不必等待美國開口，上周，中國再度加碼向美國購入大豆，理由很簡單，儲備糧食，「中共國」遇到庚子凶年，不只是「武漢瘟疫」重傷世界工廠，全世界被瘟疫連累，積極向中共索賠。今年的氣象也不穩定，上周東北才傳出大雪，但是，隔一天卻是艷陽高照，山西則是沙漠風暴，煙塵滾滾，這是過去少見的情況。北方諸省也被乾旱侵襲，雲南已經通報蟲害。今年，百業蕭條，農民哀號，「中共國」糧食歉收已經可以預期，從歷史來看，沒飯吃就是革命的原因，中共最擔心這一點。

武漢瘟疫期間，美國酪農協會宣布，因為運輸停擺，每天被拋棄的新鮮牛奶超過5000加侖，而印度南方的陳倉米，等不到海運要前往非洲，結果卻是稻米受潮全部腐敗，大瘟疫帶來大浪費，擔心瘟疫之後的全球動亂，許多國家超前部署，包括越南、印度都宣布停止糧食出口，哈薩克也禁止小麥出口，中國「稻米之父」在5月2日受訪時說，「如果這幾個產米國家禁止出口，中國肯定會缺糧」，很多國家瘟疫期間，更是發生大規模的囤貨行為，有錢人擔心挨餓，開始囤積貨物，造成物品上漲，最後倒楣的還是窮人，整個市場形成供需失調。如今很多國家遭受瘟疫折磨之下，市場經濟已經大亂，根據聯合國糧食計畫署最近的呼籲，武漢瘟疫之後，更大的風暴將是飢荒，中共國已經看到這隻更大的黑天鵝，迎面襲來，兩億農民工失業浪潮加上糧食不足，會是中共國崩解的致命傷嗎？

正視瘟疫帶來大飢荒

聯合國罕見呼籲，而且把可能發生飢荒的國家實名登錄，非洲國家有六國，包括蘇丹、南蘇丹、奈及利亞、突尼西亞、剛果、葉門，中東國家有敘利亞和阿富汗，拉美加勒比海有委內瑞拉和海地，這10個國家統計人口超過2.6億，即將面臨飢荒，其中超過半數是因為戰爭無法停止，例如葉門，敘利亞，阿富汗，另外幾個國家，則是長期貪腐惡習造成飢荒，聯合國每一年送糧援助非洲，卻被不良政府侵吞，雖然中國和北韓沒在榜上，事實上，北韓和中國也是危險名單，北韓長期被經濟制裁，貿易受阻，而中國則是耕地減少環境惡化，間接導致糧食減產。

武漢瘟疫加上戰爭，正好是造成飢荒的主因，這也符合聖經啟示錄第六章的預言，「有四個騎士會降臨人間，進行最後審判，這四個騎士代表戰爭、瘟疫、飢荒、死亡」，所以稱為「天啟四騎士」，又好像是潘朵拉的盒子被人類打開了。

聯合國的警告當然其來有自，根據聯合國對飢荒的定義，可以分成五等級，第一級缺糧，第二級非常缺糧，第三級缺糧緊急狀態，第四級人道危機狀態，第五級飢荒。

歷史上因為飢荒導致的死亡情況無須詳述，中國每逢戰亂，就有飢荒，最慘烈的饑荒是1958年到1961年的大躍進、大飢荒，罪大惡極就是毛澤東的激進策略，企圖短時間超英趕美，結果造成四千萬人死亡，詳見楊繼繩所寫的《墓碑》。

照理說，基改糧食問世之後，足夠供應80億人口食物，全球不應該再發生飢荒，但是，從歷史來看，飢荒的發生和糧食根本無關，根據統計，目前缺糧人口大約8億，這些人也就是世界上最貧窮底層，收入無法購買糧食，而不是糧食不足導致死亡，但是，還有另外的8億人口，根本就是糧食過多狀態，垃圾桶隨便就可以找到被拋棄的漢堡、肉塊，所以，問題的核心是貧窮和分配不均，寫《糧食戰爭》一書的英國經濟學家拉吉帕特爾說，「飢餓問題不是糧食不夠，而是糧食太貴，很多人吃不起，因為，掌握糧食販賣權，都在少數集團手上」，咖啡就是典型例子，星巴克和雀巢控制世界所有咖啡，所以咖啡價格從產地的一公斤幾十美分，輾轉到消費者手上漲到10倍甚至20倍，於是種咖啡的農民吃不起咖啡的現象很普遍，稻米也是一樣，印度的農民種米，卻吃不起米，還被債務壓迫到自殺，中國農民也是最底層的一群，因此造就出所謂農民工，必須靠著出外打工增加收入，才能溫飽，這些農民長期不被政府制度保護，也是耕地短缺，糧食收穫下降原因，中國改革開放後，目前正在面對這樣的苦果。

中國食品價格暴漲

中國國家統計局最近發布資料顯示，四月份的市場食品銷售價格，同比去年平均漲幅是18，3%，其中，白米上漲2倍，豬肉上漲2，5倍，這些基本食物上漲，顯示出更多貧窮者沒能力購買食物，而中共政府也無法紓困，因為國庫已經空虛，如果瘟疫持續拖延時日，復工無期，境內貿易受到阻礙，食品價格引發通膨危機正在出現。

聯合國糧食計畫署分析，飢荒的危機會在半年之內引爆，被點名的十個國家，已經人人自危，中國會被飢荒掃到，而成為中共政權倒台的最後一根稻草嗎？