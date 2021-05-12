1921年，彭瑞雲出生於日治時代的苗栗銅鑼，一個貧困的客家家庭，父母早婚並生育了十四個孩子，七男七女，彭瑞雲排行老六，是第三個男孩。因人口太多，彭瑞雲記得小時候家裡吃飯時是男孩先吃，之後才是女孩吃，往往已經沒菜了，日子非常的苦。彭瑞雲就讀三義公學校，畢業後父親搬家至台中，他也考取了台中一中，那是當時林獻堂等台灣仕紳集資創辦的第一所台灣人的中學，讀書期間家裡經濟壓力不小，所以他希望自己能習醫，將來賺錢改善家裡經濟生活。但第一年沒能考上，第二年重考終於如願進入台北帝國大學醫學專門部，就讀醫專期間他仍過著節省的日子，苦讀完成了學業。當時正值二次大戰，日本政府強迫學生提早畢業好上戰場，所以1944年他提前了半年畢業，並在畢業前四天完成婚姻大事，新娘是台大醫院婦產科開刀房的護理長謝櫻妹，當時也沒有舉行結婚典禮，因為戰火已經威脅到台北的上空，空襲警報隨時讓他倆夫婦必須趕到醫院，應付大量的傷患！

剛畢業結婚的彭瑞雲，在台大內科擔任無薪助手，幾個月後就被徵召去從軍，幸好當時戰爭已近尾聲，日本已沒有船艦可將他們這些軍醫送往海外前線，否則之前也有許多台籍醫師難逃在海上被魚雷擊沉的不幸悲劇。不過即使他是派在台南擔任軍醫，仍經常受到美軍轟炸、掃射。1945年日本宣布戰敗，他終能回到台大但只能當無薪醫師，不得不在岳父建議下前往日月潭水力發電廠的醫務室上班，當時許多病患感染瘧疾，他自己也曾受感染而發冷發熱，所以他對瘧疾下了一番苦功研究，並作當地瘧蚊調查！後來美國洛克斐勒基金會和台灣瘧疾防治中心合作，在台灣進行抗瘧藥物試驗，中部地區選定他服務的附近區域，他就負責每天前往居民家裡給藥治療，實驗結果相當有效，也發表在國際醫學刊物，因此他獲得洛氏基金會獎學金，1949年得以前往美國約翰霍普金斯大學進修公共衛生。

1950年彭瑞雲返台，進入台中市衛生院擔任第二科主任，負責婦幼衛生保健，後來又至苗栗衛生院擔任院長。1952年基隆八堵礦工醫院成立，農復會派他去做院長，之後因妻子不適應基隆潮濕天氣，他們又回台中參加婦幼衛生研究計畫，1955年他再獲WHO獎學金前往倫敦熱帶醫學研究所進修，1958年他擔任台灣省婦幼衛生研究所副所長，1962年推動樂普避孕計畫，1963年推行台中家庭計畫都獲得明顯成果，後來這項計畫推動到全台灣，是台灣人口節育重大成就的基石。

彭瑞雲後來移民到美國，從事家庭計畫的教學和研究，他也被邀請到亞洲的泰國、馬來西亞、新加坡等地協助家庭計劃的推行，他最後安享餘年於南加州，2003年結束了美好的一生。

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集