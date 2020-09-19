台杏文教基金會8月16日會員大會決議9月18日至20日前往宜蘭舉辦人文教育進修行程，陳永師醫師約了台灣文學大師黃春明先生(前右3)在宜蘭火車站前的紅磚屋咖啡屋。圖／陳順勝

台杏文教基金會8月16日會員大會決議9月18日至20日舉辦宜蘭人文教育進修行程。9月18日（五）上午看完自費門診，停止掛號，到左營高鐵站，大約1點半左右抵台北車站。從台北至宜蘭搭火車，普悠瑪或太魯閣約1小時。行程籌劃陳永師醫師約了台灣文學大師黃春明先生在宜蘭火車站前的紅磚屋咖啡屋等大家，最晚等到5點。下午3點至4點報到相見歡於宜蘭火車站前，即黃春明主持經營的紅磚屋咖啡，一直到5點，搭車到礁溪賣漁郎餐廳5點半晚餐。8點入住員山德隆行館喝酒、聊天、睡覺。

百果樹紅磚屋於2012年9月18日正式開幕，不只是文藝青年和熱愛咖啡的人喜歡，更是小朋友的新樂園。現在由宜蘭羅東出生的文學大師黃春明及其黃大魚文化藝術基金會接手的百果樹紅磚屋，是一個白天享受咖啡、晚上舉辦藝文活動、假日親子共享故事劇、同時還能一睹大師文學創作的文化新景點。

百果樹紅磚屋四周由「丟丟噹森林」環繞，也在宜蘭火車站前馬路對面，2008年6月建設完成，除了人為塑造的城市森林外，有生命的鐵樹也在其中相互陪伴。



百果樹紅磚屋四周由「丟丟噹森林」環繞，也在宜蘭火車站前馬路對面。圖／陳順勝

「丟丟噹」是一首宜蘭民謠，在黃春明的「鄉土組后」及簡上仁「台灣民謠」中，它代表火車經過山洞行駛加上水滴掉落所發出「丟～丟～噹」的聲音。讓我想起丟丟噹，二十幾前我擔任神經學會理事長期間，曾來宜蘭一個研討會與宜蘭業代合唱此曲。也邀請宜蘭音樂家簡文秀在高雄圓山包括此曲的演唱會。



「丟丟噹森林」。圖／陳順勝

在陳永興醫師的引介下，我們與黃春明大師會面、合影與談話討論。他告訴我們來店裡喜歡坐窗邊小學生書桌的位子，我也東施效顰在那位子上坐著拍照留念。



黃春明告訴我們來店裡喜歡坐窗邊小學生書桌的位子，我也坐該處拍照留念。圖／陳順勝

黃春明大師生於台灣宜蘭縣羅東鎮，為台灣當代重要的鄉土文學作家，創作多元，以小說為主，其它還有散文、詩、兒童文學、戲劇、撕畫、油畫等創作，其作品曾被翻譯為日、韓、英、法、德語等多國語言。小說「鑼」於1999年入選「臺灣文學經典三十」小說類，並曾獲吳三連文藝獎、國家文藝獎、中國時報文學獎。



百果樹紅磚屋內。圖／陳順勝

黃春明做過多種的工作，諸如電器行學徒、小學教師、廣播主持人/記者、廣告企劃、賣過便當、拍過記錄片、做過電影及兒童劇的導演/編劇，各式各樣的工作經驗成為了他小說創作的豐富素材。黃春明創作多元，深具人文視野，小說裏隱藏著對自己生長的土地恆久豐沛的情感與關懷。擅長描寫蘭陽平原的農村小鎮，以具有地方特性的語言，刻劃出人物面對生活上的磨難，仍依然保存人性尊嚴的形象，反映蛻變中的台灣社會，普遍被公認為台灣當代重要的鄉土小說家，其作品已被翻譯成多國文字。

「1993年黃春明回到家鄉宜蘭，創立吉祥巷工作室，搶救日漸流失的本土文化，從事鄉土語言教材編寫、田野採訪記錄、編導創新歌仔戲…等工作，他堅信桃花源不必尋，桃花源就是我們現在雙腳所踩踏的土地。黃春明亦致力於兒童繪本、兒童戲劇的創作，1993年出版5本撕畫童話，1994年創立黃大魚兒童劇團，巡迴全台各地，演出多部寓教於樂的兒童劇。2005年創辦宜蘭人的文學雜誌《九彎十八拐》雙月刊。」

2014年，黃春明被檢查出罹患淋巴癌，住院治療，現在已康復，昨天神采奕奕跟我們聊天。祝福大師安康，長命百歲，繼續為台灣鄉土文學奉獻。