黨的漢字書寫「尚黑」，實在傳神。

台北最近黑影幢幢，先前發生黑道闖入派出所破壞公物，還在光天化日之下，演出大和解，這下子社會炸鍋，全世界各地都知道：「黑道最怕警察，但是最好的朋友也是警察」，黑白暗中 河蟹 ，大家心照不宣，直接在馬路上演出，實在很那個，其實，息事寧人，本是常態，問題不在警察，而是黑道教育太失敗，很多小孩子，不知天南地北，仗著會打架，敢開槍，先被吸收成為堂口外圍，沒幾年歷練，就登上堂口執事，權力衝昏頭，既不知黑道歷史典故，更沒了江湖規矩，這樣能教好小弟才怪。

不殺警，打警，鬧警，是黑道基本守則，現在全部拋到腦後，於是警察丟顏面，社會失去安全信心，最終就是全民公幹，接著就是大掃黑。

黑道闖派出所還沒落幕，5月3日，大安義警隊聚餐，台北警察局長按禮數，一定會到場致意，說些有益治安工作場面話，沒想到還有人到場放蟑螂鬧場，到底要給誰難看，案子還在查，現在已經不是大水沖倒龍王廟的問題了，老百姓感受治安敗壞壓力，比共機擾境還要嚴重。

無獨有偶，一波未平，一波又起，執政黨趙姓年輕黨代表被翻出有黑底，時間太巧，一件小事鬧得滿城風雨，不明白「黨尚黑」的國民黨政客又亂檢槍，配合老共網軍開始帶風向，一大堆不沾邊的往事舊照出爐，硬是看圖說故事，要把執政黨抹黑為「黑道治國」，政治目的不言而喻，其實，最沒有資格說話的就是國民黨，今天的國民黨黨員內，為選舉，黑道集體入黨，不少於民進黨，真要照鏡子，老Ｋ也不會太高尚，話說回來，曾經刑事犯罪的更生人，是否應該被拒於政治門外，還是極有爭議的話題，若論犯罪，白道也不需要五十步笑百步。

國民黨過去和黑道糾纏不清

國民黨和黑道歷史上糾纏，已經被認證，先不說貴黨先輩孫文革命時期和洪門致公堂的因緣，老蔣在上海利用青幫，協助清黨，抓捕共產黨，接下來，國民黨和青幫合作開菸館，也是國際認證，當然，這種小黑道最終抵不過井崗山的毛澤東土匪幫，到現在，共黨黑幫才是真正黑道治國，綁票、勒索、暗殺、恐嚇樣樣都來。

國民黨來台後，豢養眷村不良份子，壯大竹聯，後來爆發利用竹聯幫在美國暗殺作家江南案件，台灣社會外省掛和本土掛黑幫，才攤在陽光下，隨著社會轉型進步，台灣黑道也從最底層賭場事業，色情行業擴大到國際販毒，並且和日本山口組或中國，香港黑幫甚至美國華人幫派連上線。

資金雄厚的黑幫，早已經升格到正經行業，或者全球化了，但是武漢疫情把大家困住了，終於悶在島國內，悶出一肚子氣。

台灣在威權時代結束後，李登輝為了抗衡佔據權力中心的外來政客，開啓本土政治風氣，需要引進更多本土人士從政入黨，因為威權政治之下，多數台灣人不敢碰政治，於是給了黑道漂白的機會，所以政壇上良莠共一堂，也就無法避免，國民黨執政時，地方議會被黑道把持，時有所聞，黑道漂白開啟政治之路。

這個世界有白天就有黑夜，黑社會是生命一環，重點在於國家管理不能受制黑道，否則就淪為西西里島或南美販毒集團，黑道用金錢控制政府，國家陷入危機，因此對刑事案件的審理，不能輕鬆帶過，試問：尋常百姓到警局砸毀，不會只寫悔過書吧。

美國加州通過弱勢者搶劫，少於一千美元可以免責，搞到州長將被罷免，民主國家對犯罪寬容過頭，必然造成禍害。

台灣社會長期縱容黑道，黑道大哥經常風光大葬，官員民代帶頭致意，顛倒社會價值觀，所以黑道越來越囂張，行事高調，目中無警，必然發生。

兩黨既然有共識痛恨黑道，就應該攜手掃黑，這個時候剛剛好，不要只是紙上談兵，呼攏百姓。