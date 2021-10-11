一家網路安全公司的研究顯示，在北京向世界衛生組織通報出現了一種新型冠狀病毒的幾個月前，最初爆發新冠疫情的中國湖北省對聚合酶鍊式反應（polymerase chain reaction，簡稱PCR）檢測的採購出現了大量的增加，並得出結論說，這場大流行病開始的時間比中國通報的時間要早得多。不過，有報導援引專家的話說，這些數據還不足以得出這樣的結論，因為PCR檢測檢測很多病原體的標準方法。

澳大利亞-美國專門從事數字取證與情報分析的網路公司網際網路2.0（Internet 2.0）發現，2019年，湖北省對PCR檢測設備的採購大幅增加，而且大部分的增加發生在2019年下半年。

該公司在一份新聞稿中說，他們看到的初步數據顯示，2019年，湖北省的PCR採購合同總金額與合同數量都出現了增長。從2015年到2018年，PCR總採購金額從1010萬元人民幣逐年增加到3670萬元人民幣；在2019年，這一金額則大幅增加到6740萬元人民幣，高於前兩年的總和。採購合同在2015年有52個，2016年有53個，2017年有72個，2018年有89個，在2019年則大幅增加到135個。

報告提供的月度採購明細表明，從2019年5月開始，2019年夏季PCR檢測和設備支出大幅增加，與往年的支出模式明顯不同。

數據顯示，採購這些設備的機構主要是武漢科技大學、武漢市疾控中心、湖北省疾控中心和畜牧獸醫研究所。這些機構的採購直接推動了2018年至2019年的整體增長。另外，動物檢驗局2019年的採購也比2018年大幅增加。

報告還特別提到，武漢病毒研究所在2019年11月6日公佈了對螢光定量PCR儀的採購，解放軍空降兵醫院在2019年5月27日公佈了對螢光定量PCR儀的採購。

這份報告得出結論說，這些發現挑戰了現有的關於大流行病何時開始的假設並支持對此展開進一步的調查。該研究認為，用於PCR檢測設備支出的顯著增加與新冠病毒的傳播相吻合。

「我們以中等信心度評估，湖北省2018年至2019年PCR設備支出的顯著增加（2019年PCR設備總支出為6740萬元）是由於像COVID-19這類事件的出現，」報告說。

最早已知的COVID-19病例出現在湖北省的省會城市武漢。世界衛生組織說，2019年12月31日，該機構駐中國的辦事處接到通知，在武漢市發現了不明原因的肺炎病例。2020年1月7日，中國當局確認了一種新型冠狀病毒，即後來稱為的SARS-CoV-2，這種病毒導致了現在稱為COVID-19的疾病。新冠病毒後來傳播到世界各地，已造成近480萬人死亡。

這份報告還表示，湖北省疾病預防控制中心、動物檢驗局和武漢科技大學（與應對任何新病毒爆發直接相關的組織）從2019年開始的大量採購不符合以往趨勢，「採購的增加很有可能與2019年湖北省COVID-19的出現有關」。

「最後，我們以高度信心評估，大流行病開始的時間要比中國通知世衛組織的時間要早得多，」報告說。

彭博社在報導這份報告時提到，PCR檢測數十年來已經得到廣泛使用，已經成為檢測病原體的標準方法。

這則報導援引約翰·霍普金斯大學衛生安全中心高級學者阿梅什·阿達爾賈醫生（Dr. Amesh Adalja）的話說，他不知道為什麼湖北省當時購買的PCR設備增加了，但他說，這並不奇怪，因為即便是在COVID-19爆發前，PCR設備的採購總體上一直在增加，因為它已經成為「病原體檢測的首選方法」。