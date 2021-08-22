桃園古城區以桃園景福宮為中心發展，昔日繁華熱鬧，更是桃園商業活動的起點，也讓這裡的博愛商圈有「桃園西門町」的稱號。圖／賴智揚

昔日繁華熱鬧的博愛商圈，以博愛路為主，舉凡日常生活的小吃店、流行服飾與物品、手工西裝與旗袍、電影戲院等，盡是在地人購物與娛樂的記憶。隨著都市轉型，商圈面臨人口流失、店家沒落的課題，透過在地發展協會投入地方創生行動，以桃園景福宮為中心，結合具有歷史價值的文資建築，從追尋博愛路的記憶故事中，再現城區發展風華。

地方信仰相連城市發展

台灣早期開墾時，在剛形成的聚落旁會建立廟宇，以土地公廟最為常見，伴隨著人口結構，逐漸發展為主要的信仰文化。景福宮一帶，因居住著許多的漳州人，即奉祀開漳聖王。又受到漳泉、閩粵械鬥的影響，為了自我保護，當地開始築城，從仕紳到社會顯達無不出錢出力，範圍涵蓋著桃園文昌宮、桃園城隍廟。

「景福宮和桃園這座城市，是清代以廟宇為核心的城市發展實例。」國立台北大學民俗藝術與文化資產研究所教授李乾朗表示，桃園古城區以景福宮為中心，沿著中正路與中山路、新民街、博愛路等道路交錯，逐漸發展出商圈，中正路舊稱「中南街」或「長南街」，行經郵局、警察局及台灣銀行等行政機關，形成桃園最早的大街；到了中山路、新民街及博愛路等區域，則是許多店家聚集，並發展出經濟活動最是熱鬧的「博愛商圈」。

博愛記憶喚醒古城風華

博愛商圈位於古城區的景福宮周邊，是桃園建城後商業活動發展的起點，座落不少傳承已久的老店家，從旗袍店、西服店、糕餅行到照相館，博愛路處處可見「桃園第一家」、「桃園知名」。不分男女老幼都愛來這裡，在地居民採買各類的日常生活用品；年輕族群逛街約會、品嚐小吃、觀賞電影；年長者或香客聚集在景福宮前祈求平安、閒話家常、聯絡感情。

「不夠富有，可是住不起博愛路的！」博愛特區文創商業發展協會理事長張得均分享，由於博愛商圈是當時的商業活動發展區域，鄰近行政機關、桃園火車站，而成為行政中心、經濟熱區及交通樞紐所在地，人潮擁擠到一度為了分流，將雙向道調整為單行道通行，全盛時期這一帶有14到17家戲院，不難看出舊時的繁華景象，加上保存了不同時代的文資建物，也擁有獨樹一幟的生活風景。



博愛商圈自主性發起商圈振興運動，讓地方創生重新營造新的環境氛圍。圖／賴智揚

古蹟巡禮共創文化魅力

桃園古城區過去以東西南北城門為發展範圍，景福宮是古城區的發展核心，為桃園歷史最悠久的廟宇之一。桃園景福宮主任委員簡征潭說明，景福宮創建於1745 年，主祀開漳聖王，並在1923 年進行改建，採「前後對場」形式由不同匠師修築，格局為五門殿堂、兩殿兩廊，更有罕見的「假四垂」屋頂，由於建築細節具有藝術價值，在1985 年列為市定古蹟，也是桃園人重要的心靈寄託。

不僅景福宮是富有保存價值的文資建物，而創建於1927年的「大廟口派出所」更是桃園目前僅存的日治時期警察官吏派出所，1 樓為派出所，2 樓為保甲聯合會議室，結合「日治時代派出所」與「清朝保甲制度」的雙重特色，經登錄為歷史建築開始修復，還原當時的歷史建築特色，並以常設展呈現古城區發展史、修復前遺構等相關研究。



大廟口派出所位於桃園古城區中心，述說桃園的歷史記憶。圖／賴智揚

李乾朗補充說明，不同時代的古蹟並存，可以看見古城區的發展軌跡，例如日治時期的執政者觀察到台灣人的聚集習性，選擇在景福宮附近設立執法機關，又像民國以後的地方人士募款蓋鐘鼓樓和牌樓，並在廟埕設立花園和魚池，讓景福宮不再只是座廟宇，還是可以提供大眾休憩的場所，進而成為現代城市的新風景。

商圈轉型再造活力城區

在縣政府遷移、東方百貨公司歇業後，博愛商圈雖然不如以往熱鬧，景福宮香火卻依舊繁盛。張得均表示，他在2008 年接下父親開設的「大爵商務飯店」，覺得這裡的一切，就如同小時候的記憶一樣美好，於是決定和一群生長於博愛商圈的友人共同創辦協會，希望讓商圈恢復過往的繁榮景象。

張得均從說服店家的長輩開始，記錄他們述說的每一個故事，搭起對鄉里的懷念和過去的情感，也讓年輕人有機會瞭解父母親對博愛商圈的感情，進而思考上一代堅持至今的初衷。他認為，如果無法傳承這些珍貴記憶和手藝，會是一件多麼可惜的事。「鴻翔旗袍」是桃園僅存的手工旗袍店，遠嫁金門多年的女兒回來跟著爸爸學習，打造作工講究、樣式精緻的旗袍；「豪華少爺西服」也在科技公司工作的第二代回家接棒後，針線縫製出金牌特務般的西裝；已經傳承到第四代的「源晟糕餅行」持續烘焙素食產品，在一代又一代的年輕人重新投入下，讓博愛商圈逐漸熱絡。



博愛商圈坐擁不少百年老店，除有年輕一輩接班傳承，像豪華少爺西服。圖／賴智揚



源晟糕餅行，也在市府培力下整新翻修，展現舊商圈新意象。圖／賴智揚

商圈轉型再造活力城區

在縣政府遷移、東方百貨公司歇業後，博愛商圈雖然不如以往熱鬧，景福宮香火卻依舊繁盛。張得均表示，他在2008 年接下父親開設的「大爵商務飯店」，覺得這裡的一切，就如同小時候的記憶一樣美好，於是決定和一群生長於博愛商圈的友人共同創辦協會，希望讓商圈恢復過往的繁榮景象。

張得均從說服店家的長輩開始，記錄他們述說的每一個故事，搭起對鄉里的懷念和過去的情感，也讓桃園自升格以來，市府致力於保存桃園的歷史記憶，結合舊城導覽、商圈活化、文創聚落等3個概念，為古城區注入新活水。簡征潭也提及，景福宮積極和博愛商圈合作，不僅有夜間光影造景、廟埕表演活動，並認養大廟口派出所，培養導覽志工，期許景福宮與博愛商圈能共榮發展。博愛商圈在古蹟建築環繞的城區裡，讓傳統與現代的共存，展現新魅力價值。



入內參觀大廟口派出所，聽導覽志工述說桃園的歷史記憶。圖／賴智揚

桃園自升格以來，市府致力於保存桃園的歷史記憶，結合舊城導覽、商圈活化、文創聚落等3個概念，為古城區注入新活水。簡征潭也提及，景福宮積極和博愛商圈合作，不僅有夜間光影造景、廟埕表演活動，並認養大廟口派出所，培養導覽志工，期許景福宮與博愛商圈能共榮發展。博愛商圈在古蹟建築環繞的城區裡，讓傳統與現代的共存，展現新魅力價值。

※本文轉載自 《桃園誌》No：74