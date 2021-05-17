郭守義，1916年11月4日生於日治時代基隆的醫生世家，他父親郭太平是基隆出名的醫師，深受地方民眾愛戴。郭守義自小聰穎成績優異，被送至日本就讀東京昭和醫學專門學校，畢業後與日本女子結婚。1942年他回到台灣故鄉，先到九份開業，醫院就名叫「昭和醫院」，後來遷移到基隆改名「博愛醫院」，由於對病患照顧有加，特別是關心窮苦病人常予免費診治，加上醫術高明待人親切，他的名聲在基隆深受肯定，成為民間的意見領袖。

不幸的228事件爆發於1947年，日本政府於1945年二次大戰結束後離開了台灣，國民政府派陳儀前來台灣接收，因官員的貪污腐敗、用人不當激起民怨，加上戰後物價高漲、失業嚴重、傳染病橫行，台灣社會原本由歡喜迎接國民政府的回歸祖國心情，轉為失望不滿。陳儀接收台灣的軍政人員有特權心態、軍紀不彰，常與民間衝突，導致小小的查緝私菸事件執法人員開槍誤傷民眾，引爆抗議，陳儀又下令軍隊開槍，終致不可收拾而引起全台衝突。事發後基隆市民召開市民大會商討應對情事，郭守義因地方名望高被推舉主持大會，後來成立228事件處理委員會，他也參與其中。

當時陳儀對全台民眾喊話，願意接受民間改革要求，絕不會要求國府派軍來台鎮壓，因此228事件處理委員會也呼籲民眾放下武器避免不幸傷亡。豈料陳儀欺騙台灣人民，暗中發電報請蔣介石派兵並強調是台人叛變。3月8日蔣介石大軍抵台開始展開大屠殺，基隆是國府軍隊上岸開槍射殺民眾的第一站，民眾血流成河，至少兩千人遭屠殺，3月9日晚上郭守義在家中被數名軍人持槍帶走，先被帶到基隆警察廳，後又被送去基隆要塞司令部，3月22日即被軍人開槍射擊左胸身亡，當時他才32歲正值英年煥發，未經審判也不知罪名，枉死於「祖國」槍下。

郭守義的兒子郭建二說，他父親屍體領回時身上有兩封親筆信，一封是交代他妻子趕快拿錢去贖他，但因信未到家人手中，當時家人著急萬分卻不知郭守義被抓去何處？而當時郭守義的一名親戚也被軍警人員詐騙拿去3萬元贖金，卻等不到人回來，錢也被騙走，當時全台灣社會菁英被捕被殺者無數，各地有名望的台灣人領導者都遭受同樣命運，但有較幸運者確實傾家蕩產送錢給軍警情治人員之後，救回了受難者一命，可惜郭守義沒能逃過劫難！

郭守義被抓遇難，他的兄弟家人仍不時遭受軍人騷擾要求給錢，只好避走他鄉遠離基隆，對基隆人來說，他們永遠失去了一個熱愛家鄉照顧病人的良醫！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集