美國國務院28日對台灣新任駐美代表蕭美琴上任表示歡迎，希望未來繼續合作增進美台關係。蕭美琴前一天到國務院拜會亞太助卿史達偉，兩人就如何加強美台交流及雙邊議題進行了深入討論。

國務院東亞事務局在推文中歡迎蕭美琴上任。推文說，「很榮幸歡迎蕭美琴到美國帶領駐美代表處。美台關係從來不曾如此牢固。我們對台灣成功處理新冠肺炎（COVID-19）及如何增強彼此間的經濟及人民之間的交流有很好的討論。」

駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）星期一在其官方社交媒體推特和臉書上貼出蕭美琴和史達偉（David Stilwell）會面的照片，推文說，「蕭美琴代表期盼與史達偉助卿和他的亞太團隊合作，以進一步推進美台夥伴關係。台灣未來也將致力於擴大與美國的經濟、安全、文化與教育關係。」

蕭美琴說，史達偉對台灣的了解非常深入，美台之間的各種議題其實已經有非常堅實的基礎，「我們進行中的合作非常多元也非常廣泛。昨天不管是針對政治、經濟、安全，甚至是文化的交流，都有非常廣泛而且深入的交換意見。」

在代表台灣政府捐贈25萬片口罩給美國退伍軍人協會的儀式中，蕭美琴說，台灣捐贈口罩給全世界的目的是希望在疫情中確保所有人都能安全與健康，美台之間有共享價值與情誼，退伍軍人協會的精神是服務，「我們欠那些捍衛自由民主價值的軍人一個感激」，台灣也希望能藉由捐贈口罩協助支持該組織的工作。

美國退伍軍人協會（American Legion）是美國最大的退伍軍人協會，會長歐克斯福德（James Oxford）去年曾經訪問過台灣並與蔡英文總統會面。

歐克斯福德說，他對台灣的慷慨捐贈非常感謝，「明顯的是，這些口罩可以拯救性命」，而保護生命也是退伍軍人協會正在做的工作，「當我們想到今天世界的局勢，美國、台灣，以及不幸的是香港，都面對共同的對手，我只想確保我們都能理解我們的同盟、友誼和關係的價值。」

歐克斯福德說，他對美台之間的友誼感到驕傲，也會持續支持彼此間的關係，最後他還連說了三次「謝謝」，表示將盡快將這些救命用的口罩分發到全美各地分會。

特地趕到現場觀禮的佛羅里達州共和黨聯邦眾議員約霍（Ted Yoho, R-FL）說，他「站在兩個國家的兩面國旗前，它代表的是和平、民主和自由」，那些價值不會動搖，美台關係也會更堅強，他在國會要做的就是讓台灣能在世界衛生大會（WHA）中得到應有的承認，「其他國家不讓台灣加入是因為他們害怕你們的自由」，但美國一定會堅定的與台灣站在一起。