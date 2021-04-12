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每日國際焦點
美國總統拜登施壓下，南韓兩大電池製造商LG與SK終止長年的侵權法律戰和解，以免影響電動車生產。
美國國務卿布林肯警告中國對台灣越來越侵略性的行徑。
菲律賓與美國開始2周的聯合軍事演習。
印尼爪哇島地震已經8死，總統佐科威下令救援。
美國
國務卿布林肯警告中國對台灣越來越侵略性的行徑。
菲律賓
與美國開始2周的聯合軍事演習。
印度
禁止抗病毒藥物瑞德西韋出口。
中國
考慮混合不同疫苗，認為這樣可加強疫苗效力。
印尼
爪哇島地震已經8死，總統佐科威下令救援。
法國
允許中國環球電視網恢復播出。英國通訊管理局（Ofcom）2021年2月取消CGTN在英國的播出執照。根據歐洲跨境電視協議，英國取消後，在其他歐洲國家的播放許可也同時失效。歐洲跨境電視協議是47個歐洲委員會成員間達成的協議，獨立於歐盟，不受英國脫歐影響。
法國國民議會通過取消短程航線以減少碳排放，將送上議院表決。
德國
受疫情影響，政府財政赤字1,890億歐元。
特里爾大學暫停校內孔子學院一切活動，聲援學術自由。
吉爾吉斯
公投給予總統薩德爾·扎帕羅夫更大權力，但投票率僅3成。
美國
總統拜登施壓下，南韓兩大電池製造商LG與SK終止長年的侵權法律戰和解，以免影響電動車生產。
聖文森及格瑞那丁
蘇弗里耶爾火山爆發造成停水停電。
以色列
國防部長誓言與美國共同對抗伊朗。
利比亞
過渡總理訪土耳其。
約旦
國王與弟弟在先前王室糾紛後首度共同露面。
伊朗
稱納坦茲核設施遭「恐怖攻擊」，伊朗媒體稱以色列對其使用駭客攻擊造成電網輸電問題。
福和會官方網頁：www.fratwn.org