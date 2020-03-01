新冠肺炎疫情惡化，《Lancet Oncology》2020年2月發表研究指出，高齡癌症病人，尤其抽菸族，感染新冠肺炎風險更高，預後也更差。癌症病人本來就是需要特殊關照的病人，因化療或原發病導致機體的細胞免疫或體液免疫受損，也使癌症病人是新冠肺炎感染的高危人群，且預後較差。

《Lancet Oncology》的一篇文章，針對感染新冠肺炎的癌症病人的臨床特點進行分析，並提出3點建議：

第一、在疾病流行地區，對於穩定期癌症病人，應考慮「推遲」輔助化療或擇期手術；

第二、應為癌症病人或康復中的癌症病人制定更嚴格的個人防護規則；

第三、癌症病人感染新型冠狀病毒時，應考慮加強監護或治療，尤其是老年或有其他合併症的病人。炎症及感染本來就是癌症病人的生死關鍵，新冠肺炎疫情當下，癌症病人還需做好特殊時期的防護措施，臨床醫生也應更加密切關注新冠肺炎癌症病人，防止病情迅速惡化。

新冠肺炎所致死亡多因多器官功能障礙

新冠肺炎被世界衛生組織（WHO）列為國際關注的突發公共衛生事件，與嚴重急性呼吸系統冠狀病毒（SARS）和中東呼吸綜合症冠狀病毒（MERS）相比，新冠肺炎所致死亡更多是由多器官功能障礙綜合症導致，而非呼吸衰竭。

由於惡性腫瘤和抗癌治療（例如化療或手術）可使免疫功能受到抑制，這也使癌症病人比非癌症個體更容易被感染。因此，癌症病人感染新冠肺炎的風險可能更高，並且預後更差。

感染新冠肺炎的癌症病人臨床特點分析

1、1590例新冠肺炎病人中，1%（18例）有癌症病史，似乎高於中國總人口的癌症發病率（根據2015年癌症流行病學資料，為0.29%）。肺癌最為常見（5/18[28%]）。

2、癌症病人年齡更大、更多發生呼吸急促、基線(baseline)CT更嚴重 。與非癌症病人相比，癌症病人的平均年齡更大（63.1歲vs 48.7歲），更可能有吸煙史（2% vs 7%），更多發生呼吸急促（47% vs 23%），基線CT表現更為嚴重（94%，71%），但在性別、其他基線症狀、其他合併症或基線X線嚴重程度上，無顯著差異。

3、癌症病人嚴重事件風險更高。與未接受化療或手術的病人（43%）相比，過去一個月內化療或手術的病人（75%）發生臨床嚴重事件的風險更高。校正年齡、吸煙史和其他合併症風險因素後，進一步證實了上述風險。

4、癌症病人，高齡是嚴重事件的唯一風險因素。癌症史是發生嚴重事件的最高風險因素。在癌症病人中，高齡則是發生嚴重事件的唯一風險因素。與其他類型癌症病人相比，肺癌病人發生嚴重事件的概率並不高。

5、癌症病人病情惡化速度更快。此外，研究人員發現，與非癌症病人相 比，癌症病人惡化速度更快。

與非癌症病人相比，癌症病人感染新冠肺炎的風險可能更高；此外，癌症病人發生新冠肺炎後結局更差。這也提醒臨床醫生，應當更加密切關注新冠肺炎癌症病人，防止其病情迅速惡化。