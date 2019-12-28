蔡英文酸韓是總機，韓國瑜譏蔡是讀稿機，兩大政黨的總統候選人淪為互相叫陣，抨擊對手是總機或讀稿機，選民作何感想？圖／擷自中選會直播影片，民報合成

第三次政見發表會，候選人火力全開，蔡英文酸韓是總機，韓國瑜譏蔡是讀稿機，兩大政黨的總統候選人淪為互相叫陣，抨擊對手是總機或讀稿機，選民作何感想？有媒體稱，此次總統大選，淪為討厭民進黨與討厭韓國瑜的對決，為何如此，頗値深思。

韓國瑜在學生時代，半工半讀，曾經在學校擔任總機工作，總機一詞本是中性，甚至中心的意思。韓就任市長，答覆議員質詢，或是總統候選人回答媒體訪問，時常指定其他人代答問題。韓宣稱市長或總統應該掌握國政方針，政策細節不必巨細靡遺了解。其實，作為國家元首，台灣憲政體制，行政院長為全國最高行政首長，負責行政機關。韓的說法，言之有理，但是民選總統，肩負選民期待，對於國家大事的掌握程度，仍然有待進一步討論。

蔡英文讀稿機封號已經不是新聞，蔡也提出辯解，身為國家元首，發言必須謹慎，所謂君王不可戲言，尤其攸關國家重大政策。可是民主國家，民選總統如何扮演，發言場域丶內容丶方式，在網路時代，拿揑分寸，不易掌握。美國川普總統丶英國強生首相丶德國梅克爾總理丶法國馬克宏總統，各有千秋，孰優孰劣，不能一概而論。同樣的指控，除了蔡總統謹言的人格特質，對於國事了解程度，是否被架空，引發熱議。

台灣面臨國際丶國內不少問題，民選總統的角色倍受矚目。民選總統的個人特質，對於國家大事的了解程度，個人的政治意向，領導能力，用人哲學等。理性的選民必然列為投票考慮的因素，特別是尋求連任的總統。上屆任期的施政表現，本是蟬聯成功的關鍵因素。蔡政府去年11月九合一選舉挫敗，一年之後，似乎谷底回升，挑戰者及其政黨相形失色，國際環境，包括美國支持，香港反送中運動，習近平一國兩制台灣方案，掀起台灣人民（尤其年輕世代）的危機意識。利多政策大放送，也是因素之一，部分人民不會深究財政紀律等長遠課題。

其實總統角色頗値正視，總統如果事必躬親，行政院長淪為執行長，部會首長失去格調，沒有政務官魄力，不但有悖憲政體制，也非國家之福。況且總統不可能了解各領域專業，知人善任，任命一流行政團隊，信任專業文官，超越黨派，制定可長可久的公共政策。

領導是種能力丶態度丶哲理，蔡英文領軍完全執政的民進黨政府，遭人詬病，不是蔡的政策知識不足，而是用人集中某些範圍，胸襟不寬闊，未遵重文官專業，未能與在野黨丶專家學者等溝通。拘泥於特定意識形態，忘記自己是完全執政的政黨，包括此次選舉策略，不少事情推卸責任，開口閉口國民黨執政也是如此等。

總機丶讀稿機，的確均非理想民選總統的要件，當事人當然否認，並作說明。民選總統的角色功能，表現良否，其實選民眼睛是雪亮，可以從選舉結果窺探。