近年本土政權上台以來，類似沉重代價說的台版唬人預言即不斷出現。本文即信手捻來，聊舉數例。

有謂政府調整學校課綱，有可能刺激中國提早出手武統。

有謂當局不稱中華民國改稱「中華民國台灣」，可能招致中國採懲罰式軍事行動。

有謂台灣若膽敢刪除「兩岸人民關係條例」所列「國家統一前」語句，有可能「掀起台海滔天巨浪」，或兩岸（語誤，應稱兩國）關係面臨所謂極限爆炸。（但刪除論最後被提出者撤回，原因不甚明）。

有謂招惹對岸上國，有可能導致台灣陷入萬劫不復境地。

也有謂自本年8月以迄11月初美國大選，是台灣最危險三個月，有可能被該國推上火線成為犧牲品。

上述沉重代價式聳聽預言，或能令年長國人憶起當年廢止萬年國會，曾有一老國代被逐時面帶冷笑邊走邊唸，「快要打過來了」，意謂台灣膽敢破壞法統，對岸上國必不坐視，必然興師討伐武統。

然而老國代的預言（或應稱為願望？），也正如近年來泛統派恫嚇國人種種警告，都全然未成事實。上國不願配合演出，讓彼輩都成為假先知。

但不獨各形各色泛統派，即連廣大台灣人民都可能未想到的是，中國雖不斷丟出狠話卻無具體行動，不是心存仁厚以大事化小期盼台灣醒悟，而是有其不能說的顧慮。即使其殺氣騰騰奪島演習或戰機繞台，應也純是死要面子花式表演，和王外長的沉重代價說屬同一性質。台灣料敵從寬，嚴加防範自有必要，也不能不認清對方內心的徬徨，以免被裡應外合的虛聲恫嚇唬倒。

對台動武禍福難料

要知今天中國已非當年可比，已是世界級巨強，然而其內部也是矛盾重重問題多多，如若貿然發動台海戰爭而又不能達成其首戰即終戰，甚至遭致台灣強力反擊導致重大損失，有可能引起內部矛盾爆發，導致不可測崩潰。若然，則所謂首戰即終戰即以全然不同另一型式實現。

中國歷史有名淝水之戰，苻堅大帝前秦帝國武力強大，誇稱投鞭足可斷流，卻也是內部種族派系複雜，兵臨淝水初戰不利，即引發雪崩式大潰敗，苻堅帝國也隨之解體。今天中國現政權內部形勢矛盾之深，也與當年苻堅帝國無異，總書記又豈敢輕冒淝水之戰現代版之險？

當年轟動一時的老夫子漫畫，有一段內容足堪形容今天中國與台灣之對峙。故事是有一武林高手意圖嚇倒老夫子，乃圍繞他不停打轉，不斷展現各種招式身法，卻又不真正出手進攻。老夫子則只是盯住他而全無動作，純然以靜制動。漫畫的最後情景，是高手演出過於賣力而累倒在地，老夫子則仍是一臉漠然站在當場。

總書記和泛統派文攻武嚇招數使盡，效果恐也只是徒然累倒自己。該篇武林高手與老夫子，也確是意思深遠寓言。



當年轟動一時的老夫子漫畫，有一段內容足堪形容今天中國與台灣之對峙，總書記和泛統派文攻武嚇招數使盡，卻又不真正出手進攻，就如漫畫最後情景，高手演出過於賣力而累倒在地，老夫子則仍是一臉漠然站在當場。圖／擷自網路，民報合成