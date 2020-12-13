黃文龍在陳永興「人生七十」一書中以《拆牆者》形容陳永興。該序文有句話：「說政治，《政治》是甚麼都是、也甚麼都不是」、《和政治保持距離本身也是政治的》充滿哲理。

黃文龍醫師在陳永興「人生七十」一書中序文以《拆牆者》描述陳永興從學生時期至今一路為台灣公義前行！陳永興1987年發起平反二二八與當前推動高醫轉型正義，黃文龍有感為文的認為陳永興與彭明敏1964年發表「台灣人民自救運動宣言」均可視為「拆牆者」。

(※「拆牆者 」：破除舊有的國家政治、文化、思想藩籬而改善社會風氣的人物，就是「拆牆者」！)

黃文龍在該序文有句話：「說政治，《政治》是甚麼都是、也甚麼都不是」、《和政治保持距離本身也是政治的》充滿哲理。黃文龍指該句話源自巴勒斯坦詩人作家 穆里．巴爾古提 (Mourid Barghouti)的作品。巴爾古提被視為阿拉伯世界著名的詩人，1944年生於約旦河西岸，現76歲。台灣在2007年譯本出版「回家：橄欖油與無花果樹的記憶」。

該書內容簡介為：1967年以色列占領了加薩與約旦河西岸後，造成巴勒斯坦人流離失所的痛苦，巴勒斯坦詩人穆里巴爾古提在外流亡三十年後，1996年終能回返家鄉，該書書寫了他回家與流亡的心路歷程。

黃文龍說：過去咱長輩攏交代提醒咱「不要管政治」直到1987年陳永興發起「228公義和平運動」解開人民噤聲不語的心靈束縛，在228平反以前，談政治還是敏感的事。

他並有感的說，走過威權年代，惟當前仍聽到很多人說「不要管政治」，很多人事不關己，但最後，一如巴爾古提該書所說：「和政治保持距離本身也是政治的」。

當前高醫轉型正義，這不僅是高醫人的事，也是黨國時代不公不義的大代誌，黃文龍指日前吳益政在議會總質詢拋出民國43年官方購地買賣表，證實高醫校地是買的，不是陳啟川吹噓的捐地，這已很明確。

「高醫校地，是買的，有買賣表，不是啟川捐的」且杜聰明籌辦高醫的創校基金來自官民各界包含高市府、台灣省政府甚至有美援，很明顯絕非是啟川家族的私產。黃文龍說，高醫的事，是大家的事，若事不關己，不管高醫的事，就是很敏感和政治性同款的思考。

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