高雄港第七貨櫃中心新建工程今29日(二)舉行開工祈福。計畫期程112年啟用後，每年貨櫃營運量預估超過500萬TEU。這也是我國「最大貨櫃營運基地」。

高雄港第七貨櫃中心計畫期程為109年1月至112年12月，由政府投入新臺幣約203億元，長榮海運公司投資206.5億元，興建5座深水碼頭，可供全球最大之2.4萬TEU貨櫃輪停靠。行政院長蘇貞昌表示，高雄港為臺灣第一大國際商港，位處亞洲航運樞紐，貨櫃裝卸量占全台近7成，其中長榮海運的貨櫃裝卸量更逾高雄港總量之3成，對台灣經濟成長貢獻卓越。

港務公司建造中的第七貨櫃中心，不但可為我國第一大航商-長榮海運公司提供更良好的貨櫃營運基地，增加其國際航運的競爭力，更關係著我國經貿長遠發展之動能。請港務公司積極趲趕工進，提供航商更優質、更現代化的經營環境，共創高雄港、市及航商三贏的新局面。

高雄港優越的地理環境、完善的港埠設施及高效率的作業能力，打造世界主要貨櫃樞紐港要件，而長榮海運作為全球排名第七的海運巨擘，卓越的經營能力有目共睹。臺灣港務公司與長榮海運簽訂長期租約，將大幅優化高雄港整體資源運用，使國內航商深耕高雄，且112年高雄港第七貨櫃中心啟用後，每年貨櫃營運量預估超過500萬TEU，在樹立政府與民間企業深化合作最佳典範外，可望成為世界上最具效率的貨櫃基地。

臺灣港務公司致力於提升高雄港競爭力及未來發展契機，今上午10時，在高雄港第七貨櫃中心舉辦「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」，由行政院蘇貞昌院長主持，交通部政務次長王國材率航商業者及各機關代表共同出席，為高雄港第七貨櫃中心新建工程開工動土儀式祈福。