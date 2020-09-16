幸好在台灣，我觀察到各宗教之間普遍是理解與包容。許多由不同宗教組織所成立的醫院，都設有祈禱室與佛堂。我覺得這個景象真的很美，這也符合醫療一直強調的以病人為中心的照顧。示意圖／Pixabay，民報合成

看到這篇文章心裡頗有感觸，因為文章中的場景，時不時就在臨床工作的日常中發生。記得曾經被會診去看一位乳癌的病人評估焦慮失眠的問題，因為她的床頭貼著一張小媽祖像，點滴架上也掛著一個護身符，隨口問起她的宗教信仰。她說她自己沒有特別的宗教信仰，不過從小就跟著媽媽拿香到廟裡拜拜，家中有祖先牌位與供奉土地公。媽祖像與護身符香包，就是媽媽幫她去廟裡求來，希望媽祖保佑治療順利的。結婚後，婆婆這邊是虔誠的基督徒，所以當年認識先生時，媽媽曾說那麼結婚後就沒辦法拜祖先了。不過病人的先生相當體貼，並沒有要求病人要去受洗；陪病人回娘家時，先生不拿香拜拜，娘家的媽媽也能體諒，所以一直相安無事，並沒有因為宗教信仰的不同，造成兩家的摩擦。可是說著說著，病人忽然抬頭看到牆上時鐘，她神色慌張的迅速把媽祖像與護身符收到抽屜，然後從抽屜把一本聖經放上床旁桌。我好奇問她怎麼了，她很不好意思的說，因為婆婆等一下要來看她，自從生病後，婆婆就希望她受洗成為基督徒，要她好好讀聖經，也常找教友來幫她禱告與介紹教義。我探詢她自己的想法，她說她知道媽媽跟婆婆都是好意，可是一個要她求媽祖保佑，一個要她信上帝，她實在很困擾。但是為了不得罪任何任人，所以她只好媽媽來的時候把神像護身符拿出來，而婆婆來的時候趕緊拿出聖經來。而她真正的想法是，目前的抗癌治療已經讓她體力很差，常常需要休息，實在沒有多餘的力氣去了解宗教的內容，更不用說要百分百變成虔誠的宗教徒了。

此外，在緩和病房中也會遇到家人之間因為不同的宗教信仰，對於後事禮儀的安排，各自堅持立場而僵持不下。當病人本人意識還清楚的時候，緩和團隊會盡力協助家屬之間的溝通，讓病人有機會把自己的想法與喜歡的方式表達出來，大多數的家人通常會尊重病人本人的意見，而不再堅持己見。但是還是有無法達成共識的時候，所以曾遇過不同意見的家人各自舉辦法事以及追思會的狀況。

當然在這過程當中，醫療相關人員的立場是必須保持中立的，畢竟宗教信仰與靈性價值是每個人的權利與自由。在溝通協調的過程中，醫療團隊會盡力促進不同立場的家人，能夠去了解對方的善意。畢竟大家會這麼堅持，都是基於我們對病人的愛，我們都希望病人可以得到最好的，不管是回到天家、跟媽祖去修行或是往生淨土。大家能夠彼此理解之後，就比較可以放下成見，尊重病人自己的選擇。

此外在這溝通協調的過程中，醫療團隊還會小心觀察與評估，特別是越堅持的家屬，是否正在經歷極大的哀傷，由於心理還沒辦法調適親人即將離去的事實，有些哀傷的家屬會急切的想幫病人做點事，而且堅持他的作法才是對的。能夠瞭解這堅持背後的哀痛，並給予這些家人心理支持，協助他們處理哀傷的情緒，是可以幫他們放下緊繃的情緒，而能有更大的彈性。



想要提供病人宗教上的建議時，需要有更多的尊重、理解與體諒，才能讓宗教的真正內涵幫助到正在受苦的病人。示意圖／Pixabay

就臨床的觀察，的確不少的病人在罹患癌症等重大疾病時，會尋求宗教上的支持，與解答「為什麼是我」這個醫學上難以回答的難題，但是要能深入宗教與獲得堅定的信仰，卻不是一蹴可及的。特別是末期病人，精神與體力都相當有限，若是強迫病人短時間要接受某種宗教信仰，恐怕適得其反，不僅無法協助病人獲得宗教的助力與祝福，恐怕反而使病人或是其他家人心生反感。或許想要盡一己之力的家屬，想要提供宗教上的建議時，需要有更多的尊重、理解與體諒，才能讓宗教的真正內涵幫助到正在受苦的病人。

幸好在台灣，我觀察到各宗教之間普遍是理解與包容。許多由不同宗教組織所成立的醫院，都設有祈禱室與佛堂。各家醫院安寧病房團隊中，也同時看到佛教法師、牧師或是神父修女，一起為正在受苦難的病人與家屬提供心靈的撫慰與照顧。我覺得這個景象真的很美，這也符合醫療一直強調的以病人為中心的照顧。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台