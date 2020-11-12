托德（Emmanuel Todd）説：「我們很難説他（川普）是偉大的總統，但是如果我被問説他是否是重要的總統呢？我的答案是yes。」圖／擷自白宮flickr

一、美國大選後的柯文哲與國民黨人的言論

台北市長柯文哲在美國總統選舉之後，於最近罵川普總統是瘋狗。其實，最近國民黨人的言論，各位會發覺到國民黨大概已經不是台灣的政黨，而是中國在台的發言人。柯文哲在葉克膜事件被爆出之後，其實大家也都看得出，柯文哲目前只能成為中共的傳聲筒，直到被選民淘汰為止。

美國總統選舉對於台灣來說，就好像一幅照妖鏡，把國民黨與柯文哲的真面目全部照出來，這對於台灣來說，可以説是意外的收穫，因為這些人的言論就是讓台灣人民未來選舉時，很好的參考資料，也是加快國民黨消失的加速器。當國民黨消失時，其實，台灣人就可以大聲對世界宣布：台灣跟中國本來就沒有一點關係，是國民黨硬把台灣跟中國聯結，現在這個政黨既已消滅，台灣當然就可以回復到二戰後應有的原貌，不再跟中國有什麼瓜葛。

不過，無可諱言的是，由於歐巴馬對於台灣的不友善，台灣人對於拜登的當選總是會有所擔心，這只要看最近電視上的政論節目就可知悉。因此，在這個時候，或許外國專家對於美國選舉的看法，將有助於我們對自己未來的方向決定上，有所助益。

二、托德對川普的評價

我在《民報》專欄上，曾以四篇文章介紹過法國學者托德所寫的：〈 為了美國，川普連任有其必要的理由 〉。僅管美國的總統大選仍有所爭議，但一般都認為拜登應是當選無疑。就在這當中，托德於11月7日接受法國的廣播電台 Europe 1 的訪問，對於川普的功績表示其看法。

1、川普是「有決斷力的歐巴馬」

他把川普稱為是「有決斷力的歐巴馬」。他說：川普在外交政策上，對於歐巴馬時所開始的方向轉換，給與很清楚的外形。他實施貿易保護政策，使得國家能夠掌握住國家這個船的舵。他也減少了對於歐洲的關注度。

把外交政策的重心移轉至太平洋地區與中國也是他的作為。歐巴馬沒有勇氣減少對中東的介入，但是川普有這個勇氣。在這個意義上，他把川普稱為是「有決斷力的歐巴馬」。

2、川普的對外政策不會立刻大幅轉變

他說：在川普之下所推動的美國對外政策應是不會立刻大幅轉變。

對於民主黨，他認為現在的民主黨只是狂熱於反川普，沒有什麼內容，因此，他認為川普所形成的方向會繼續存留下來。

3、中國威脅已成為兩黨的共識

他認為川普最大的勝利是在中國方面。他從貿易的面向，以極其激烈的敵對心面對中國，並揚言中國破壞了美國的就業。而且，這也是美國死亡率上昇的原因一事，也因此被弄清楚。

目前，美國地政學的菁英們都和川普有著相同的看法，「把中國的力量看成是威脅，把中國看成是美國的主要的對立國」這樣的認識，已超越民主黨與共和黨而成為共識。

4、川普使世界共同視中國為極權國家

他說：不只是美國與歐洲，中國在各地已被認為是全體主義國家（國內翻譯為極權主義）。要如何處理與中國的關係呢？這在此後數十年會形成世界政治的外貌，而看清這個事實並將之大事宣揚展現出來的就是川普。

5、川普是重要的總統

他在最後説：我們很難説他是偉大的總統，但是如果我被問説他是否是重要的總統呢？我的答案是yes。

三、他山之石可以攻錯

上面的看法，有些美國報紙已有提過，而從法國長期關注美國政治發展的學者所提出的看法，其實相當程度可以顯示出歐洲的看法，這會給我們在決定宏觀方向時有所助益。台灣要善用這個國際局勢，用智慧去擺脫中國的糾纏。



托德（Emmanuel Todd）認為川普最大的勝利是以極其激烈的敵對心面對中國，並揚言中國破壞了美國的就業。圖／擷自川普臉書