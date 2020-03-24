武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情全球肆虐，許多製藥公司日以繼夜開發疫苗和治療方法，總部位於加州的大角星（Arcturus）製藥公司獲得新加坡經濟發展局1000萬美元款項，與杜克大學醫學院和新加坡大學合作開發及製造潛在疫苗，目標是研發出只需注射一次即達到成效的疫苗。

美國之音報導，大角星製藥公司首席執行官喬·佩恩表示，疫苗會在這裡生產製作，在新加坡測試， 臨床實驗也會在新加坡進行。

大角星製藥公司計畫，在得到新加坡政府批准後，會與美國食品和藥物管理局合作，擴大其發行範圍，不過具體時間還不確定，希望儘快得到批准，以便4月在新加坡開始臨床試驗。

他說 ，這項技術的特色之一是，可能會是單次注射疫苗， 很多人熟悉的疫苗類型，在施打一個月後，還要再追加注射或再打一次，甚至再注射2，3次，「 我們的目標是研發只需注射一次的疫苗。 」

他提到，預計接下來幾個月，不同國家的監管機構，將從臨床試驗評估各公司的不同技術。，大角星計畫儘快在新加坡取得技術評估， 如果順利，希望將此成果應用在多個國家，在最短的時間內，盡可能提供更多人使用， 這是一項全球努力。

與此同時，美國輝瑞製藥公司表示，已和德國生技公司BioNTech簽署一項協定，共同開發用於對抗武漢肺炎病毒的潛在疫苗， 這兩家製藥商在聯合聲明中說，將立即展開合作，並且已簽署在中國以外的地區銷售該疫苗的意向書。