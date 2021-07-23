日本對台友善，對台灣釋出許多善意。中國對台窮凶惡極，無論台灣怎麼釋出善意，都不能緩和中國的惡意，依理台灣應該親日本遠中國，統派卻反其道而行。圖／擷自網路，民報合成

近日中國河南豪雨成災，蔡英文總統表達慰問與關切，並向不幸罹難者與家屬表示哀悼，前總統馬英九在臉書予以肯定，認為這是一個友善的舉動，有助於兩岸情勢緩和，他本人也表達最誠摯的哀悼與慰問。馬英九表示，兩岸關係冰封已逾5年，蔡英文這次釋出善意，有如空谷足音，令人跫然而喜，未來如能延續，必有助雙方關係改善，畢竟兩岸和平與和解，須以善意為基礎，遇事切莫先以惡意揣度對方，兩岸關係才能從善意交流，逐步恢復互信。

許多網友痛罵馬英九「舔共」，留言砲轟「台灣捐款那麼多，幾千顆飛彈還不是照樣對著我們」、「捐錢捐糧讓『米格雞』加油打台灣嗎？」、「你不捐半薪給台灣那就捐給中國吧！」、「捐多少可以不要再派軍機來了？」、「拜託，等中共真正釋出善意，您再出來發言吧」、「馬前總統先呼籲中國做到這些再說吧」。

「以直報怨、以德報德」才對

蔡英文總統表達慰問與關切是對的，無論是朋友或是敵人，只要出現災害，都應該表態關切，但是否捐助就有敵友之分，若是「以德報怨」，那「何以報德」？所以應該「以直報怨，以德報德」。中國不斷的壓迫台灣，是台灣的敵人，中國人面臨災難，台灣人只能表達關切， 若是捐助金錢，中國政府卻利用節省下來的金錢生產飛彈，瞄準台灣。

日本就不一樣，相當懂得感恩，三一一震災台灣人的捐款居世界之冠，全日本人都對台灣表達感恩，連皇室都不例外，對台灣深表謝意。2018年筆者赴南美開會，在阿根廷機場遇到日本旅行團，其成員有人誤認為一位筆者朋友是日本人，友人解釋是台灣人，結果整團日本人向台灣人90度鞠躬，感謝三一一的義舉。

台灣捐給中國的錢遠超過日本，日本幾乎人人對台灣表達感恩。台灣缺乏疫苗時，他們捐疫苗給台灣，而且幾乎全日本人都支持，造成親共派噤聲。而中國卻盡力阻止日本捐贈，造成日本的捐贈工作要低調作業。馬英九卻睜著眼睛說瞎話，要民進黨政府對中國釋出善意，連小孩子都知道，兩岸之間沒有交集，問題出在中國，台灣歡迎和平，但必須抗拒侵略。

前總統的地位相當高，至少應該維持一點格調，不要讓人覺得是騙子。馬英九等統派集團將「捍衛中華民國」掛在嘴巴，而全世界要消滅中華民國的只有中國共產黨，而且態度絕無鬆動可能。要捍衛中華民國的人應該敵視中國共產黨才對，馬英九等統派集團卻擁抱中國共產黨，真的是詐騙集團。

日本對台灣相當友善，隨時對台灣釋出善意。中國對台灣窮凶惡極，更嚴重的是無論台灣怎麼釋出善意，都不能緩和中國的惡意，依理台灣應該親日本遠中國，可是馬英九等統派勢力卻「親中仇日」，因為他們不認同台灣，不會在台灣「落地生根」，可是他們也不願意「葉落歸根」，回歸祖國，寧可在台灣扮演無根的「浮萍」。



作者指出，統派集團將「捍衛中華民國」掛在嘴巴，要捍衛中華民國的人應該敵視中國共產黨才對，馬英九等統派集團卻擁抱中國共產黨，真的是詐騙集團。圖／擷自網路，民報合成