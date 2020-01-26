小小一張火車票，繫著人們乘坐鐵道出遊旅行的回憶，在電子票券普及前，全國各站發售的紙本車票，都由中壢火車站旁的台鐵票務中心負責印製，時至今日也仍保留著傳統的活字版印製技術。

台鐵票務中心隱身在車水馬龍的中壢火車站南端，看似不起眼的水泥建築，早年印製全國各站的名片式車票，由於印量龐大且是有價證券，因此有著嚴實的門禁管制，直到面臨電子化票券的浪潮，台鐵票務中心的重任才逐漸釋放。

隱身於中壢火車站的台鐵票務中心

掌控乘車人數與各站營運狀況的票務，是鐵路運輸管理很重要的一環，不僅對會計和檢核相當重要，也能從車票和其演進窺見時代的更迭與進步。進到台鐵票務中心，動輒五、六十年歷史的老機台，正印製著「永樂」至「和平」的台鐵郵輪二日遊專屬紀念車票，台鐵票務中心主任簡信立介紹，「現在這裡主要負責印製特別的紀念車票，不過在1990 年代開始推行電腦印票前，全國的票券都來自這裡，票務工作相當吃重。」



台鐵票務中心內仍以活字版印製紀念票卡，保留這項鐵道文化資產。圖／董昱

台鐵在1984 年將總務處印刷廠及會計處檢查課印票所整合為「台鐵票務中心」，並將其遷整到中壢火車站。提到落腳中壢的主因，簡信立說，「中壢車站是旅運人數很多的一等車站，且鄰近台北、桃園等大站，有它位置上的優勢。」印好的車票計數確認後，以100 張為一捆用棉線綁妥，必須放入票匣內上鎖，再透過早年所謂的「行包車」運送到全國各站販售。



印製完成的車票需由檢查員核算數量，用棉線綁妥後蓋章以示負責。圖／董昱

火車票卡的「密碼」

「小小一張車票，隱含著許多資訊。」交通部鐵道局南部工程處科長謝明勳，本身也是鐵道專家的他，從國小開始收藏火車票。謝明勳細數著火車票上的密碼，「台鐵車票有專屬的底紋，除了起、訖站與票價等資訊以外，不同顏色代表不同車種，早年的自強號是橘色橫式、莒光號是紅色，普通車則是藍色，火車票有它很吸引人的地方。」另外，孩童、軍人、公務人員或愛心票也會印上不同字樣，車票背面則是由A、B、C、D 四個英文排列組成字頭，跟數字編碼構成的流水號。



預鑄好的鉛字，依照各車站的順序排列在架上。圖／董昱

小票卡見證現代化歷史

謝明勳分享，台鐵票務中心所印製的名片式票卡，採用的是「埃德蒙森車票」形式，這個形式是1840 年由英國鐵路站長湯馬斯．埃德蒙森（Thomas Edmondson）發明，進而成為國際車票的標準規格。此外，謝明勳也提及台灣不同時期火車票的故事，像是清朝時期的台灣，由於缺乏印票技術，曾一度以早年在上海印製的龍馬郵票充當車票，簡便的在郵票上以毛筆寫上站名，但由於容易偽造，因此只是一時之計。1895 年後日本統治下的台灣，鐵路票務深受日本的鐵道運輸管理影響，1908 年台灣西部縱貫鐵路全線通車，車票形式就和日本一樣採用名片式車票，直到後來逐漸被電子化票券取代。



六十多年前的車票背面印著反共標語，反映當時的政治氛圍。圖／董昱

活字版印票的繁盛榮景

台鐵票務中心有一套印票標準流程，印有車票底紋的紙得先放入切票機裡一一裁切成長條狀待印。簡信立表示，「台鐵車票底紋理有台灣島嶼的輪廓，早年車票底紋紙是由票務中心印製，不過目前已外包出去。」另一邊工作人員正在撿字排版，各站站名均已預先鑄造成鉛字，依照票面內容將鉛字排入模具，仔細校對確認後即可試印，經複校確認無誤才能開始正式印刷。



工作人員依據票面內容拿著鎳子撿字，將鉛字放入模具並仔細調整。圖／董昱

此外，為了確保車票品質和印製能量，台鐵票務中心必須統一管控印製排程及票務。一般而言，各站會依運量評估車票需求，並向票務中心提出申請，從接到需求單到印製，通常得經過3個月才能收到車票成品。簡信立轉述票務中心早年印票的盛況，「農曆年前3個月通常是最忙的時候，最高每個月曾有約2,000萬張的待印量，近百位員工就算每天加班，最多也只能產出20萬。」由此可見早年台鐵票務中心的繁盛。

保存屬於鐵道旅行的溫度與記憶

台鐵在1991年實施電腦售票，售票窗口可直接印製車票，讓台鐵票務中心的重要性逐漸式微，2013年以後台鐵跟進台北捷運，開放悠遊卡等電子票券乘車，更顛覆以往的售票模式。這兩波變革讓台鐵票務中心的印量銳減，並轉為以發行紀念車票為主，例如1993年由謝明勳發想設計的「永保安康」車票，以及後來「追分成功」、「永樂和平」等印有車站諧音的吉祥話車票。

鐵路運輸不僅是交通工具，更承載著文化、旅遊等深遠意涵。謝明勳表示，「國際間對於車票有技術文化的共同脈絡，但也會產生有在地特色的變化。」他特別指出，當年特別印上「解救同胞」等反共宣傳標語的車票，距今已有超過一甲子以上的歷史，見證當年的時局變化，從歷史教育而言，這些車票也成為最好的教材，至今這些獨一無二的票卡仍保存在台鐵票務中心的票櫃裡，是雋永珍貴的文化資產。



台鐵引入自動售票機及電子票券乘車後，名片式票卡的印製需求巨幅減少。圖／董昱

謝明勳指出，「紙本車票有厚度，更保存著旅行的記憶與溫度，台鐵票務中心這套活字版印刷技術，是台灣也是世界鐵道文化珍貴的資產。」簡信立也期許未來台鐵票務中心能動態保存這套傳統技術與機具，延續印製車票的工作成為活資產，見證每一位旅客搭上生命中美好旅程的列車。



在台鐵票務中心服務超過30年的鐘嘉興專員，一路看著印票業務的起落。圖／董昱

※本文轉載自《桃園誌》No：55