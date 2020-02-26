派去中國進行疫調的世衛專家艾沃德狂讚中國防疫，還說全球欠武漢，之後再度語出驚人表示，若感染病毒想在中國治療。事後證明，他根本沒進去武漢髒區。圖/擷取自WHO推特

世界衛生組織（WHO）派出12位國際專家前往中國了解武漢肺炎疫情，率領專家小組的艾沃德（Bruce Aylward）日前在北京記者會表示，中國的防疫隔離證明成功，他想對武漢人說「全世界都欠你們」。回到日內瓦後又出面說明訪問中國心得，再度語出驚人，他強調，中國知道如何保護人民生命，「如果我感染病毒，我想在中國得到治療」。

隨著武漢肺炎持續蔓延，世界衛生組織所派遣的12位專家赴中國了解疫情，在中國放行下，決定進入疫情中心區「武漢｣，加拿大公共衛生應急專家艾沃德（Bruce Aylward）日前在北京表示，中國的防疫隔離成功，他想對武漢人說「全世界都欠你們」。

此話一出引發譁然，而他回到日內瓦後再度召開記者會對外說明訪中心得。他說，中國的確診數真的在下降，完全符合中國在24日的最新報告，新冠肺炎確診比例比前兩周下降80％，盼望各國學習中國控制疫情的經驗。

他說，中國應付疫情爆發採取的積極措施，大規模的行動改變了疫情的進程。許多人印象中認為中國醫療設備欠缺，但這次看了中國動員投入的程度後，「如果我感染病毒，我想在中國得到治療」，因為中國知道如何保護人民生命。

不過，當媒體問及，依照規定去過武漢的人都需要強制隔離14天，對此，艾沃德回應，「我沒有去過武漢醫院任何『髒區』（Dirty Area）」，引發外界一片嘩然。

連問他問題的華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）都推特上直言，「當我問他為何不需要隔離，他卻告訴我他沒有去過人髒區，而且早上已經有接受過檢測，然後就離開會場趕著去搭飛機了」，這樣的人是一個世界流行病學家，卻做出這樣的榜樣。