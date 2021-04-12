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每日國際焦點

美國總統拜登施壓下，南韓兩大電池製造商LG與SK終止長年的侵權法律戰和解，以免影響電動車生產。

美國國務卿布林肯警告中國對台灣越來越侵略性的行徑。

菲律賓與美國開始2周的聯合軍事演習。

印尼爪哇島地震已經8死，總統佐科威下令救援。

美國

國務卿布林肯警告中國對台灣越來越侵略性的行徑。

菲律賓

與美國開始2周的聯合軍事演習。

印度

禁止抗病毒藥物瑞德西韋出口。

中國

考慮混合不同疫苗，認為這樣可加強疫苗效力。

印尼

爪哇島地震已經8死，總統佐科威下令救援。

法國

允許中國環球電視網恢復播出。英國通訊管理局（Ofcom）2021年2月取消CGTN在英國的播出執照。根據歐洲跨境電視協議，英國取消後，在其他歐洲國家的播放許可也同時失效。歐洲跨境電視協議是47個歐洲委員會成員間達成的協議，獨立於歐盟，不受英國脫歐影響。

法國國民議會通過取消短程航線以減少碳排放，將送上議院表決。

德國

受疫情影響，政府財政赤字1,890億歐元。

特里爾大學暫停校內孔子學院一切活動，聲援學術自由。

吉爾吉斯

公投給予總統薩德爾·扎帕羅夫更大權力，但投票率僅3成。

美國

總統拜登施壓下，南韓兩大電池製造商LG與SK終止長年的侵權法律戰和解，以免影響電動車生產。

聖文森及格瑞那丁

蘇弗里耶爾火山爆發造成停水停電。

以色列

國防部長誓言與美國共同對抗伊朗。

利比亞

過渡總理訪土耳其。

約旦

國王與弟弟在先前王室糾紛後首度共同露面。

伊朗

稱納坦茲核設施遭「恐怖攻擊」，伊朗媒體稱以色列對其使用駭客攻擊造成電網輸電問題。

福和會官方網頁：www.fratwn.org