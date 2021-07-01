2014年香港七一大遊行，約有51萬人參與，人數創2004年後的第二新高。示意圖／擷自維基百科，公有領域

三個香港民主派團體日前向警方申請舉辦今年7-1大遊行，被警方以疫情嚴峻為理由反對，上訴亦被駁回。主辦方表示極度遺憾，表明不會宣傳和組織7-1遊行，但同時呼籲港人7-1當日穿黑衣表達不滿。

由於7-1當日是主權移交24周年，適逢中共建黨100周年黨慶，有報導指警方將會動員1萬警力布防，並出動水炮車等戒備，不排除封鎖原定7-1遊行起點維園。

而社民連、職工盟等民主派組織，7-1當日將會在香港多區擺街站，希望在有限的空間內堅持繼續發聲，職工盟表示，如果警方連街站都容不下，更反映香港言論自由已死。據了解，因今年六四燭光集會被警方拘捕的支聯會副主席鄒幸彤，星期三晚再次被拘捕。

社民連、天水連線以及守護大嶼聯盟三個民主派團體，上星期五（6月25日） 向警方申請舉辦星期四的7-1大遊行，以「堅守民間社會、抵抗政治打壓、釋放所有政治犯」為主題，他們表示要承接民陣的傳統，呼籲港人繼續參與7-1遊行上街發聲。

鄒幸彤代表3團體7-1遊行上訴陳詞

警方日前再次以新冠肺炎疫情嚴峻，以及限聚令等理由，禁止三個團體申請7-1大遊行，三個團體向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴。

委員會星期二（6月29日）晚就7-1遊行上訴進行聆訊。代表三個民主派團體的大律師鄒幸彤陳詞表示，自去年1月新冠肺炎疫情爆發以來，警方不斷以疫情限制市民的集會權利。她表示，《公安條例》剔除了警務處處長以公共衛生為由，限制市民的遊行權利。

鄒幸彤強調，遊行示威的重要性不比經濟和娛樂活動低，因為能夠讓市民表達不滿，屬於民主的指標。她引用以色列早前舉行同志遊行的例子，當地在每日有接近100宗確診的情況下，仍批准遊行，她批評香港當局一刀切，顯然屬不合比例的限制，她又表示，如果香港警方「乜都管曬」（什麼都管），就真的變成“police state”（警察社會）。

主辦方對遊行上訴被駁回表示極度遺憾

公眾集會及遊行上訴委員會聽取雙方陳詞後，接納警方說法，認為在疫情下，舉辦可能多達10萬人參與的遊行，屬於不能承擔的高風險，同意警方反對遊行的決定，駁回三個團體的上訴。

守護大嶼聯盟召集人謝世杰會後接受傳媒訪問，他對於上訴委員會維持警方的決定，表示極度遺憾，他批評警方在聆訊中主要以疫情作為反對遊行的原因，是「危言聳聽」，他又批評當局邊境「把關不力」，輸入的確診個案導致過去一年半爆發四波疫情，但是要市民犧牲公民權利「找數」（買單），是非常不合理。

鄒幸彤表示，現今的香港就是活在一個恐懼之中，她批評警方過去一年半一直以疫情為理由禁止所有示威，是完全不合比例。

鄒幸彤說，「現在（香港）社會根本就是活在一個恐懼之中，根本上你所有的表達都是不能夠進行，其實很多外國的案例都會說到，正正是在疫情這樣的情況、正正是在政府用很大的權力，去禁止所有人的自由的時候，容許人們去自由表達是更加重要，因為政府是在、很大機會去濫用權力的情況，香港就完全不是這樣看，總之你疫情就是禁止所有表達的理由，你說自上（去）年疫情至現在，一年多的時間，是沒有一場的遊行可以合法地取得警方的不反對通知書，這樣都不是『不合乎比例』，我都不知道怎樣才是『不合乎比例』了，其他國家就算疫情嚴重過我們（香港）很多的，都會講明疫情不是禁止所有示威的理由，但是香港現在實際上就是禁止所有示威了，這樣完全『不合乎比例』。」