美國總統拜登近日表示，在像臉書（Facebook）這樣的社交媒體平台上流傳的有關新冠病毒疫苗的錯誤信息是在「殺人」。臉書則反駁稱，自2020年4月以來，臉書美國用戶對新冠病毒疫苗的抗拒率下降了一半，拜登是將未能達到全美疫苗接種目標的責任歸咎於臉書。

據法新社等媒體報導，拜登上周五在離開白宮前往總統度假的大衛營時對媒體表示，社交媒體允許有關新冠病毒疫情及疫苗的錯誤信息流傳，是在「殺人」。

報導表示，白宮在向社交媒體公司，特別是臉書施加壓力，以消除官員所稱的有關新冠病毒疫苗的錯誤信息。美國衛生官員表示，目前美國出現的新冠病毒感染及死亡上升的情況，幾乎完全是在仍未接種疫苗的人群當中。

白宮發言人莎琪表示，臉書和其他社媒平台做得還不夠，每個人在確保消息準確方面都應發揮作用。

美國最大社交平台之一的臉書上周六針對拜登有關社交平台對民眾不願接種疫苗的情況負有責任的說法加以反駁。臉書副總裁蓋伊·羅森（Guy Rosen）在一篇博文中予以回擊，批評「事實和政府最近幾天所宣傳的內容截然不同」，因為臉書的美國用戶對疫苗的接受度增加了，對疫苗猶豫的人數下降了50%。

羅森表示，臉書與匹玆堡的卡內基梅隆大學和馬里蘭大學合作進行全球調查，有7000萬用戶做出回應。羅森說，「數據顯示，85%的美國臉書用戶已經或希望接種冠狀病毒疫苗。拜登總統的目標是讓70%的美國人在7月4日前接種疫苗。臉書不是這個目標未達到的原因」。

據悉，截至這個星期天（7月18日），56%的美國人接種了疫苗。

羅森還表示，「當COVID-19病例在美國上升的時候，拜登政府選擇將責任歸咎於少數美國社交媒體公司。雖然社交媒體在社會中發揮重要作用，但很明顯，我們需要一個全社會的方式來結束這一大流行病」。

臉書此前曾向「商業內幕」網站表示，拜登政府將臉書當作「替罪羊」。羅森在博文中還詳細說明了臉書所採取的鼓勵接種疫苗的措施，包括發布對有關疫苗錯誤信息的特別條例，設立疫苗快閃診所等等。