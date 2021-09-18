美國私募基金大鱷索羅斯（George Soros），因為一千億美元被中共無端凍結，連續在《紐約時報》，《華爾街日報》撰文，開罵習近平。圖／擷自維基百科，公有領域

義和團式愛國主義既保護中國，也傷害中國。

美中陷入冷戰衝突，加上中國投資環境持續惡化，中共人口老化問題逼近，所謂人口紅利，在這幾年已經全部耗盡。

新頒布的各項法令，對外國人充滿岐視，如同1900年，發生在中國的義和團排外風暴，不同的是打著扶清滅洋的拳匪，現在轉身化為網路上逞口舌之快的義和團粉紅小將。

習近平剛吹起的殺富濟貧歪風，更使老外人心惶惶，美國私募基金大鱷索羅斯（George Soros），因為一千億美元被中共無端凍結，連續在紐約時報，華爾街日報撰文，開罵中共頭子習近平，目前殺富濟貧䥥刀，已經割向台商，已經下跪的台商，只能表態與其被割韮菜，不如搞慈善基金會，台商傻到這種程度，最後在中國丟掉生命，也就不奇怪了，這幾個因素加乘之下，更加速外資撤離中國的速度。

9月初，大連的日本風情街剛開幕，就被愛國義和團小粉紅圍剿，指控大連政府搞日本風情街，是放任文化侵略，這條風情街由中日商人合作投資，整條街有一千多家商店聚集，所販賣商品，中日製造皆有，在台灣這種商貿交流相當平常，沒料到中共豢養的義和團反應如此激烈，日本風情街被迫草草叫停，商貿損失是一回事，事件傳到日本，日本（反中派）也群起激動，要求把日本的唐人街也關停，當然這是氣話，但是，日本社會反中氛圍加劇也是事實，非理性的排外，或許來自被洗腦的愛國主義，但是這把兩面刀，用力過度，就會引起反撲，中共引以為傲的洗腦教育，正對中國發展帶來危害，事件後兩天，日本東芝電器關閉大連廠，被聯想是對該事件的報復。

日本東芝在中國有三十三廠，多數已經撤離，根據統計：這兩年向政府申請撤離中國補助企業，就有一千七百多家，東芝只是冰山一角。

三星撤離中國速度很快

愛國主義下，中國投資市場急速惡化，日本以外，在中國投資巨大的韓國也是忙著搬家，原因是不堪中共義和團騷擾，南韓因為薩德事件，老共對南韓實施禁韓令，至今沒解除，中共這一波打壓影藝界，南韓很多藝人也被波及，包括台灣周子瑜，造成南韓反中氛圍升高，文在寅只好向美國靠攏，加入抗中五眼聯盟，逼得王毅在9月15日緊急出訪南韓，企圖挽回破裂的關係。

上月，中共製造拍攝的描述韓戰的金城戰役，影片名稱《金剛川》，準備在首爾上映，因為內容美化中共和北韓侵略南韓歷史，在反中派抗議後緊急下架，南韓抗中氛圍也影響企業，上週，三星重工寧波廠緊急關廠，千名中國員工持續圍廠抗議，吵著要吃飯，寧波關廠原因混亂，根據三星發布新聞說：「中共無預警要索回工廠土地才是原因」，本來三星集團在中國有十三處基地，已經陸續結束投資，目前只剩西安晶片廠、蘇州電子廠還在運作，三星撤離中國速度很快，轉移在越南、泰國布局投資。

習近平越來越不受控，背後有習近平撐腰，作為打擊江派的紅小兵，問題是被盲目愛國主義洗腦的紅衛兵，終究會尾大不掉，反噬中共政權，這種故事現在正在進行中。



中國拍攝的電影《金剛川》，日前準備在首爾上映，因為內容美化中共和北韓侵略南韓歷史，在反中派抗議後緊急下架。示意圖／擷自維基百科，公有領域