《普立茲記者》（Mr. Jones）是一部2019年由波蘭導演阿格涅絲卡·霍蘭執導的電影，影片講述了來自英國威爾斯的記者葛里斯強生於1933年前往蘇聯報導烏克蘭大饑荒的故事。圖／擷自維基百科，公有領域

台灣很多名嘴動不動就有一堆內幕，其實，全部吹牛，民主國家政治透明度高，能夠訴諸文字，寫在報紙，進入電視網路，就沒有內幕可言，就算有內幕，也會有吹哨人，就如同曾是川普好友的波頓先生，把華府內的所見所聞，以及川普的私下言行舉動，付諸文字，是否可信，只能「如人飲水冷暖自知」了。

吹哨者捍衛真相

吹哨人在民主國家有兩種待遇，一種是賺進鈔票的深喉嚨，另一種是官司纏身的爆料者，但是，在獨裁專制國家就不同了，獨裁專制政府，對言論自由視為寇讎，把真相揭發認為對權力汙衊，「武漢瘟疫」爆發初期，中國李文亮醫師被視為吹哨者之一，最後卻以死亡收攤，沒有榮耀。

李文亮比較幸運，沒有進入黑牢，就先染病而死，後來不少中國公民記者為了揭發真相，現在人也不見了，更少人聞問，通常，吹哨者所面對就是死亡的追殺，或者是黑獄的囚牢，一直到現在，中國，俄羅斯以及中東的阿拉伯，非洲幾個軍事政府，仍被評為全世界對記者最不友善的國家，他們下筆時，肩膀上宛若千斤重擔，生活在真相和謊言之間拔河。

1929年，蘇聯獨裁者史達林奪權成功，開始對托洛斯基團派進行血腥大清洗，並藉此進行「五年計畫」，在各地推動集體農場，根據統計，集體農場計畫在1933年來到20萬個，許多富農土地被沒收，反對史達林的政治菁英，不是被屠殺，或者進入監獄，情節比較輕，就被趕入集體農場從事勞動。

1931年，烏克蘭推動集體農場「五年計畫」，許多被清洗下放的黨幹部，以及地主，為了用無言反抗，以沒有農事經驗理由，拒絕下田，結果造成嚴重農糧歉收，1933年，大饑荒終於爆發，估計單單在烏克蘭，就死亡500萬人，蘇聯把這段大饑荒悲劇隱密不報，反而大事宣揚五年計劃成功，蘇聯轉型變成工業國家，但是，英國獨立記者葛里斯強生不相信蘇聯政府的報導，偽裝成農民偷偷潛入烏克蘭，把這段飢荒餓死人，以至人吃人的悲劇故事，寫了下來，去年，波蘭導演賀蘭把這段故事拍成電影，名稱叫做，《普立茲記者》，去年金馬獎放映時，名稱改為「雪地裡的真相」，今年六月，該電影已經在台灣上映。

《普立茲記者》電影問世

葛里斯的爆料吹哨，引起蘇聯共產黨不滿，開始派出KGB殺手跟蹤葛里斯強生，葛里斯強生有一年派往蒙古採訪，卻在途中遭到暗殺，兇手沒有找到，但是各方相信，這個暗殺事件的幕後主導就是蘇聯。

影評人看好這部電影，很可能拿下奧斯卡，這部電影對蘇聯的描寫很像1981年的《烽火赤焰萬里情》，《烽火》這部電影的素材是「蘇共奪權成功的前十天」，這部電影，被稱為窺探蘇維埃共產黨如何崛起最好的電影，一直到目前，普丁執政之下，俄羅斯還是獨裁進化版，報導真相的記者常常被打壓甚至失蹤，中國更是記者的墳場，幾乎沒有所謂言論自由可言。

比起葛里斯強生，生活在台灣的記者算是幸運，對於吹哨人來說，頂多就是司法的纏訟。

言歸正題，剛剛又收到台北地院的通知，自從去年在《民報》發表〈 無知是通往奴役的道路 〉一文，已經纏訟至今，被紅色媒體利用司法追殺之下，心情不會太好，但是，你不應對，拒絕出庭的話，又會落下藐視司法的罪名，紅色媒體集團多的是金錢，可以請很多律師整你，你還必須搭上高鐵，戴上口罩，自己花錢到法院被問話，朋友總是嘲笑我「自找麻煩」。

說來也是，我反省了一下，2018年選後，紅色媒體以造神方式，製造老韓的所謂「韓流」旋風，一個國台辦操控的媒體，配上一位「假庶民」，沒有真才實學的政客，居然把台灣選民搞到暈頭轉向，我的文章其實不算爆料，只是自己所看所聞的真實描述，卻會讓紅色媒體寢食不安，訴諸司法追殺的原因，其實是不知不覺成為「吹哨者」腳色。

我的文章是台灣最早對紅色「認知作戰」方法，提出警告，文章轉傳引起迴響之後，接下來，才有大學生以及公民團體的自由「轉台運動」，緊跟著才有館長和時代力量的「623反紅媒運動」上場，在大雨中，公民團體喚醒人民對紅色媒體滲透的重視，坦白說，這場運動來自我的吹哨，也間接使民進黨政府在2020年大選中勝利，我的吹哨子行為，換到老韓總統夢的破滅，最後老韓高雄市長寶座也被罷免，部分台灣人民從紅色媒體洗腦中覺醒，我自認已經做到公共知識份子的責任了，我無法像葛里斯強生，對抗蘇共政權那樣偉大，但是，作為自由人，我選擇了良知，在台灣言論自由之地，以文字接受司法纏訟，總比被暗殺來的好。

我把這篇文章當作法庭上「刑事陳報狀」，不知道，台灣的法官看得懂嗎？