美國國會及行政當局中國委員會（CECC）兩位共同主席6月8日聯名發表聲明，呼籲蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）剔除新疆那些與中國「強迫勞動」有染的中國供應商。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）兩位共同主席6月8日聯名發表聲明，呼籲蘋果公司確保其供應鏈不含「強迫勞動」，並剔除參與中國政府「勞動力轉移」計畫、特別是參與新疆維吾爾自治區「勞動力轉移」計畫的中國供應商。

蘋果公司曾表示，在他們運作的所有地方，都沒有發現有關「強迫勞動」的證據。

國會及行政當局中國委員會主席、民主黨籍參議員杰夫∙默克里（Jeff Merkley）與該委員會共同主席、民主黨籍眾議員詹姆斯∙麥戈文（James P. McGovern）在他們的共同聲明中指出，越來越多的證據讓人不安：「僅管蘋果公司一再保證他們的供應鏈內沒有『強迫勞動』，但我們現在擁有的證據表明這一保證是有問題的。」

聲明呼籲蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）剔除新疆那些與中國「強迫勞動」有染的中國供應商。聲明還呼籲蘋果公司與美國海關暨邊境保護局就中國的供應商進行諮商，以確保蘋果的產品絕不是通過強迫勞動製造的。聲明說，「必須對新疆發生的暴行作出一致、強硬而且全球性的反應」。

美國國會及行政當局委員會成立於2000年10月，其職責是「監督中國的法治發展和人權」。該委員會每年向總統和國會提交一份有關中國法治發展和人權的報告。

國會及行政當局委員會兩位共同主席之所以發表這份聲明，是因為最近有學者的調查報告以及媒體的報道顯示，蘋果公司與在新疆運作的公司關係密切，其中包括參與針對少數民族工人的強制性「勞動力轉移」計畫的公司。

聲明呼籲參眾兩院的兩黨議員支持並迅速通過由國會及行政當局中國委員會兩位共同主席及其他委員聯署發起的「維吾爾強迫勞動預防法案」。