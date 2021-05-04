盧致德，1901年6月16日生於中國廣東中山縣，孫中山元配盧慕貞夫人是其姑母，他是孫科（孫中山之子，前行政院長）的表弟。他出身望族，自幼即受良好教育栽培，1924年畢業於北平協和醫學院，是當時為西方教會為提升中國現代醫學發展而設立的醫學院，師資設備皆居全國之冠。盧致德自協和畢業後留校從事生理學及藥理學之研究，並獲赴美深造的機會，1929年取得美國紐約大學醫學博士學位，1932年回任北京協和醫學院教授。

盧致德和當時協和體系出身的醫護人員，很多都參與中華民國軍陣醫學的建立，1932年他除了擔任協和的教職也被當時軍醫處的劉瑞恆軍醫總監任命為軍醫監理委員會上校專員，8月升任居軍醫處少將處長，1936年奉派出國考察並入英國皇家陸軍醫學院進修，1940年出任軍醫署署長並晉升為軍醫中將總監，是醫師出身又有軍職的高級將領。1947年國民政府於上海成立國防醫學院，盧致德參與籌備工作兼任副院長，1949年國防醫學院隨政府遷台，他任國防醫學院代理院長，1953年起正式出任國防醫學院院長，至1975年退休又轉任榮民總醫院院長。

在國防醫學院任職期間，盧致德興建學人新村，解決教職員住宿問題，他又選派各專科人才送往國外進修，他和美國關係良好，成立「造就醫師人才獎學金」獎助對象還不限國防醫學院學生，也對台大醫學院、高雄醫學優秀學生提供獎學金。他也鼓勵國防醫學院的教授前往各醫學院協助教學研究工作。他用美國企業家柯柏先生的遺屬捐款，在台北榮總院區興建「柯柏館」供醫學研究專用，並在校內成立醫學研究部，他本身在生理學和藥理學的學術成就也獲選為中央研究院的生物組院士。在國防醫學院期間他又擔任台北榮民總醫院的籌備處處長及陽明醫學院的籌備處處長，對這兩個機構的成立貢獻了最大的心力，現在看起來非常現代化和規模龐大的陽明和榮總，當時草創時期也是非常刻苦經營從無到有，盧致德的節儉和親和作風，對員工非常照顧，在許多陽明人和榮總人的回憶中都留下深刻的印象。甚至他在軍中和士兵一起抽新樂園的香菸，一起吃大鍋飯都不擺架子的態度讓人很難想像他的家世和崇高軍階！

退休後，盧致德投身公益兼任中華民國紅十字會會長，財團法人惠眾醫療救濟基金會董事長，慶齡醫學基金會董事長。1979年6月11日他病逝於台北榮總，留給國防校友和榮總醫護人員永恆的懷念！



柯柏館奠基揭幕式，左起：柯柏夫人、盧致德。圖／擷自榮總院史館網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集