針對LSE正式向ICO確認，無蔡英文參加論文口試紀錄。蔡英文委任律師在11月30暗，發出4點澄清聲明講：倫敦大學才是頒發蔡英文學位的責任單位，LSE在2008改制獨立前的學生紀錄攏交由倫敦大學保存，所以LSE無蔡英文的學生紀錄。聲明並莫名其妙附上ICO重新調查後，已經推翻的前ICO在2020年6月11的相關判決。

蔡英文集團就「論文門」爭議，過去一直堅持：LSE講的才有準算。怹一直將LSE網站出現的「外部新聞」，內底有講「蔡英文是LSE法學博士」，喧染來騙台灣人講：LSE有正式承認蔡英文是LSE法學博士。一般相信，彼篇貼在LSE網站，無發文單位的外部假新聞，是台灣方面捐48萬英鎊的LSE「台灣研究計畫室」，利用計畫室關係人的網站貼文權限，製造的假外部新聞。事實是：LSE從來無正式聲明蔡英文是LSE法學博士，只有在2020年初，LSE祝賀校友蔡英文連任的正式聲明中，用「前LSE法學院博士生蔡英文博士」，文字表達逐清楚，尊稱「博士」是因為蔡英文自稱「博士」，總是，伊和LSE的關係停在「前LSE法學院博士生」。

現在發現LSE已經正式否認，有蔡英文參加論文口試的紀錄，蔡英文集團著趕緊改講：倫敦大學講的才有準算。事實上，彭文正教授等追查「論文門」真相的人士，早著在法庭和公開媒體，不斷挑戰蔡英文集團堅持引用的真可疑的LSE訊息來源。現在，蔡英文集團又閣企圖騙台灣社會講：LSE根本無保存改制獨立前的學生紀錄，所以才尋無蔡英文的口試紀錄。

事實是：倫敦大學和過去LSE仝款，大概是基於外交上的考慮，攏無願意明確講，蔡英文真正有學位阿無，攏是用含糊奇怪，抺當予人信服的字句烏龍踅桌。總是，自早在向ICO要求資訊公開過程，LSE著明確透露，校方持有278頁蔡英文的完整學生紀錄。所以，蔡英文集團現在為著切割LSE的聲明，並祙當黑白講：LSE無保存改制獨立前的學生紀錄。

是按怎蔡英文在LSE才兩冬，竟然會有278頁的學生紀錄哩？遮是「論文門」連帶生出的另外一個疑問，因為嘿實在真無正常，其中一定有甚麼奇怪的紀錄。祙過得，ICO第一擺回覆獨立媒體人Michael Richardson講：透露蔡英文的學生記錄，「會造成當事人極大的困擾和痛苦」。ICO當時著是用這個理由講，蔡英文主張隱私權有理，來拒絕透露資料予Michael。

台北地方法院發布「通緝彭文正」的聲明中，認定蔡英文真正有LSE博士學位，檢察官劉承武所提出，由外館傳回的LSE支持蔡英文假學位的相關資料，已經可以確定：攏總是外館偽造或是收買LSE敗類所捏造的不實資訊。這正正著是林環牆教授所指出的，蔡英文集團「等於是間接自承LSE內部有一撮人在裡應外合，提供造假文件，配合蔡英文做掩飾詐騙博士學歷的跨海串供」。

蔡英文集團在2020年底，企圖「余登發彭文正」失手無成。這擺用「紅火案成功偽證陷害陳水扁」的手法，成功將彭文正列做「通緝犯」。卻無預料英國社會有人看祙落去，假博士迫害講實話的真博士的言論自由權，正式由LSE校方表明，在278頁的蔡英文學生資料中，無蔡英文參加論文口試的紀錄。換一句話講，劉承武所提出企圖有利蔡英文，來自LSE方面的資料攏是假的和偽造的。

彭文正已經要正式要求看蔡英文這278頁的紀錄。「論文門」閣挖落去，蔡英文會愈歹看，屎礐仔愈撈愈臭！